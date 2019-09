Krūšu operācijas tuvplānā: atteikuma iemesli, rehabilitācija, mīti

Mākslīgais skaistums visbiežāk tiek saistīts ar plastiskajām operācijām, kuras mūsdienās var izmainīt teju visas ķermeņa aprises un pielāgot tās pacienta vēlmēm. Viens no visvairāk pieprasītajiem kosmētiskās ķirurģijas pakalpojumiem ir krūšu operācijas – palielināšana, samazināšana un rekonstrukcija. Iespējams, daudziem šķiet, ka šādas operācijas izvēlas tikai tās dāmas, kas vēlas izskaust savu dabisko skaistumu un līdzināties lellēm, taču dzīvē viss nav tikai melns vai balts.

Neapšaubāmi, plastiskās ķirurģijas industrija nemitīgi aug un attīstās, no kā izriet, ka tā kļūst gan pieejamāka, gan pieprasītāka. Un nosodīt nevajadzētu – mēs katra esam sava ķermeņa īpašniece un varam ar to darīt, ko vēlamies. Tāpat krūtis ir viena no sievietes visvairāk pamanāmākajām ķermeņa aprisēm, kuru daudzas, ja personīgie līdzekļi to atļauj un ir tāda nepieciešamība vai vēlme, izvēlas ķirurģiski mainīt. Šoreiz sniedzam ieskatu, kas ir krūšu palielināšana, samazināšana un rekonstrukcija, kā arī kopā ar Mikroķirurģijas centra vadītāju Kalvi Pastaru un "Veselības centra 4" filiāles "Dermatoloģijas klīnika" un grupas uzņēma "Capital Clinic Riga" plastikas ķirurģi Lauru Liepiņu skaidrojam būtiskāko par krūšu operācijām.

Krūšu palielināšana tiek veikta, lai uzlabotu sievietes krūšu izskatu, izmēru un kontūru, raksta portāls "Web Md". Sievietes, kuras nolēmušas krūtis palielināt, to dara dažādu iemeslu dēļ – dažām šķiet, ka viņu krūtis ir pārāk mazas, citas pēc dzemdībām vēlas atgūt ierasto formu, ir arī tādas, kas vēlas labot krūšu asimetriju.

Krūšu palielināšanai tiek izmantoti implanti, kurus var novietot virs krūšu muskuļa vai zem tā. Savukārt ķirurgs griezumu var veikt padusē, areolā (pigmentētajā zonā ap cilvēka krūtsgalu) vai krūts apakšējā daļā jeb pārejas krokā. Tā kā griezumi neatstās lielas pēdas, krūšu palielināšanas operācijas uzskatāmas par minimāli invazīvām procedūrām. Runājot par krūšu implantiem, tie ir izgatavoti no silikona apvalka, kas pildīts ar fizioloģisko šķidrumu (sālsūdens šķidrumu) vai silikona gelu.

Krūšu samazināšanas operācijas visbiežāk izvēlas sievietes ar lielām un smagām krūtīm, kuras rada diskomfortu, tostarp sāpes kaklā, muguras sāpes vai pat vājumu krūšu smaguma dēļ. Šīs procedūras laikā tiek noņemti liekie ādas, tauku un krūšu audi. Tāpat portāls "Medical News Today" norāda, ka krūšu samazināšana var arī samazināt krūts vēža risku tām sievietēm, kurām ir augsts saslimšanas risks.

Krūšu rekonstrukciju veic tām sievietēm, kurām veikta mastektomija krūts vēža ārstēšanai, kā rezultātā sieviete ir zaudējusi daļu vai visu krūti, vai pat abas krūtis. Operācijas mērķis, kas arī tiek izpildīts, ir izveidot krūti ar vēlamo izskatu, kontūru un apjomu, tostarp tiek atjaunots arī krūtsgals un tā areola.

Krūti var rekonstruēt, izmantojot implantus vai sievietes pašas audus. Ja tiek lietots implants, tad gadījumā, kad zaudēta viena krūts, tas tiek piemērots veselās krūts izmēram. Savukārt, operācijai izmantojot sievietes audus, tie tiek ņemti no vēdera lejasdaļas, muguras muskuļiem un ādas vai sēžas taukiem un muskuļiem.

Runājot par krūšu operācijām, neviļus gribas domāt, ka šāda veida ķirurģiska ārstēšana ir pieprasīta tikai ārzemēs, taču Kalvis Pastars norāda, ka arī Latvijā šīs operācijas ir pieprasītas. Arī plastikas ķirurģe Laura Liepiņa atklāj, ka vispopulārākā krūšu plastikas operācija gan Latvijā, gan pasaulē joprojām ir krūšu palielināšana. Turklāt Latvijā krūšu palielināšana ir viena no visvairāk pieprasītajām plastiskajām operācijām.