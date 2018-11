Iesaka farmaceits: pieci veselību stiprinoši un garšīgi karstie dzērieni

Kad laiks aiz loga kļūst vēsāks, roka pati stiepjas silto dzērienu virzienā. Taču, lai stiprinātu veselību rudens un ziemas laikā, gribas atrast dzērienu, kas ir ne tikai gards, bet arī vērtīgs organismam – kādas ir dažādu vēsās sezonas aktuālo dzērienu labās īpašības, atklāj aptieku tīkla "Apotheka" sertificētā farmaceite Laila Zālīte.

"Karstie dzērieni ir lielisks veids, kā sasildīties un dabīgā veidā uzņemt vitamīnus, stiprināt imunitāti, pasargāt ķermeni no iekaisumiem, uzlabot matu struktūru un pat samazināt apetīti. Ieteicamā dienas deva ir aptuveni 2 līdz 4 glāzes. Dienā nevajadzētu izdzert vairāk par litru karsto dzērienu – lai arī tie pozitīvi ietekmē organisma darbību, jāatceras, karsto dzērienu sastāvā ir saldinātāji, piemēram, medus, kas būtībā ir cukurs, un to ik dienas jāuzņem kontrolēta daudzumā," stāsta farmaceite.

Citronūdens

Karsts ūdens, citrons un medus ir viens no populārākajiem aukstās sezonas dzērieniem, un ne velti. Ikdienā lietojot citronūdeni ar medu, tas pasargās no infekciju saslimšanām, uzlabos vielmaiņu un palīdzēs izvadīt toksīnus. Citrons satur gan C vitamīnu, kas stiprina organisma imunitāti, gan aktīvās vielas, kas palīdz izdalīt žulti un līdz ar to veicina aknu darbību. Savukārt medum piemīt antibakteriālās īpašības, kas mazina vīrusu veidošanos risku.

Ingvers ar kanēli

Citronūdenim ar medu, pievienojot ingveru un kanēli, karstais dzēriens iegūst jaunas garšas un veselību spēcinošas īpašības. Ingvers piešķir papildu sildošu efektu, palīdz mazināt klepu, jo tas spēj atslābināt gludos elpceļu muskuļus, bet kanēlis palīdz regulēt cukura līmeni un līdz ar to mazina apetīti. Ja karstais dzēriens, kura sastāvā ir arī kanēlis, tiks dzerts no rīta tukšā dušā un vakarā pirms gulētiešanas, tas stimulēs vielmaiņu, turklāt pozitīvi ietekmēs matu stāvokli.

Dzērveņu dzēriens

Siltais dzērveņu dzēriens jeb morss bieži tiek dēvēts par "superdzērienu", ko gatavo no sastampātām un vārītām dzērvenēm, kā arī nedaudz cukura. Dzēriens satur C vitamīnu, ir spēcīgs antioksidants, lieliski cīnās ar brīvajiem radikāļiem, samazina nierakmeņu veidošanos, dezinficē urīnceļus, neļauj baktērijām pielipt pie to sieniņām, līdz ar to papildus pasargā arī no nepatīkamajiem urīnceļu iekaisumiem vēsajā un drēgnajā periodā.

Cidoniju dzēriens

Siltais cidoniju dzēriens tiek gatavots no cidonijām, kuras pārkaisot ar cukuru, izveidojas sīrups. Cidonijas mēdz dēvē par Latvijas citroniem – tās satur daudz C vitamīna, B grupas vitamīnus un šķiedrvielas, kas lieliski stimulē gremošanu. Šis dzēriens noteikti ieteicams brīžos, kad šķiet, ka "noķerts" vīruss.

Piens ar medu

Vecmāmiņas recepte – piens ar medu – joprojām aktuāla. Šāds dzēriens īpaši noderīgs būs klepus laikā, jo mīkstina un nomierina kakla gļotādu un mazina rīkles iekaisumu. Siltu pienu ar medu ieteicams dzert īsi pirms gulētiešanas – tas nomierina un nodrošina dziļāku miegu. Jāatceras gan, ka pienu nevajadzētu uzsildīt vairāk par 40 grādiem pēc Celsija, lai medus nezaudētu savas ārstnieciskās īpašības.

