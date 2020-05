Ēdiens ilgstoši atzīts par vienu no dzīves lielākajām baudām. Taču ir cilvēki, kuriem attiecības ar ēdienu ir pat ļoti sarežģītas. Vēloties iegūt slaidāku augumu – tādu, kas atbilst sabiedrības ideāliem, – vai cenšoties iegūt lielāku kontroli savā dzīvē, viņi pievēršas sākotnēji šķietami nevainīgām diētām. Kas sākas ar dažu ēdienreižu izlaišanu, var pārvērsties nopietnos ēšanas traucējumos, kas apdraud ne tikai veselību, bet pat dzīvību.

Rakstam konsultēja: veselības centra "Vivendi" uztura speciāliste Eva Kataja un psihiatre Kristīna Buta, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatori konsultatīvās nodaļas psihiatre Natālija Bērziņa.

Ēšanas traucējumi kopumā ir slikti ēšanas paradumi, kas var izraisīt veselības problēmas vai slimību veidošanos. Šajā rakstā padziļināti apskatām bulīmiju un anoreksiju, taču tie nav vienīgie ēšanas traucējumi, kas var būt postoši organismam. Bulīmijai ir raksturīga pārmērīga ēšana, kam seko vemšanas epizodes, kuras cilvēks izraisa pats, lai atbrīvotos no apēstā ēdiena. Savukārt anoreksijas gadījumā cilvēks badojas, kas noved pie pārmērīga svara zaudējuma.

Bijusī modele Luīze Salmgrieze uzskata, ka sabiedrībā joprojām nav izpratnes par to, cik nopietna problēma ir ēšanas traucējumi. "Es domāju, ka liela daļa cilvēku uzskata, ka tas ir normāli – ievērot "sulu diētas" un citus "detoksus" un tiekties uz ideālo ķermeni, kas ļoti ilgi ir ticis cildināts žurnālos un tagad sociālajos tīklos. Nopietnāki ēšanas traucējumi saistībā ar šādu neveselīgu attieksmi pašam pret savu ķermeni joprojām ir tabu," teic Luīze. Viņa stāsta, ka cilvēki kaunas atzīt savu problēmu skaļi, jo izjūt vainas apziņu un baidās izskatīties vāji. "No sava skatpunkta – šī, protams, ir aktuāla tēma. Šie pacienti ir, un viņi arī nekur nepazudīs. Par to ir jārunā, lai pēc iespējas veicinātu palīdzības saņemšanu, lai cilvēks nepaliek viens pats ar šīm problēmām," skaidro veselības centra "Vivendi" uztura speciāliste Eva Kataja.

Vecāki – paraugs bērnam

Iemesli, kāpēc ēšanas traucējumi veidojas, var būt ļoti dažādi. "Esmu runājusi ar meitenēm, kurām ēšanas traucējumi radušies jau bērnībā un tīņa gados, nesaņemot vajadzīgo mīlestību un novērtējumu no vecākiem. Daudzām modelēm savukārt ēšanas traucējumi rodas no lielā spiediena būt konkrētajos parametros," pieredzē dalās Luīze. Anoreksijas gadījumā pārsvarā, bet ne vienmēr liela nozīme ir sabiedrības viedoklim par to, kā ir jāizskatās cilvēkam, teic veselības centra "Vivendi" psihiatre Kristīna Buta. Kāds meitenei vai sievietei pasaka – tu izskaties resna, tev būtu jānotievē. Tad meitene sāk tievēt. Arī vēsas attiecības ģimenē var veicināt ēšanas traucējumu veidošanos. "Viņas pakāpeniski vispār atsakās no ēšanas, jo jūt, ka var to kontrolēt. Viņas kļūst slaidas, un pakāpeniski zūd saikne ar realitāti, jo spogulī redz, ka ir resnas, kaut arī patiesībā ir ļoti tievas," stāsta psihiatre.

Savukārt bulīmija bieži vien veidojas gadījumos, kad cilvēkam trūkst kontroles savā dzīvē. “Pārsvarā tas ir ģimenēs, kur ir kontrolējoša un valdonīga māte, kura nosaka visu – kā ir jādzīvo, kā ir jāģērbjas, kas un kā ir jādara. Vienīgais, ko pusaudzis, jo visbiežāk tas sākas pusaudža gados, var kontrolēt, ir ēšana,” slimības cēloņus skaidro psihiatre Buta. Pusaudzis var uzmanīt, ko un cik daudz ēd. Ja ir pārēdies tāpēc, ka nav spējis sevi kontrolēt, viņš var izvemties, kas ir raksturīgi bulīmijai. “Pārēšanās epizodes mijas ar vemšanām, bet pusaudzim ir sajūta, ka vismaz kaut ko viņš savā dzīvē kontrolē,” teic psihiatre Buta.