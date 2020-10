Miežgrauds vai tomēr krusas grauds? Svarīgākais par izplatītākajām acu infekcijām

Kad gadās saslimt, nereti tieši rīcības ātrumam ir izšķiroša nozīme, kādu ietekmi uz veselību atstās negantā slimība. Veselība ir mūsu dārgums, tāpēc ir patiesi vērtīgi atpazīt slimību dažādos simptomus, lai pēc iespējas ātrāk varētu pievērsties pareizai ārstēšanai, un tas, protams, attiecas arī uz saslimšanām, kas saistītas ar acīm. Lai neapmaldītos bezgalīgajos informācijas džungļos, esam apkopojuši svarīgāko informāciju par izplatītākajām acu infekcijām.

Acu infekcijas var izraisīt diskomfortu un dažādus simptomus, tostarp apsārtumu, sāpes, niezi un neskaidru redzi. Dažādi mikrobi var ietekmēt dažādas acs daļas, tāpēc katram acu infekcijas veidam var būt nepieciešama atšķirīga ārstēšana, raksta "Medical News Today". Kaut arī daudzas infekcijas ar laiku pazūd pašas no sevis, citas var būt nopietnas un izraisīt pat redzes problēmas, tāpēc vislabāk ir vērsties pie speciālista, kurš palīdzēs noskaidrot, kā labāk rīkoties.

Raksta turpinājumā, iedvesmojoties no "Health Line", apskatām dažādas iespējamās acu infekcijas un to ārstēšanas veidus.

Konjunktivīts

Infekciozais konjunktivīts ir viena no visbiežāk sastopamajām acu infekcijām. Tā parādās, kad konjunktīvas, plānās ārējās membrānas daļas, kas atrodas ap acs ābolu, asinsvadi inficējas ar baktērijām vai vīrusu. Rezultātā acis kļūst sārtas un iekaisušas. Konjunktivīts arī var veidoties no alerģijām vai reakcijām pret kādām ķīmiskajām vielām, piemēram, hlora peldbaseinos. Konjunktivīts, ko izraisa baktērijas vai vīruss, ir ārkārtīgi lipīgs – ja esi ar to inficējies, tad vari inficēt citus pat vēl divas nedēļas pēc infekcijas sākuma. Ja pamani kādu no šiem simptomiem – niezi vai sajūtu, ka acīs ir kaut kas iekritis, vairāk asaru nekā parasti, ūdeņainus izdalījumus no acīm, kas ir visbiezākie tūliņ pēc pamošanās –, tad dodies pie ārsta.

Keratīts

Infekciozais keratīts veidojas tad, kad tiek inficēta acs radzene, kura pārklāj acs zīlīti un varavīksneni. Keratīts rodas vai nu infekcijas (baktēriju, vīrusu, sēnīšu vai parazītu), vai nu acu traumu dēļ. Daži no simptomiem, kuriem jāpievērš uzmanība: apsārtums, pietūkums un sāpes vai diskomforts acīs, izraisot vairāk asaru nekā parasti, neskaidra redze, jutība pret gaismu, sajūta, ka kaut kas ir iesrēdzis acī, kā arī diskomforts, aizverot un atverot acs plakstiņu. Keratītam ir lielāks risks attīstīties cilvēkiem, kuri lieto kontaktlēcas, kuriem imūnsistēma ir novājināta, kā arī tiem, kuri dzīvo siltās un mitrās vietās.

Edoftalmīts

Edoftalmīts ir smags acs iekšpuses iekaisums, ko izraisa bakteriāla vai sēnīšu infekcija. Šāds iekaisums var veidoties arī pēc noteiktām acu operācijām, piemēram, kataraktas operācijas, vai arī gadījumos, kad kāds objekts ir nokļuvis acī, taču tas notiek salīdzinoši reti. Edoftalmītam ir līdzīgi simptomi kā iepriekš minētājām infekcijām, bet par kaiti var liecināt arī strutas vai izdalījumi. Ārstēšana ir atkarīga no tā, kas izraisa infekciju un cik tā ir smaga. Ja kāds objekts ir iekļuvis acī un izraisījis infekciju, tas ir nekavējoties jāizņem. Šādos gadījumos jāvēršas pie neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķiem – nekādā gadījumā nemēģini priekšmetu izņemt pati!

Miežgrauds

Miežgrauds ir acs plakstiņu tauku dziedzeru akūts iekaisums, kas var veidoties gan uz apakšējā, gan augšējā acs plakstiņa. Visbiežāk miežgrauds veidojas no eļļas dziedzeriem plakstiņu ārējās malās. Šie dziedzeri var aizsērēt ar atmirušo ādu, eļļām un citām vielām, kas ļauj baktērijām augt. Ja parādās miežgrauds, tad, visticamāk, nākas izjust diskomfortu, niezi vai kairinājumu, acs arī mēdz kļūt pietūkušas, veidojas neliela "garoza" ap plakstiņiem. Miežgrauda gadījumā ārstēšanai vari izmantot arī pāris "mājas" metodes. Piemēram, uzklāj tīru, siltu un mitru drānu uz plakstiņiem, un turi to aptuveni 20 minūtes. Šo darbību atkārto vairākas reizes dienā. Plakstiņu tīrīšanai vari izmantot maigas ziepes, taču svarīgi, lai tās būtu bez smaržas. Ja novēro, ka iekaisums nemazinās, jāvēršas pie ārsta.

Krusas grauds

Šo infekciju nereti jauc ar miežgraudu, kas apgrūtina ārstēšanas procesu, taču tām ir būtiskas atšķirības. Jāpiebilst, ka dažkārt krusas grauds veidojas no miežgrauda, taču visbiežāk tas rodas patstāvīgi. Līdzīgi kā ar miežgraudu, arī krusas grauda veidošanos veicina dziedzera izvada nosprostojums un iekaisuma procesa sākšanās. Atšķirībā no miežgrauda, krusas grauda iekaisuma process ir norobežots ar kapsulu, tāpēc ir iespējama tā ķirurģiska ārstēšana, bet lokāli lietoto antibiotiku efekts nav tik labs, skaidrots Latvijas Amerikas Acu centra mājaslapā. Kā ārstē šo kaiti? Bieži krusas grauds pats uzsūcas pāris nedēļu laikā. Gadījumos, kad tas tomēr nenotiek, ir ieteicama ķirurģiska ārstēšana.

Uveīts

Par uveītu dēvē iekaisumu acs vidusslānī. Uveīts rodas tad, kad infekcija nonāk uveā – acs ābola centrālajā slānī, kas transportē asinis uz tīkleni. Bieži vien uveīts veidojas imūnsistēmas novājināšanās, vīrusu infekciju vai acu traumu dēļ. Parasti tas nerada ilgtermiņa problēmas, taču, ja kaitei nepievērš uzmanību, sekas var būt arī smagas. Simptomi iekaisumam ir līdzīgi citām acs infekcijām – acu apsārtums, sāpes, jutība pret gaismu.

Blefarīts

Blefarīts jeb acu plakstiņu malu iekaisums ir plaši izplatīta hroniska acu saslimšana. Tai raksturīgi sāpīgi, niezoši, pietūkuši un apstārtuši plakstiņi, un arī strutaini izdalījumi. Pastāv lielāks risks veidoties blefarītam, ja ir galvas ādas vai uzacu blaugznas, vai ir alerģija pret acu vai sejas kosmētiku. Cilvēkiem, kuriem eļļas dziedzeri nedarbojas pareizi un kuriem skopstās mīt utis vai ērcītes, arīdzan biežāk sastopama šī kaite. Blefarītu galvenokārt ārstē, ievērojot stingru un regulāru plakstiņu higiēnu – liekot siltas kompreses, tīrot plakstiņu malas, lietojot antibakteriālu ziedi, kā arī mitrinot acs virsmu. Nopietnākos gadījumos var būt nepieciešama antibiotiku lietošana, taču par to jākonsultējas ar ārstu.