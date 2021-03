No drudža līdz meliem: interesanti fakti, par ko var stāstīt ķermeņa temperatūra

Tava ķermeņa temperatūra var daudz atklāt par tavu veselību: tā ir viena no četrām galvenajām vitāli svarīgajām pazīmēm, kuru novērtē ārsts. Infekcija var izraisīt drudzi, bet arī vecums, dzimums un pat melošana var ietekmēt ķermeņa temperatūras svārstības. Šajā rakstā apskatām interesantus faktus par ķermeņa temperatūru – kāda ir normāla temperatūra, kas izraisa tās paaugstināšanos un citas izmaiņas.

Kāda ir normāla ķermeņa temperatūra

Mēģinot saprast, vai mūsu ķermeņa temperatūra ir paaugstināta, par vidējo normu parasti uzskatām 36,7 grādus pēc Celsija. Bet, kā skaidrots portālā ''Everyday Health'', ''normāla'' ķermeņa temperatūra var svārstīties no 36,1 līdz 37,2 grādiem. Un tas, kas tev ir normāli, var būt nedaudz augstāk vai zemāk par vidējo cilvēka ķermeņa temperatūru.

Tavs ķermenis vienmēr pielāgo tā temperatūru, reaģējot uz vides apstākļiem. Piemēram, fiziskā slodzē palielinās ķermeņa temperatūra, kā arī, izmantojot termometru, vari novērot, ka temperatūra vēlā pēcpusdienā un vakarā ir augstāka nekā no rīta tūliņ pēc pamošanās. Savukārt zīdaiņiem un maziem bērniem ķermeņa temperatūra ir augstāka nekā vecākiem bērniem un pieaugušajiem, jo viņu ķermeņa virsma ir lielāka salīdzinājumā ar viņu svaru un vielmaiņa ir aktīvāka.

Kas ir drudzis un kā tas var palīdzēt

Drudzis ir īslaicīga ķermeņa temperatūras paaugstināšanās, un to bieži izraisa dažādas slimības. Taisnās zarnas, auss vai temporālās artērijas (pieres) temperatūra, kas sasniedz 38 vai vairāk grādu, parasti norāda uz drudzi. Tas lielākoties samazinās dažu dienu laikā. Ja tev ir drudzis, var parādīties arī šādi simptomi:

drebuļi;

svīšana;

galvassāpes;

muskuļu sāpes;

apetītes zudums;

uzbudināmība;

dehidratācija;

vispārējs vājums.

Pieaugušajiem ķermeņa temperatūra, kas sasniedz 39,4 grādus vai ir augstāka, ir pamats bažām, tāpēc nepieciešams sazināties ar savu ģimenes ārstu. Tāpat ar ārstu jāsazinās, ja paralēli drudzim parādās stipras galvassāpes, neparasti izsitumi uz ādas, neparasta jutība pret spilgtu gaismu, stīvs kakls un sāpes, noliecot galvu uz priekšu, apjukums, vemšana, apgrūtināta elpošana vai sāpes krūtīs, sāpes vēderā vai urinējot, krampji.

Lielāko daļu cilvēku satrauc drudzis, bet tas patiesībā var būt noderīgs. Dažādi bezrecepšu medikamenti, piemēram, paracetamols vai ibuprofēns, var palīdzēt to mazināt, taču ne vienmēr to ir nepieciešams darīt. Tas tāpēc, ka drudzim, šķiet, ir svarīga loma organisma cīņā ar infekcijām. Tomēr, ja ārstam rodas aizdomas par kādu bakteriālu infekciju, viņš var izrakstīt antibiotikas tās ārstēšanai.

Kļūstot vecākiem, normāla ķermeņa temperatūra krīt

Foto: Shutterstock

Ja tev šķiet, ka tev vienmēr ir auksti, pat karstākajās vasaras dienās, iespējams, pie vainas ir tavs vecums. Pētījumi rāda, ka novecojot mūsu vidējā ķermeņa temperatūra nedaudz pazeminās. Pētījumā, kas publicēts ''Journal of Clinical Nursing'' un kurā tika izmērīta 133 pansionāta iemītnieku ķermeņa temperatūra, secināts – ķermeņa temperatūra bija zemāka par vidējo cilvēkiem vecumā no 65 līdz 74 gadiem, un vēl zemāka vecumā no 75 līdz 84 gadiem. Tā vēl vairāk pazeminājās to pensionāru vidū, kas bija vecāki par 85 gadiem, un dažiem tā bija vien 34,5 grādu augsta. To ir svarīgi zināt, jo senioriem var būt drudzis arī pie zemākām temperatūrām, nekā gados jaunākiem pieaugušajiem.

Vīriešiem un sievietēm ir atšķirīga ķermeņa temperatūras

''Lancet'' publicētajā pētījumā Jūtas Universitātes pētnieki atklāja – sieviešu ķermeņa temperatūra vidēji ir par 0,3 grādiem augstāka nekā vīriešiem (36,6 grādi pēc Celsija pret 36,3). Bet sieviešu rokas ir vidēji par 1,6 grādiem vēsākas nekā vīriešu (30,6 grādi pēc Celsija pret 32,2).

Ar cepuri var nepietikt, lai saglabātu ķermeņa siltumu

Bērnībā ikviena mamma piekodina, ka aukstā laikā māju nedrīkst pamest bez cepures, citādi nosals ausis, un ķermenis zaudēs savu siltumu. Lai arī cepure patiesi var palīdzēt saglabāt siltumu, kā izrādās, tā nav galvenais apģērba gabals normālas ķermeņa temperatūras saglabāšanai, secināts medicīnas žurnāla ''BMJ'' pētījumā. Pētījums rāda – jebkura ķermeņa daļa, kas zemās gaisa temperatūrās nav nosegta, zaudē siltumu un var ''palīdzēt'' samazināt ķermeņa temperatūru.

Melošana var izraisīt temperatūras svārstības

Melošana neliks tavam degunam augt, bet tā var to darīt vēsāku. Grenādas Universitātes pētnieki savu pētījumu nosauca par ''Pinokio efektu'', un 2018. gadā tas tika publicēts žurnālā ''Investigative Psychology and Offered Profiling''. Pētījuma ietvaros pētnieki izmantoja termisko attēlveidošanu, lai parādītu, ka melu izraisītā trauksme izraisa deguna temperatūras pazemināšanos un zonas ap pieri temperatūras paaugstināšanos.

Sarkanie pipari var likt temperatūrai celties

Esi pikanto ēdienu cienītāja? Kā izrādās, tie var palielināt ķermeņa temperatūru un vielmaiņu. Pētījuma, kas publicēts ''Psysiology and Behavior'', dalībniekiem lika ēdienam pievienot apmēram vienu gramu sarkano piparu. Novērojumos atklājās, ka viņu ķermeņa temperatūra paaugstinājās, bet ādas temperatūra nokritās. Pētījuma autori apgalvo, ka paaugstinātā siltuma ražošana kopā ar samazināto apetītes sajūtu parāda iespējamo ieguvumu, uzturā lietojot sarkanos piparus, – tie var palīdzēt regulēt svaru.

''Auksta'' sirds var pasargāt smadzenes

Terapeitiskā hipotermija ir ārstēšana, ko dažreiz lieto cilvēkiem, kuru sirds pēkšņi pārstāj pukstēt. Kad sirds atkal sāk sisties, veselības aprūpes sniedzēji izmanto dzesēšanas iekārtas, lai pazeminātu pacienta ķermeņa temperatūru diapazonā no 31,6 līdz 33,8 grādiem pēc Celsija. Ķermeņa temperatūras pazemināšana tūliņ pēc sirdsdarbības apstāšanās var mazināt smadzeņu bojājumus un palielina izredzes, ka persona spēs atgūties.

Ķermeņa temperatūra var palīdzēt noteikt nāves laiku

Tas nav tikai izmeklēšanas seriālu vai filmu izdomāts triks. Pēc cilvēka nāves viņš vairs nerada ķermeņa siltumu, un ķermenis lēnām atdziest. Šo procesu sauc par ''algor mortis'' (latīņu valodā tas nozīmē ''nāves aukstums''). ''Algor mortis'' tiek izmantots kā līdzeklis tiesu ekspertīzēs, lai novērtētu, cik ilgi cilvēks ir miris pēc tam, kad viņa ķermenis ir atklāts. Tiesa, tā kā dažādi faktori ietekmē ķermeņa temperatūru, šī nav pilnīgi uzticama vai precīza metode.