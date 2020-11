Mulsinošais slapjums biksēs: kā cīnīties ar urīna nesaturēšanu

Par spīti tam, ka urīna nesaturēšanu kādā dzīves periodā nākas piedzīvot teju ikkatrai sievietei, šī joprojām ir tēma, kas apvīta ar daudziem mītiem un maldīgiem priekšstatiem, taču par delikāto problēmu nevajadzētu kautrēties. Lai uzzinātu, kādi ir cēloņi un iespējamie risinājumi urīna nesaturēšanai, turpini lasīt tālāk.

Ja tev kādreiz ir nācies pieredzēt urīna nesaturēšanu, visticamāk, biji pārsteigta – it īpaši, ja esi salīdzinoši jaunā vecumā. Valda maldīgs priekšstats, ka nesaturēšana ir raksturīga tikai vecākām sievietēm, taču tas ir vien mīts. Jā, ar šo problēmu patiesi nākas sastapties biežāk, kļūstot vecākam, tomēr to var nākties piedzīvot jebkurā vecumā – it sevišķi, ja esi grūtniece vai nesen esi dzemdējusi bērniņu, raksta "Good Housekeeping". "Sievietes mēdz veltīgi domāt, ka tas ir tikai vēl viens slogs, ar kuru viņām vienkārši jāsadzīvo," atklāj Sieviešu Nesaturēšanas centra Ņujorkā vadītāja Šeina Sopa. Labā ziņa ir tā, ka kaut kādā dzīves posmā tas notiek gandrīz pusei sieviešu, un ir daudz veidu, kā ārstēt nesaturēšanu.

Vispirms ir jāzina, ka vairums nesaturēšanas gadījumu ietilpst vienā no trim kategorijām, un katrai no tām ir savi cēloņi un ārstēšana. Lūk, kā tās atšķiras:

Nesaturēšana slodzes vai piepūles dēļ



Vai tev kādreiz ir gadījusies neliela noplūde, kad smejies, šķaudi vai vingro? Ja tā, tad esi piedzīvojusi slodzes vai piepūles urīna nesaturēšanu. Tā rodas urīnizvadkanālā, mazā caurulītē, kas ļauj urīnam iziet ārpus ķermeņa. "Iedomājies urīnizvadkanālu kā salmiņu, kas sākas urīnpūslī. Tas atrodas tieši aiz kaunuma kaula un tiek turēts saitēs. Kad šīs saites vairs to tik cieši netur, jo ir izstieptas vai trauslas, jebkurā laikā, kad veic pēkšņu kustību, urīnizvadkanāls atlec un pēc tam nokrīt, un līdz ar to gadās noplūde," skaidro Sopa. "Ja tev ir bērns, iespējams, jau esi piedzīvojusi šādu situāciju. Dzemdību laikā šīs saites var izstiepties tā, kā vecas gumijas. Arī menopauze var saites padarīt trauslākas." Kas ir interesanti, arī grūtniecība var ietekmēt saišu stingrību – tā notiek ar katru ceturto topošo māmiņu.

Vajadzības urīna nesaturēšana



Parasti urīnpūslis sūta signālus, kas norāda, cik tas ir pilns. Šie signāli pamazām kļūst arvien intensīvāki, līdz tu saproti, ka ir jādodas uz tualeti. Bet, kad runa ir par vajadzības urīna nesaturēšanu, kas iet roku rokā ar stāvokli, ko sauc par pāraktīvu urīnpūsli, urīnpūslis pēkšņi sūta visintensīvāko signālu gandrīz vai bez brīdinājuma, turklāt tas notiek tad, kad urīnpūslis pat vēl nav pilns.

Kas notiek tālāk? Tu centies paspēt līdz tualetei, pa ceļam rodas neliela noplūde, un tad, kad beidzot nokļūsti savā galamērķī, vairs nav palicis nekā daudz, ko urinēt. "Tava autonomā nervu sistēma atbild par to, vai urīnpūslis ir atslābināts vai saraujas, un šajā gadījumā šī sistēma nedarbojas," atklāj Sopa. Lai gan šāda veida nesaturēšana var notikt jebkurā vecumā, tā ir biežāk sastopama pēc menopauzes, jo estrogēns ietekmē urīnpūšļa veselību.

Dažādu cēloņu izraisīta urīna nesaturēšana



Kā norāda nosaukums, šī ir kombinācija starp slodzes un vajadzības urīna nesaturēšanu, un šis ir viens no visbiežāk izplatītajiem nesaturēšanas veidiem. "Slodzes un vajadzības nesaturēšana ir divi dažādi apstākļi, kas notiek dažādu iemeslu dēļ, taču tos abus var izraisīt vecums un izmaiņas maksts audos," uzsver Sopa. Sākotnēji var parādīties viens no tipiem, kam vēlāk pievienojas klāt arī otrs tips.

Ko darīt?



Par laimi – nesaturēšana dažkārt izzūd pati no sevis. Piemēram, lielākā daļa no ar grūtniecību saistītām nesaturēšanām izzūd sešu nedēļu laikā pēc bērna piedzimšanas. Savukārt vajadzības urīna nesaturēšanu var ārstēt ar medikamentiem un ambulatorām procedūrām. Lai ikdienu padarītu ērtāku, vari izmantot ikdienas ieliktnīšus, kas uzsūc lieko un palīdz saglabāt sausumu.

Daži papildu ieteikumi, ko pati vari darīt:

Iegurņa trenēšana

Iegurņa muskuļi palīdz noturēt urīnu. Lai uzlabotu simptomus, vari mēģināt stiprināt šos muskuļus. Vingrinājumus, kas ir saistīti ar šiem muskuļiem, sauc par Kēgelu, pacenties tos ieviest savā ikdienā, un atkārto vingrinājumus ik pēc divām stundām. Vairāk par to lasi šeit.

Uzņem mazāk šķidruma

Negadījumi notiek biežāk, kad urīnpūslis ir pilns, raksta "Web MD". Ja tu uzņem pārāk daudz šķidruma, pat ūdeni, biežāk izjutīsi steidzamu vajadzību doties uz tualeti. Tieši tāpēc pacenties ierobežot ikdienā iekļauto kofeīna un alkohola daudzumu, jo tas liek ķermenim ražot vairāk urīna, kā rezultātā nākas visu dienu skraidīt uz labierīcībām. Ideālajā gadījumā vajadzētu dzert aptuveni sešas līdz astoņas glāzes šķidruma dienā, bet pēc pulksten 16 samazināt dzeršanas biežumu. Ja to nedarīsi, būs grūti izturēt nakti bez došanās uz tualeti. Vienlaikus atceries, ka ir būtiski tik un tā uzņemt šķidrumu visas dienas garumā. Ja to nedarīsi, ķermenis joprojām ražos urīnu, bet tas būs koncentrēts un tādējādi kairinās urīnpūsli, radot vēl citas problēmas.

Izveido grafiku tualetes apmeklējumam

Patiesībā tas ir pavisam vienkārši – ja urīnpūslis ir tukšs, noplūde nav iespējama. Tieši tāpēc dodies uz tualeti vēl pirms tev liekas, ka vajag, tādējādi varēsi izvairīties no negadījumiem. Ja zini, ka tev ir nepieciešams doties uz tualeti ik pēc trīs stundām, tad ieplāno doties uz labierīcībām ik pēc divām vai divarpus stundām. Ar laiku mēģini pagarināt laiku starp apmeklējumiem. Lai gūtu labākus rezultātus, apvieno šo metodi ar iegurņa treniņiem.

Ja novēro kādu no iepriekš minētajiem simptomiem, bez kautrēšanās dodies pie ārsta, kurš spēs vislabāk konsultēt par pareizāko rīcības plānu un risinājumiem.