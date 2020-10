Interesanti fakti par sievietes intīmāko ķermeņa daļu, kas jāzina ikvienai dāmai

Neapšaubāmi, katrai sievietei ir īpaši svarīgi pienācīgi rūpēties par savu intīmo zonu, lai ne tikai neciestu dāmas veselība, bet arī netiktu traucēta iespēja ieņemt bērniņu vai spēja gūt baudu. Patiesībā sievietes intīmākā ķermeņa daļa – vagīna – ir savā ziņā fascinējoša ar tās izskatu, smaržu un pārmaiņām laika gaitā. Un, lai tu par to varētu rūpēties pienācīgi, ir daudz faktu, kurus tu, ļoti iespējams, nezini, bet kurus ir vērts iepazīt.

Turpinājumā vari iepazīties ar portāla ''Glamour'' uzrunāto ekspertu uzskaitītajiem faktiem par sieviešu intīmāko zonu, kuri būtu jāzina ikvienai sievietei.

Maksts nav tas pats, kas vulva

Maksts ir muskuļains, elastīgs kanāls, kas stiepjas no dzemdes kakla līdz himēnam, skaidro Anna Drueta un Anne Hogemana, pētnieces, kas kopīgi strādā pie mēnešreižu regulācijas aplikācijas ''Clue''. Daudzi sarunvalodā lieto terminu ''vagīna'', lai aptvertu visas sieviešu dzimumorgānu daļas, bet tehniski, ja tu atsaucies uz kādu no redzamajām maksts daļām, tostarp klitoru, urīnizvadkanālu, ārējās un iekšējās kaunuma lūpas, kā arī kaunuma apmatojums, pareizais termins ir ''vulva''.

Maksts lūpas ir dažādu veidu un izmēru

Daudzas sievietes uztraucas par to, ka viņu vulva neizskatās ''normāla'', bet pornogrāfija lielā mērā ir definējusi to, kas ir ''normāls''. Patiesībā maksts ārējās un iekšējās lūpas visiem ķermeņiem izskatās atšķirīgi. Ir vairāki vispārējie kaunuma lūpu veidi (taču pat tiem ir daudz variāciju): asimetriskas iekšējās vai ārējās lūpas, izliektas ārējās lūpas (līdzinās pakavam), nokarājošas ārējās lūpas, mazas aizvērtas lūpas un mazas atvērtas lūpas.

Vulvas ir arī dažādās krāsās

Tavas vulvas krāsa var nebūt tāda pati kā tava pārējā āda – daudzām sievietēm tā ir tumšāka. Normāla kaunuma lūpu krāsa svārstās no rozā līdz sarkanai, līdz brūnai, līdz purpursarkanai. Visas ir pilnīgi normālas. Savukārt seksuāla uzbudinājuma laikā kaunuma lūpu krāsa var uz brīdi kļūt tumšāka, jo tajā brīdī asinis intensīvāk plūst uz tavu intīmo zonu.

Himēns nav nevainības rādītājs

Himēnu, plānu gļotādas kroku ap maksts atveri, jau sen uzskata par nevainības, arī šķīstības pazīmi, taču tās ir absolūtas muļķības. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizāciju nav neviena pārbaude – tostarp neskarta himēna klātbūtne –, kas varētu norādīt, vai sievietei ir bijis vai nav bijis seksa. Himēns var pārplīst dažādos veidos, piemēram, braucot ar velosipēdu vai sportojot, un, kad tā notiek, tas ir pilnīgi normāli.

Vagīna var mainīt savu formu un izmēru brīdī, kad esi uzbudināta

Maksts vidējais garums ir apmēram septiņi līdz desmit centimetri, stāsta Drueta un Hogemana, bet tā var būt arī garāka vai īsāka. ''Uzbudinājuma laikā tā kļūst relaksētāka un plašāka,'' viņas piebilst. ''Dzemde it kā tiek pavilkta uz augšu, kas maina dzemdes kakla stāvokli, ļaujot makstij kļūt garākai.'' Tas ir veids, kā ķermenis sagatavojas dzimumaktam.

Katrai vagīnai ir sava smarža

Katra sieviete smaržo nedaudz atšķirīgi, un to ietekmē viņas diēta, audums, kuru viņa valkā, dziedzeru sekrēcija, higiēnas līmenis un personīgais iekšējo baktēriju ''maisījums''. Tāpat smarža var arī nedaudz mainīties un kļūt nepievilcīgāka pēc treniņa vai menstruāciju laikā. Ja tūliņ pēc dušošanās tā neatgriežas normālā stāvoklī vai ja pamani nepatīkamu smārdu, kas tev nav raksturīgs, konsultējies ar ārstu, jo tā varētu būt infekcijas pazīme.

Daudzas sievietes nesasniedz orgasmu vaginālas penetrācijas laikā

Nozīmīgā 2017. gadā veiktā pētījumā par sieviešu orgasmu secināts – vien 18 procenti sieviešu apgalvo, ka tikai dzimumakta laika spēj sasniegt kulmināciju. Lielākā daļa sieviešu – vairāk nekā 36 procenti – atklāja, ka viņām orgasmu izdodas sasniegt ar klitora stimulāciju, vēl 36 procenti respondentu atzina, ka klitora stimulācija, lai sasniegtu kulmināciju, nav obligāta, bet tas palīdz. Citiem vārdiem – pastāv lielāka iespēja sasniegt orgasmu vaginālas penetrācijas laikā, ja paralēli tai tiek stimulēts tavs klitors (ne velti tam ir astoņi tūkstoši nervu galu).

Orgasms var palīdzēt mazināt sāpes

''Seksuālā stimulācija un orgasms atbrīvo tava ķermeņa dabiskos pretsāpju līdzekļus,'' skaidro Nāna Vaisa, neirozinātniece, sertificēta seksa terapeite un grāmatas ''Why Good Sex Matters'' autore. Orgasms izdala hormonu oksitocīnu, kas liek justies laimīgam un var arī palīdzēt mazināt sāpes, kas saistītas ar visu, sākot no galvassāpēm līdz pat artrītam.

Foto: Shutterstock

Kaunuma apmatojumam ir savs iemesls

Pirms steidz atbrīvoties no savas intīmās zonas matiņiem zini, ka kaunuma apmatojumam ir savs uzdevums. ''Šis apmatojums kalpo kā aizsargbarjera dzimumorgānu audiem, it īpaši jutīgajai maksts atverei,'' stāsta Šārona Gerbere, medicīnas zinātņu doktore, ginekoloģe un ģimenes plānošanas konsultante. ''Papildus aizsargbarjeras nodrošināšanai kaunuma apmatojums darbojas arī kā sava veida buferis pret berzi. Savukārt skūšanās uz ādas var atstāt mikroskopiskas brūces, īslaicīgi palielinot infekcijas risku.''

Ja tomēr vēlies pilnībā atbrīvoties no sava kaunuma apmatojuma, ņem vērā, ka vaksācija ir labāka metode par skūšanos. Tiesa, esi piesardzīga, izmantojot šo metodi, jo neprasmīga tās izpilde var būt pat ļoti traumatiska.

Ikviena cilvēka kaunuma mati ir atšķirīgi

Kaunuma mati, neatkarīgi no tā, vai tie aug uz vulvas, augšstilbu iekšpusē vai pat vēdera lejasdaļā, ir normāli. Tie var būt plānāki, biezāki, cirtaini vai taisni. Tāpat arī krāsa var atšķirties un nesakrist ar citu ķermeņa apmatojuma krāsu.

Maksts miklums ne vienmēr ir saistīts ar seksuālu uzbudinājumu

Kad tava maksts kļūst mikla – saražo maksts lubrikantu –, tas bieži vien ir saistīts ar seksuālu uzbudinājumu, bet tas var notikt arī nesaistīti. Zinātnieki, lai aprakstītu ļoti bieži sastopamu situāciju, kad garīgais un fiziskais uzbudinājums nav saskaņots, lieto terminu ''uzbudinājuma nesaskaņotība''. Piemēram, emocionāli tu esi ļoti uzbudināta, bet tev ir grūtības fiziski kļūt miklai, kam var būt dažādi iemesli (tostarp arī vecums). Var būt arī pretēji – tavs ķermenis var reaģēt uz erotisku stimulu, kuram neatbild tavs emocionālais stāvoklis.

Maksts izdalījumi ir normāla parādība, bet ne vienmēr

Dzemdes kakla izdalījumu kvalitāte un kvantitāte mainās visa menstruālā cikla laikā – tā ir reakcija uz hormonālajām pārejām, kas sagatavo tavu ķermeni ovulācijai, skaidro Drueta un Hogemana. ''Maksts izdalījumi agrīnajā fāzē ir necaurspīdīgi, bālgani un krēmīgi. To daudzums, mitrums, caurspīdīgums un elastība palielinās, tuvojoties ovulācijai. Dzemdes kakla šķidrums ap ovulācijas dienu sasniedz auglības maksimuma raksturlielumu, kļūstot mitrs, caurspīdīgs un ar elastīgu tekstūru.''

Tiesa, tev vajadzētu sazināties ar savu ārstu, ja izdalījumos redzi jebkādas netipiskas īpašības. Izmaiņas var radīt kāda infekcija, bet par vainu var būt arī alerģiska reakcija, tostarp pret atsevišķiem medikamentiem. Ja tavu maksts izdalījumu tekstūra mainās (tie kļūst ļoti biezi vai pat it kā puto), rodas nepatīkama smaka vai tie ir neierastā krāsā, piemēram, zaļā, drīz vien dodies pie ārsta, lai noskaidrotu, kas pie tā vainojams. Savukārt, ja papildus izdalījumu izmaiņām parādās dedzināšana vai nieze, tie varētu būt infekcijas indikatori.

Foto: Matthew Henry / cc

Maksts laika gaitā mainās, it īpaši pēc dzemdībām

Daudzām sievietēm parasti ir jautājumi par seksu pēc bērniņa piedzimšanas, kas ir normāli, ņemot vērā to, cik daudz grūtniecības laikā un pēc tās mainās sievietes ķermenis. No anatomiskā viedokļa ''dzemdes kakla atvere var nedaudz mainīties izskatā, kļūstot vairāk izstiepta, taču joprojām ir slēgta un turpina pildīt to pašu mērķi,'' skaidro Drueta un Hogemana. Kaut arī dzemdes laikā maksts audi izstiepjas, ar laiku tiem vajadzētu atgriezties sākotnējā izmērā bez lielas iejaukšanās.

Pēc dzemdībām vagīnai ir nepieciešama atpūta

Neatkarīgi no tā, vai esi dzemdējusi vai bērniņš nācis pasaulē ar ķeizargriezienu, ārsti iesaka sievietēm sešas nedēļas pēc dzemdībām izvairīties no penetrācijas, jo vulvai šis laiks nepieciešams, lai sadziedētos.

Dzemdes kakls un vagīna var plīst

Dabisko dzemdību laikā var notikt vagīnas plīsums. Patiesībā lielākajai daļai sieviešu, kas šādā veidā pasaulē laiž mazuli, rodas dzemdes kakla plīsums, kuru ārsts sašuj, ja tas ir ļoti nozīmīgs. Labā ziņa ir tā, ka vulva labi spēj sevi atjaunot, – plīsums parasti sadzīst sešu nedēļu laikā pēc dzemdībām.

Izsitumi var būt normāli

It īpaši tad, ja tu esi noskuvusi kaunuma apmatojumu vai no tā atbrīvojusies ar vaksācijas palīdzību, laiku pa laikam ieauguši mati tavā intīmajā zonā nav nekas slikts. Tāpat šajā zonā var parādīties izsitumi un nekaitīgas cistas. Taču, ja kādi veidojumi arī pēc dažām dienām joprojām nav pazuduši un tiem, iespējams, pievienojusies arī dedzināšana vai nieze, sazinies ar savu ginekologu.