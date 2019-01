Kāpēc Latvijā daudziem trūkst D vitamīna un kur to meklēt

Pēdējā laikā arvien biežāk cilvēki runā par D vitamīna trūkumu organismā. Īpaši izteikti tas ir ziemas periodā, kad dienas ir īsas un saules gaismu redzēt var reti, jo D vitamīnu var uzņemt ne tikai ar pārtiku, bet arī, uzturoties saulē. Izrādās, ka runāt par šo vitamīnu ir ne vien modīgi, bet patiešām aktuāli, jo tas nepieciešams dažādām organisma sistēmām un mūsu platuma grādos tā trūkums nav nekas neparasts.

Latvijas Diētas ārstu asociācijas priekšsēdētājs Andis Brēmanis skaidro, ka vitamīnus tieši tāpēc sauc par vitamīniem – tie ir vitāli svarīgi. Organismā parasti tie paši neveidojas, bet vitamīns D ir izņēmums. To var uzņemt ar uzturu, kā arī ar saules palīdzību – tā aktivizē D vitamīna priekšformas cilvēka ādā. Diemžēl mūsu platuma grādos, īpaši ziemas periodā, ir sarežģīti uzņemt šo vitamīnu, uzturoties ārpus telpām. "Ar to, ko mēs vasarā dabūjam, ar to, visticamāk, visai ziemai nepietiek," skaidro ārsts, piebilstot, ka pārspīlēta uzturēšanās saulē palielina arī ādas audzēju risku.

Ne tikai atrašanās tālu no ekvatora un īsās dienas ziemas laikā ietekmē D vitamīna uzņemšanu ar saules gaismas palīdzību. Speciālists norāda, ka arī dzīvesveidam ir nozīme – darbs telpās vai naktsmaiņās, pēc kurām visa diena tiek pavadīta guļot, arī neļauj uzņemt nepieciešamo vitamīna daudzumu. Ļoti daudzi cilvēki arī vasarā vitamīnu neuzņem, jo ārpus telpām atrodas tikai pēcpusdienā un brīvdienās.

"Mūsu platuma grādos šis vitamīns ir jāapēd," noteic ārsts. Kā vērtīgus D vitamīna avotus viņš sauc treknās jūras zivis, piemēram, tunci, sardīnes vai lasi. Viņš gan piebilst, ka tad šīs zivis jāēd regulāri. "Mencu aknas ir ļoti bagātīgs avots, bet jārēķinās, ka aknās ir arī vielas, kas organismam nav tik vajadzīgas," skaidro Brēmanis. Ja cilvēks uzturā lieto daudz šo produktu, ir iespējams, ka viņš uzņem pietiekami daudz vitamīna. Kā vēl dažus D vitamīna avotus, viņš min olas, pienu un produktus, kam tas pievienots ražošanas procesā.

D vitamīns bez saules: pārtikas produkti, kur to meklēt

D vitamīna trūkumu cilvēks neizjūt uzreiz. "Tas ir ilgstošs process, kad vitamīna trūkums atstāj kaut kādu ietekmi. Bērnībā to var ātri pamanīt, jo bērniņam veidojas rahīta simptomi – kaulu attīstības traucējumi, kad veidojas X vai O veida kājiņas un citas kaulu pataloģijas. Viena no galvenajām D vitamīna funkcijām kalcija uzsūkšanās un kaulos iebūvēšanās veicināšana," skaidro ārsts. D vitamīns ir nepieciešams kaulu augšanai, attīstībai un stiprībai, kā arī zobiem.

Lai arī kaulu veselības uzturēšana ir galvenā D vitamīna funkcija, tas nepieciešams arī imūnsistēmai un sirds un asinsvadu sistēmai. Tas palīdz mazināt arī audzēju veidošanās risku, kā arī palēnināt novecošanās procesus. "D vitamīns ir nepieciešams visos dzīves posmos," uzsver ārsts. Pieaugušā vecumā neveidosies rahīts, bet osteoporoze. Vitamīna deficīts var veicināt arī citu slimību attīstību vai spilgtāku simptomu izpaušanos. Brēmanis aicina, nodot analīzes, pārbaudīt arī D vitamīna līmeni asinīs. Tas var palīdzēt nepalaist garām vitamīna līmeņa samazināšanos.

Pirms D vitamīna lietošanas ir nepieciešams konsultēties ar ārstu, jo pārmērīgai tā uzņemšanai var būt arī negatīvas sekas, piemēram, kalcija izgulsnēšanās un dažādu audu pārkaulošanās. Brēmanis gan norāda, ka šādas sekas var rasties, ilgstoši lietojot D vitamīna preparātus pārāk lielos daudzumos, un realitātē šādu gadījumu nav daudz.

Kas liecina par ilgstošu D vitamīna trūkumu

Lai arī D vitamīna trūkumu cilvēks neizjūt uzreiz, ilgtermiņā tas var radīt negatīvas sekas un nepatīkamus simptomus. "Healthline" skaidro, ka D vitamīns ir ļoti nozīmīgs pareizai imūnsistēmas darbībai, tāpēc ilgstošs tā trūkums var izpausties kā bieža slimošana. Palielinās dažādu infekciju risks un iespējamība saslimt ar dažādām elpceļu slimībām – saaukstēšanos, bronhītu, plaušu karsoni. Tāpat D vitamīna trūkums var radīt nespēku un vājuma sajūtu, turklāt spēku zudums var izpausties arī tad, ja vitamīna līmenis nav kritiski zems.

Tā kā viena no D vitamīna funkcijām ir uzlabot kalcija uzsūkšanos, par tā trūkumu var liecināt arī sāpes kaulos un muguras lejasdaļā. Tāpat D vitamīna trūkums var veicināt depresiju un drūmu noskaņojumu. Pētnieki ir atklājuši, ka šis vitamīns palīdz uzlabot noskaņojumu. Šis vitamīns ir arī ļoti nozīmīgs brūču un savainojumu dzīšanā. Ja D vitamīna trūkst, brūces dzīst sliktāk.

D vitamīna trūkums vai veicināt ne tikai kaulu blīvuma samazināšanos, bet arī matu izkrišanu. Šis process visbiežāk tiek skaidrots ar stresu, kas patiešām bieži to izraisa. Tomēr ļoti pastiprinātu matu izkrišanu var izraisīt arī ilgstošs D vitamīna deficīts, tāpēc, ar to sakaroties, ieteicams konsultēties ar ārstu.

Jāpiebilst, ka D vitamīna trūkums var izraisīt arī sāpes muskuļos, tomēr paturi prātā, ka tās var izraisīt arī ļoti daudz citu faktoru. Ļoti bieži īsto muskuļu sāpju cēloni atrast ir grūti.