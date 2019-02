Par smēķēšanas kaitīgumu ir dzirdējis teju katrs – par to vēsta uzraksti uz cigarešu paciņām, dažādi brīdinājumi un arī speciālistu paustais. Tomēr, ja esi sākusi smēķēt, nekad nav par vēlu atbrīvoties no kaitīgā ieraduma. Jā, tava veselība nekad nebūs tāda kā tad, ja nekad nebūtu nonākusi netikuma varā, bet tā noteikti uzlabosies un tu ātri vien sajutīsi patīkamas pārmaiņas.

Smēķēšanu patiešām nav viegli atmest, un, lai to izdarītu, ir nepieciešams milzu gribasspēks un apņemšanās. Bet tas noteikti ir tā vērts. Lūk, "Very Well" ekspertu skaidrojums par to, kas notiek ar organismu trīs mēnešus pēc smēķēšanas atmešanas.

Pazeminās asinsspiediens un normalizējas sirdsdarbība

Tabaka satur ķīmiskas vielas, kas paātrina sirdsdarbību un palielina asinsspiedienu. Tas attiecināms arī uz elektroniskajām cigaretēm. Efekts ir tūlītējs. Sirdsdarbība normalizējas apmēram 20 minūšu laikā pēc smēķēšanas. Pēc divām stundām būs normalizējies gan asinsspiediens, gan sirdsdarbība. Nav šaubu, ka smēķēšanas atmešana nāks par labu sirds un asinsvadu veselībai arī ilgtermiņā, jo šādas svārstības tev nenāk par labu.

Uzlabosies smaržas un garšas izjūta

Jau pēc 48 stundām pēc smēķēšanas atmešanas tu pamanīsi atšķirības smaržas un garšas izjūtā. Jo vairāk laika paies, jo vairāk uzlabosies situācija – gan garšas, gan smaržas izjutīsi spēcīgāk.

Samazināsies atkarības simptomi

Atmešana var būt grūta, jo organisms ir kļuvis atkarīgs no nikotīna. Dažu dienu laikā nikotīns pilnībā tiek izvadīts no organisma, un tu vari piedzīvot tādus atkarības simptomus kā spēcīgas galvassāpes, aizkaitināmība, bezmiegs, nespēks un citi. Daudzi cilvēki ar šiem simptomiem mēģina tikt galā, lietojot nikotīna košļenes, plāksterus vai citus līdzekļus. Tāpat ir cilvēki, kas vēlmi atkal uzsmēķēt cenšas uzveikt ar fizisko aktivitāšu palīdzību. Aptuveni mēneša laikā situācija palēnām uzlabosies un nikotīna aizstājterapijas vietā kļūst iespējams koncentrēties uz atmešanu pavisam. Tas nozīmē arī psiholoģiskas pārmaiņas, ja cigaretes ir lietotas stresa mazināšanai, lai izvairītos no našķēšanās vai lai socializētos.

Uzlabosies plaušu darbība

Lai arī smēķēšana nodara arī neatgriezeniskus bojājumus, pēc tās atmešanas tu pamanīsi, ka plaušu darbība uzlabojas. Divus līdz trīs mēnešus pēc atmešanas kļūst vieglāk elpot un veikt dažādas fiziskās aktivitātes, piemēram, kāpt pa kāpnēm. Vienkārši uzdevumi vairs neizraisīs elpas trūkumu.

Uzlabosies asinsrite

Viena līdz trīs mēnešu laikā pēc smēķēšanas atmešanas ievērojami uzlabojas asins cirkulācija. Nikotīns vārda vistiešākajā nozīmē sašaurina asinsvadus, ietekmējot pilnīgi visus orgānus un to sistēmas tavā ķermenī. Tas nozīmē, ka trīs mēnešus pēc atmešanas tavs organisms būs ievērojami labāk apgādāts ar skābekli un uzturvielām. Uzlabosies arī ādas stāvoklis. Tu izskatīsies možāka, un āda būs mirdzošāka.

