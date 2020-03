Ne tikai iespēja izvairīties no dienesta: kas ir plakanā pēda un kāpēc tā jāārstē

Gara pastaiga svaigā gaisā, klausoties putnu dziesmas un baudot saules starus uz ādas... Izklausās patiesi burvīgi! Bet te pēkšņi — dedzinošas sāpes pēdās. Pie vainas varētu būt izplatīta problēma un senāk glorificēts defekts — plakanā pēda. Padomju laikos ar plakano pēdu centās izšmaukt no dienēšanas armijā, taču par plakano pēdu priecāties nudien nevajadzētu. Lai uzzinātu, kam jāpievērš uzmanība, kāpēc tā veidojas un vai nepieciešams vērsties pie ārsta, lasi tālāk.

Plakanā pēda ir viena no izplatītākajām pēdas deformācijām, kam ir raksturīga pēdas velves izliekuma samazināšanās. Tiesa, precīzu datu par to, cik daudziem cilvēkiem Latvijā ir plakanā pēda, speciālistu rīcībā nav. Šādās deformācijas gadījumā pēda tiek nepareizi noslogota, turklāt, tās refleksa punkti dod kļūdainu informāciju, kas var ietekmēt dažādas organisma funkcijas. Vairumā gadījumu plakanā pēda nav bīstama, un cilvēkiem, kuri neizjūt simptomus, nav nepieciešamības konsultēties ar ārstu. Taču gadījumā, ja plakanā pēda izveidojusies pēkšņi, ir jūtamas sāpes pēdās, potītēs vai kāju lejasdaļā, turklāt, arī pēc ortopēdisko apavu valkāšanas simptomi neuzlabojas, vajadzētu apsvērt došanos pie ārsta.“Ja ir sāpes pēdās, diskomforts vai citas sūdzības pēdu apvidū, jāgriežas pie ģimenes ārsta vai ortopēda, lai izvērtētu to rašanās iemeslu un savlaicīgi novērstu,” iesaka ortopēde un Rīgas Stradiņa universitātes Ortopēdijas katedras docente Ruta Jakušonoka.

Kāpēc veidojas plakanā pēda?

Pastāv daudzi iemesli, kāpēc var veidoties plakanā pēda. Lielāka iespēja iegūt plakano pēdu ir tad, ja arī citiem ģimenes locekļiem tāda ir. Risks pastāv arīdzan cilvēkiem, kuri ir fiziski aktīvi un līdz ar to — var biežāk savainot pēdas vai potītes. “Plakanās pēdas attīstību veicina nepareizi apavi. Piemēram, pašlaik modē ir kedas, kuras bieži vien valkā arī ikdienā, kas nav pareizi,” skaidro ārste. Problēmas attīstību arī veicina liela slodze uz kājām, paaugstināts risks ir grūtniecības laikā. Citi ietekmējoši faktori ir aptaukošanās, hipertensija jeb paaugstināts asinsspiediens un cukura diabēts. Stāvoklis ir saistīts arī ar tādām slimībām, kas ietekmē muskuļus, piemēram, cerebrālo trieku un muskuļu distrofiju.

Ortopēde atzīst, ka nav precīzu datu, cik daudziem cilvēkiem Latvijā ir plakanā pēda. “Nu, bērniem līdz četru, piecu gadu vecumam ir fizioloģiskā plakanā pēda. Bet statistika tiek apkopota, pamatojoties uz diagnozi. Tā kā plakanā pēda var attīstīties dažādu iemeslu dēļ, cilvēku skaitu, kam ir plakanā pēda Latvijā, varētu būt problemātiski noteikt.” Zīdaiņiem uz mazuļiem mēdz būt plakanā pēda, kas ir normāli, jo ir nepieciešams laiks, lai cīpslas savilktos un veidotu velvi. Retos gadījumos kauli bērna kājās var deformēties, izraisot sāpes, raksta “Health line”.

Sekas var būt nopietnas

Plakanā pēda var izraisīt arī nopietnāku problēmu veidošanos. “Smagas pakāpes plakanā pēda izraisa citu locītavu, piemēram, ceļa, gūžas locītavas, kā arī mugurkaula nepareizu noslodzi,” stāsta Jakušonoka. Cilvēka pēdai kopā ir 33 locītavas, kas kopā satur 26 dažādus kaulus. Tai arīdzan ir vairāk nekā 100 muskuļu, cīpslu un saišu. Pēdas velve palīdz sadalīt ķermeņa svaru starp pēdām un kājām, un tās struktūra nosaka, kā cilvēks staigā. Tāpēc velvei ir jābūt izturīgai un elastīgai, lai tā spētu pielāgoties dažādām virsmām, kā arī stresam. Kad cilvēkam ir plakanā pēda, stāvot vai ejot, pēdas var sliekties uz iekšpusi. Augsta slodze uz ceļiem un gūžām, kas veidojas, ja potītes ir pagrieztas uz iekšu, savukārt var izraisīt sāpes šajās locītavās, raksta "Medical News Today".

Plakanās pēdas gadījumā visbiežāk sāpes veidojas pēdu velvēs, ceļos, gurnos, muguras lejasdaļā, potīšu iekšpusē un apakšstilbos. Iespējams, kājās jūtams stīvums. Ja ir plakanā pēda, var veidoties nevienmērīgs ķermeņa svara sadalījums. Rezultātā apavi var nolietoties nevienādi vai ātrāk nekā parasti, it īpaši vienā pusē, kas var izraisīt turpmākus savainojumus. Šis ir arī viens no veidiem, kā atpazīt plakano pēdu — apskati savus apavus rūpīgi! Plakanās pēdas gadījumā, visticamāk, būs novalkāta zoles iekšējā mala. Vēl divas metodes, kā atpazīt plakano pēdu — aplūkot savas pēdas nospiedumu smiltīs vai slapjas pēdas nospiedumu uz grīdas.

Ārstēšanas iespējas

Bērniem, lai mazinātu plakano pēdu, nav nepieciešami ortopēdiski apavi, informē ārste. “Līdz četru, piecu gadu vecumam ar fizioloģisku plakano pēdu iesakāma staigāšana pa dažāda reljefa virsmām. Funkciju ierobežojoši apavi tādos gadījumos nav nepieciešami.” Bērniem var ieteikt staigāt, piemēram, ar basām kājām pa akmeņiem, čiekuriem un svaigi pļautu zāli, kas veicina muskulatūras darbību un velves veidošanos. Savukārt jau vecākiem cilvēkiem ieteicams valkāt īpašus apavus. “Pieaugušajiem vai bērniem pēc piecu gadu vecuma var būt nepieciešami supinatori pēc ortopēda norādījuma. Supinatori paceļ pēdas iekšējo malu, un tie var būt gan individuāli, gan rūpnieciski izgatavoti no dažādiem materiāliem,” atklāj Jakušonoka. Supinatori var būt pilnas pēdas garumā vai trīs ceturtdaļas no pēdas garuma. Pirmsskolas vecuma bērniem supinatorus, kas ir trīs ceturtdaļas no pēdas garuma, neizmanto. Ārste skaidro, ka izvēli var atvieglot speciālista konsultācija un podometrijas izmeklējums dinamikā, kas skaidri atklās, ko un kā nepieciešams darīt.

Nopietnākos gadījumos operācija var būt pēdējais solis plakanās pēdas ārstēšanā, taču to izmanto salīdzinoši reti. Piemēram, sarežģītā stāvoklī ortopēdiskais ķirurgs ar operācijas palīdzību var izveidot velvi pēdās. Vai — ja Ahileja cīpsla ir pārāk īsa, ķirurgs to var pagarināt, lai mazinātu sāpes. Taču katru gadījumu, protams, vērtē individuāli.

Cilvēkiem ar plakano pēdu sevišķi jādomā par apavu izvēli. Ideālajiem apaviem vajadzētu stingri aptvert papēdi un atbalstīt pēdas velvi. Pirkstu daļai vajadzētu būt pietiekami brīvai, savukārt apavu vidusdaļai jābūt nedaudz elastīgai — ne pārāk stingrai, taču arī ne pilnīgi brīvai, raksta “Prevention”. Labs variants cilvēkiem ar plakano pēdu ir zīmola “Birkenstock” apavi, kas laika gaitā piemērojas pēdas formai un izliekumam. Pagājušajā vasarā sevišķi populāras bija “Teva” sandales, kas piekļaujas pēdai un nodrošina stabilitāti. Modes eksperti lēš, ka arī šajā vasarā apavi būs tikpat atzīti.