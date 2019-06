Ieteikumi, kā atbrīvoties no blaugznām un uzturēt galvas ādu veselu

Matu sakārtojums vai frizūra, ja ir pietiekami izteiksmīga, neapšaubāmi piesaista otra cilvēka uzmanību. Tāpat ir brīžos, ja mati ir pārlieku taukaini vai redzamas blaugznas. Nereti diskomforts, kādu rada tieši blaugznas, ir iemesls, kāpēc atsakām randiņam vai darba pusdienām. Lai izvairītos no blaugznu izraisītām nepatīkamām sajūtām un justos pašpārliecināta, nepieciešams kopt savu galvas ādu.

Savai galvas ādai diemžēl ne vienmēr pievēršam tik daudz uzmanības, kā tas varbūt būtu nepieciešams, līdz brīdim, kad kaut kas jau ir noticis. Tā, piemēram, ir ar blaugznām, kuras izraisa niezi un ādas lobīšanos. Tik līdz parādās pirmās blaugznu pazīmes, šķiet, ka galva visu laiku niez, un nespējam beigt domāt par to, ka tās ir visiem ļoti labi pamanāmas. To apstiprina arī "British Skin Foundation" un pretblaugznu šampūna ražotāja ''Head &Shoulders'' veiktā aptauja, kuras rezultātos parādās, ka trešdaļa respondentu blaugznu dēļ izvairās no saviesīgiem pasākumiem, kā arī satikšanās ar draugiem vai kolēģiem.

Portāls ''Every Day Health'' sadarbībā ar Kevinu Mankuso, ''Nexxus New York Salon Care'' radošajai direktors un sertificēts trihologs, ir izstrādājuši dažus praktiskus padomus, kā saglabāt savus matus un galvas ādu veselus, lai jebkurā situācijā tu justos pašpārliecināta.

Matu mazgāšanai velti vairāk laika

Ja blakus matu saknēm redzi parādāmies blaugznas, tad pirmais, par ko nepieciešams sākt domāt, ir biežāka matu mazgāšana. Tāpat ir svarīgi ne tikai veltīt papildus laiku, lai tikai uz brīdi mitrinātu galvas ādu, bet arī lai pilnībā novērstu blaugznu rašanos. Mankuso skaidro, ka blaugznas visbiežāk rodas tiem, kuru matu sakārtojums vai frizūra paredz retāku matu mazgāšanu, piemēram, dredi, bizes, pieliekami mati vai parūkas. Ja tavu galvu rotā kāds no iepriekš minētajiem matu sakārtojumiem, iespējams ir laiks iegādāties pretblaugznu šampūnu vai pārplānot matu mazgāšanas grafiku.

Apmeklē jogas vai pilašu nodarbībās

Blaugznas ir vienas no tām, kuras var pievienot stresa izraisīto seku sarakstam. Amerikas dermatoloģijas akadēmijas veiktie pētījumi liecina, ka, atrodoties negatīvā vidē, var pasliktināties tavs ādas stāvoklis, tai skaitā, galvas āda. Lai uzlabotu garastāvokli un radītu miera sajūtu, izmēģini jogu vai pilates, jo, uzlabojoties tavai mentālajai veselībai, uzlabosies arī tavas ādas veselības un blaugznas iespējams ātri vien izzudīs.

Seko līdzi savam uzturam

Labi sabalansēts uzturs palīdz ne tikai uzturēt labā formā ķermeni, bet arī uzturēt matus un galvas ādu veselīgus. Mankuso iesaka samazināt uzņemto slikto tauku daudzumu, piemēram, šokolādi vai piena produktus, jo tie var stimulēt matu taukošanos un blaugznu veidošanos. Viņš aicina uzturā ieviest produktus, kuru sastāvā ir B vitamīns, jo tā deficīts var būt viens no iemesliem, kāpēc tava galvas āda ir sausa. Tāpat, lai mazinātu blaugznu rašanās risku, uzturā vēlams ieviest dārzeņus, olbaltumvielas un graudaugus.

Veic galvas masāžu

Tu noteikti zini, cik labi tavs ķermenis jūtas pēc kārtīgas masāžas. Tāpat masāža var palīdzēt tavai galvas ādai cīnīties ar blaugznām. Mankuso iesaka galvas ādai uzklāt dabīgās eļļas, piemēram, kokosriekstu vai mandeļu, un ar vieglām un maigām kustībām eļļu iemasēt ādā. Nomierinošā galvas ādas kopšana palīdzēs atbrīvoties no jau esošajām blaugznām un mitrinās tavu ādu. Svarīgi atcerēties, ka masāžai jābūt patīkamai – galvu nekādā gadījumā nedrīkst kasīt vai berzēt pārāk stipri.

Uztaisi asins analīzes

Dažos gadījumos blaugznu parādīšanās var liecināt par vitamīnu trūkumu organismā vai imūnsistēmas problēmām. Tāpat blaugznas var būt saistītas ar galvas ādas psoriāzes attīstīšanos. Mankuso iesaka pavērot savu galvas ādu un gadījumā, ja situācija ar blaugznām neuzlabojas vai pat pasliktinās, konsultējies ar trihologu vai dermatologu, lai noskaidrotu tavu galvas āda stāvokli. Asinsanalīžu veikšana var palīdzēt ārstam noteikt blaugznu cēloni.