Paaugstināts cukura līmenis asinīs – kas to var izraisīt

Glikoze ir galvenais cukurs, kas atrodams mūsu asinīs, jo tas ir ķermeņa svarīgākais enerģijas avots. Tiesa, tas nav nemainīgs – var gan kristies, gan kāpt. Ja bieži ciet no paaugstināta cukura līmeņa asinīs, laika gaitā tas var izraisīt tādas veselības problēmas kā sirds slimības, insultu, pat redzes zudumu un citas. Tieši tāpēc ir īpaši svarīgi cukura līmeni kontrolēt.

Labā ziņa ir tā, ka organismam jau no dabas ir kontroles mehānisms, kas palīdz nodrošināt normālu cukura līmeni asinīs, skaidrots portālā ''The Healthy''. Par to rūpējas hormons insulīns. Kad cukura līmenis sāk palielināties, kā tas parasti notiek pēc iestiprināšanās, arī insulīna daudzums palielinās, mudinot ķermeni glikozi izmantot enerģijai vai to uzglabāt aknās vēlākai izmantošanai.

Sliktā ziņa ir tā, ka dažiem cilvēkiem rodas insulīna rezistence jeb nejūtīgums pret insulīnu smadzenēs, kas ir 2. tipa cukura diabēta priekšvēstnesis, līdz ar to zūd hormona spēja kontrolēt cukura līmeni. Ir arī cilvēki, kuriem var attīstīties autoimūns stāvoklis – 1. tipa cukura diabēts, kas iznīcina organisma šūnas, kas ražo insulīnu.

Daudz pārtikas produktu, kurus ikdienā patērējam, tiešā veidā ietekmē cukura līmeni asinīs, it īpaši tad, ja ikdienā centies sadzīvot ar 2. tipa cukura diabētu. Tāpat ir savā ziņā viltīgi paradumi, kas arī var ietekmēt cukura līmeni. Lasi tālāk un uzzini, kas tavā ikdienā var izraisīt cukura līmeņa paaugstināšanos.

Savukārt šajā rakstā vari lasīt visu būtiskāko par cukura diabētu – iepazīt tā tipus, attīstības faktorus, ārstēšanu, ietekmi uz dzīves kvalitāti un populārākos mītus, par kuriem stāsta Veselības centru apvienības poliklīnikas "Aura" un Latvijas Jūras medicīnas centra Sarkandaugavas ambulatorās veselības aprūpes centra endokrinoloģe Maija Gureviča.

Brokastu izlaišana



Cilvēki, kuri ēd brokastis, dienas laikā spēj veiksmīgāk atturēties no taukainiem un kalorijām bagātiem ēdieniem. Pētījumā, kas 2015. gadā publicēts izdevumā ''Public Health Nutrition'', secināts – pieaugušie ar 2. tipa cukura diabētu, kuri ik rītu ieturēja brokastis, dienas laikā ēda mazāk. Rīta maltīte, it īpaši tāda, kas satur daudz olbaltumvielu un veselīgo tauku, kā rādās, palīdz stabilizēt cukura līmeni asinīs visas dienas garumā.

Citā pētījumā, kas publicēts žurnālā ''The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism'' un kurā piedalījās cilvēki, kas cieš no aptaukošanās un 2. tipa cukura diabēta, tādēļ ikdienā lieto insulīnu, secināts – brokastīs ēdot vairāk (tiesa, nepārspīlējot ar kalorijām), iespējams novērot svara zudumu. Tāpat cukura līmenis asinīs var stabilizēties, un var samazināties nepieciešamība pēc insulīna.

Maltīte ar lielu tauku saturu



Cilvēki ar cukura diabētu vairāk seko līdzi ēdienreizēm, kas satur ogļhidrātus, taču pētījumi liecina, ka arī tauku saturam būtu jāpievērš uzmanība, jo tas var ietekmēt cukura līmeni asinīs. Pētījumu analīzē, kas 2017. gadā publicēta žurnālā ''International Journal of Health Sciences'', pētnieki atklājuši saistību starp tauku uzņemšanu, 2. tipa cukura diabētu un traucētu glikozes toleranci.

Tauku dēļ ogļhidrāti tiek sagremoti lēnām. Tas nozīmē – ja cilvēks, kas slimo ar cukura diabētu, lieto insulīnu, insulīns savu maksimumu var sasniegt nepareizā laikā – vēl pirms notikusi ogļhidrātu sagremošana. 2013. gadā veiktā pētījumā secināts – cilvēkiem ar 1. tipa cukura diabētu nepieciešams vairāk insulīna, ja viņi patērē ogļhidrātus un taukus vienlaicīgi, nekā tad, ja uzņem ogļhidrātus vienus pašus un vienlīdzīgā daudzumā. Ir arī vairāki pētījumi, kas liecina – maltīti saturošie tauki palielina rezistenci pret insulīnu.

Kafija



Lai arī ir pētījumi, kas rāda, ka kafijas dzeršana var palīdzēt samazināt 2. tipa cukura diabēta risku ilgtermiņā, citi pierādījumi liecina – cilvēkiem, kuriem jau ir cukura diabēts, kofeīns var būt viens no vaininiekiem, kas potenciāli var paaugstināt cukura līmeni asinīs. ''Tas ir ļoti individuāli,'' stāsta Ārons Saipess, MD, Amerikas Nacionālā cukura diabēta, gremošanas un nieru slimību institūta pētnieks. ''Es negribu teikt, ka turpmāk nedrīksti dzert kafiju, bet manā praksē ir pacienti, kuriem pēc karstā dzēriena malkošanas, kuram nebija pievienots ne piens, ne cukurs, cukura līmenis no 120 uzkāpj uz 200.'' Dažu cilvēku cukura līmenis asinīs var būt jutīgāks pret kofeīna iedarbību, viņš piebilst.

Infekcija



Neatkarīgi no tā, vai pie vainas ir saaukstēšanās, gripa vai pat urīnceļu infekcija, tās ietekmē imūnsistēma izdala īpašas baktēriju apkarojošas ķīmiskas vielas, kas cukura līmeni asinīs var izsist no ierindas. Tāpēc ir ļoti svarīgi izveidot ''slimības dienas plānu'' – īpašas ēšanas un šķidruma lietošanas vadlīnijas, kas palīdzēs saglabāt līdzsvarotu cukura līmeni, iesaka Dr. Saipess.

Saslimšanas gadījumā neatsverama loma ir pilnvērtīgiem ūdens dzeršanas paradumiem, jo ūdens palīdz izskalot lieko glikozi un labāk darboties visam ķermenim kopumā. Cilvēkiem ar cukura diabētu saslimšanas gadījumā vēlams informēt savu ārstu, jo speciālists spēs sniegt labākos ieteikumus, kā iespēju robežās visu saglabāt normālā līmenī.

Miega trūkums



Kvalitatīvs nakts miegs var būt labākās zāles, ja tu jau ciet no cukura diabēta vai satraucies par tā risku. Pētījums, kas 2018. gadā publicēts žurnālā ''Acta Diabetologica'', rāda – cilvēkiem ar cukura diabētu un prediabētu (2. tipa cukura diabēta priekšteci), kuriem ir zema miega kvalitāte, ir sliktākas kognitīvās funkcijas nekā tiem, kuriem ir labāka miega kvalitāte. Tāpat miega trūkums var paaugstināt hormona kortizola līmeni, kas var veicināt insulīna rezistenci un hiperglikēmiju.

Smēķēšana



Neapšaubāmi, smēķēšanas paradumi veselībai nekādi nenāk par labu, bet būtiski zināt – cukura diabēta slimniekiem vajadzētu jo īpaši turēties pa gabalu no cigaretēm. Neatkarīgi no tā, vai slimo ar 1. vai 2. tipa cukura diabētu, smēķēšana palielina nopietnu ar diabētu saistītu komplikāciju iespējamību, piemēram, sirds un nieru slimības, redzes zudumu, nervu bojājumus un sliktu asins plūsmu kājās un pēdās, kas savukārt var veicināt infekcijas, čūlas un nepieciešamību pēc amputācijas, skaidro Amerikas Savienoto Valstu Slimību kontroles un profilakses centrs.