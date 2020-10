Kāpēc fiziskās slodzes laikā parādās sāpes krūtīs un kā rīkoties

Sāpes krūtīs, šķiet, daudziem asociējas ar sirdstrieku, jo tās ir viens no simptomiem. Taču sāpes krūtīs var parādīties arī fiziskās slodzes laikā, un tām var būt visdažādākie iemesli, neskaitot sirdslēkmi.

Sirdstrieka fiziskās slodzes laikā ir iespējama, bet ne bieži, skaidrots portālā ''The Healthy''. Arī sirdslēkmes risks nebūt nenozīmē, ka tev vairs nevajadzētu vingrot (protams, ja vien ārsts nav stingri ierobežojis tavu slodzi). Patiesībā regulāra fiziskā slodze ir viena no labākajiem veidiem, kā samazināt jebkādu sirds slimību risku. Tiesa, paturi prātā, ka spēcīgas sāpes krūtīs fiziskās slodzes laikā nav normāla parādība, un dažos gadījumos to novērošana prasa nekavējošu medicīniskās palīdzības meklēšanu.

''Ja jūti smagumu vai sāpes krūtīs, kas rodas fiziskās slodzes laikā un izzīd, pārtraucot šo slodzi, tev pēc iespējas drīzāk vēlams sazināties ar savu ārstu, jo sāpes var liecināt par koronāro artēriju slimību vai sirdstrieku,'' skaidro Dženifera Heita, medicīnas zinātņu doktore, kritiskās aprūpes kardioloģe, asociētā profesore medicīnā Kolumbijas universitātē. Sāpes krūtīs, kuras izraisa sirdsdarbība, var radīt spiedošu sajūtu, kas līdzinās smagumam, kuru savukārt varētu raksturot kā ziloni, kurš sēž uz krūtīm, viņa papildina.

Citi sirdslēkmes simptomi ir sāpes un spiediens, kas var parādīties kreisajā rokā vai kaklā un žoklī, kā arī slikta dūša, vemšana, reibonis vai sirdsklauves. Paturi gan prātā, ka sirdstriekas simptomi sievietēm mēdz būt dažādi, un to starpā var būt arī nogurums, žokļa vai muguras sāpes un citi ar sāpēm krūtīs nesaistīti simptomi.

Tā kā sirdslēkme ir dzīvībai bīstama, ir svarīgi savu ārstu informēt par visiem simptomiem, kurus fiziskās slodzes laikā jūti krūtīs. Kāpēc vēl tas ir svarīgi? Tikai tā ir iespējams sirdslēkmi savlaicīgi novērst vai diagnosticēt kādu citu kaiti.

Tiesa, nav nekas neparasts, ka fiziskas slodzes laikā tu jūti nelielas sāpes krūtīs, sasprindzinājumu vai diskomfortu, kas nav saistīts ar novirzēm no normālas sirdsdarbības, skaidro Džims Liū, medicīnas zinātņu doktors, kardiologs, Ohaio štata universitātes Veksnera medicīnas centra kardiovaskulārās medicīnas doktors. Turpinājumā daži iespējamie ar fizisko slodzi saistīti sāpju cēloņi krūtīs, kas nav sirdstrieka.

Astma

Foto: Shutterstock

Cilvēkiem, kuriem ir astma, pie fiziskas slodzes var rasties sasprindzinājums krūtīs vai klepus, stāsta Dr. Heita. Patiesībā tas ir viens no fiziskās slodzes izraisītas astmas (elpceļu sašaurināšanās plaušās) simptomiem.

Ārstēšana: ja tev ir diagnosticēta astma, konsultējies ar savu ārstu par to, kā lietot inhalatoru pirms un/vai pēc treniņa, iesaka kardioloģe. Ja tev nekad nav bijusi astma, fiziskās slodzes izraisītā astma var attīstīties ikvienam un jebkurā vecumā, kā arī tā var būt neatkarīga no parastās astmas. Arī šajā gadījumā nebūs labāka risinājuma par konsultāciju ar ārstu.

Smaga elpošana

Daži cilvēki, it īpaši tie, kas nesen sākuši sportot, var būt pārsteigti par to, cik apgrūtinoša sajūta rodas, smagi elpojot. Piemēram, ja tu tikko esi pieveikusi augstas intensitātes skrējienu pa stāvāku virsmu, mēģinot atvilkt elpu, dažas minūtes tu varētu izjust sāpes un sasprindzinājumu krūšu rajonā. ''Kad cilvēki vingro, ķermeņa augšdaļas kustības un dziļāka elpošana izraisa ribu kaula un muskuļu izstiepšanos,'' skaidro Dr. Liū. Tāpat arī smaga elpošana aukstā gaisā, piemēram, ziemā skrienot ārā, var izraisīt sāpes vai diskomfortu krūtīs.

Ārstēšana: nepatīkamās sajūtas varētu mazināt neliela atpūta treniņa laikā, kuras laikā elpošana normalizējas. Ja arī pauzīte nepalīdz, konsultējies ar ārstu par citiem iespējamajiem sāpju avotiem.