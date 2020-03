Olšūnas un embriji 'rezervē'. Kā neļaut bioloģiskajam pulkstenim kontrolēt dzīvi

Pēc tam, kad parādījās ziņa, ka 2013. gadā slavenās krievu dziedātājas Allas Pugačovas bērni dzima no olšūnām, kuras viņa iesaldēja 11 gadus pirms tam, par šo procedūru sieviešu vidū parādījās sakāpināta interese, tostarp arī Latvijā. Tomēr šobrīd informētības līmenis šajā jomā ir diezgan zems. Par to, kā viss notiek praksē un kādā vecumā to var izdarīt, "Delfi" pastāstīja ginekoloģe reproduktoloģe Oksana Babula.

Vecumam ir nozīme

Optimālais vecums olšūnu sasaldēšanai ir no 25 līdz 35 gadiem, pats pēdējais mirklis būtu 37 gadi. Tas saistīts ar to, ka pēc četrdesmit gadiem olšūnu paliek mazāk. Tās ir grūti iesaldēt un atkausēt, tās kļūst arī trauslākas, līdzīgi kā visas pārējās ķermeņa šūnas un audi. Viss galu galā zaudē spēku un kļūst gauss. Olšūnas nav izņēmums, skaidro Oksana Babula, piebilstot, ka viņas praksē itin bieži slikti informētas sievietes, kurām jau pāri 40, vēlas nodot olšūnas, kad diemžēl ir jau par vēlu.

"Ja sievietei ir 40 gadu, vajadzētu iesaldēt embrijus jeb jau apaugļotas olšūnas, nevis vienkāršas olšūnas, jo tad iespējama vismaz kaut kāda garantija, ka nākotnē viņai būs bērns. Ja sieviete vēl nav atradusi sapņu princi, tad piedāvāju apaugļot viņas olšūnas kaut vai ar donora spermu: ja tev ir iesaldēts embrijs, tad pastāv reāla iespēja grūtniecībai. Savukārt ar olšūnām nekad nevari būt pārliecināta, ka visas sasals un ka apaugļošanās izdosies, tādēļ vari arī palikt bešā. Protams, man ir bijušas klientes "40+", no kurām izdevās iegūt olšūnas. Pat apaugļojām, taču embriji neizauga," pieredzē dalās ginekoloģe.

Olšūnas vienkārši neizturēja laboratoriskās procedūras – atkausēšanu un atrašanos inkubatorā. Interesanti, ka šī vecuma sievietes var palikt stāvoklī arī dabīgā ceļā. Ginekoloģe atminējās, ka bijusi 47 gadus veca paciente, kurai veica olšūnu mākslīgo apaugļošanu nākotnei, bet sievietes embriji neizdzīvoja pat līdz trešajai dienai. Būtu varēts tikai iesaldēt viņas olšūnas, bet viņa būtu dzīvojusi neziņā, domājot, ka viss ir labi, un tad no tā nekas nebūtu sanācis. Tāpēc labāk nevilcināties līdz pēdējam – vecums šajā gadījumā ir svarīgs.

Tālredzīgs risinājums

Kā pastāstīja speciāliste, vidēji viena sieviete mēnesī interesējas par šādu iespēju, bet pērn olšūnu sasaldēšanu izmantoja tikai sešas sievietes.

"Man šķiet, ka, lai iesaldētu olšūnas, nepieciešama domu brīvība un neatkarība, jo pēc tam sieviete vairs nav atkarīga no kāda vai no jebkādiem dzīves apstākļiem. Tā ir sava veida apdrošināšana nākotnei, maz kas var notikt – iekaisums vai vēzis var iznīcināt olšūnas, bet ar iesaldētām olšūnām par to var nepārdzīvot – lai kas arī notiktu, bērns būs."

"Protams, mēs visi esam atšķirīgi. Kādai jau 18 gados visa dzīve saistās ar piecu bērnu dzemdēšanu, un tas ir lieliski. Bet ir arī tādas meitenes, kurām vispirms jānopelna miljons, jāpiedalās filmā, jāveic zinātnisks atklājums, jāuzkāpj pasaules augstākajā kalnā, jāizlec ar izpletni, daudz jo daudz jāceļo. Un bieži vien šajos plānos neparādās bērns. Bet, kad karjera "uzcelta" kopā ar māju un atrasts sapņu princis, sieviete pēc četrdesmit un piecdesmit gadiem var mierīgi savā dzīvē ielaist bērnus. Tieši šādas – izglītotas un ambiciozas – sievietes pie manis nāk. Es nesen sasaldēju kādas četrdesmitgadīgas sievietes trīs embrijus – visi izdevās. Viņai tagad ir ļoti nopietna karjera, un, pēc pašas vārdiem, viņa dzemdēs pēc 50."

Foto: Shutterstock

Oksana Babula stāsta, ka pie viņas sasaldēt olšūnas nāk tās, kuras vēl nav realizējušas visas ieceres un nav atradušas partneri. Taču ir arī tādas, kuras nevēlas bērnus un kuras vīri piespiež iesaldēt olšūnas cerībā, ka pēc kāda laika sieviete tomēr pārdomās.

“Atceros sievieti, kuras turīgais vīrs apmaksāja sasaldēšanu, jo bija nolēmis, ka sievai vajadzētu vēlāk dzemdēt. Tā kā viņai ir otrā pusīte, es ieteicu iesaldēt embrijus. Taču sieviete nolēma iesaldēt tieši olšūnas. Viņa tajā brīdī domāja par to, ka pēc pieciem gadiem, iespējams, atradīs vēl labāku un bagātāku vīrieti un tad apaugļos savas olšūnas ar to, ar kuru vēlēsies. Mēdz gadīties, ka dāma ierodas uz olšūnu sasaldēšanu ar vienu partneri, bet pēc četriem gadiem atgriežas uz apaugļošanos ar citu. Vēl ir gadījumi, kad apaugļo olšūnas kopā ar vīru, taču lūdz apaugļot tikai pusi no visām. Pārējās tad paliek citam gadījumam, ja nu vīrs pa šiem gadiem apnīk. Jāteic, mūsu sievietes ir tālredzīgas.”