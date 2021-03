Pārmaiņas ikdienā vai nelāga slimība – iemesli, kāpēc menstruācijas sākas agrāk

Ja esi apzinīga, visticamāk, seko līdzi savam menstruālajam ciklam, līdz ar to aptuveni vari paredzēt, kad gaidāmas nākamās mēnešreizes. Tādā gadījumā lielu pārsteigumu un arī satraukumu var radīt agrāk sākušās menstruācijas. Kāpēc ciklā novērojamas pēkšņas pārmaiņas un ko tas nozīmē kopējai veselībai, skaidrojam raksta turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vai mēnešreizes sākās pārāk agri? Pirms sāc satraukties, izdari dažas dziļas ieelpas. Cilvēka ķermenis ir dīvains un mēdz izspēlēt savādus jokus. Tāpēc vien, ka novēro pēkšņas izmaiņas savā ciklā, nevajadzētu krist panikā, jo, iespējams, tam ir pavisam normāls izskaidrojums.

No otras puses – ja tev menstruācijas parasti ir tik precīzas kā pulkstenis, tad, visticamāk, paļaujies un plāno savu dzīvi atbilstoši savam ciklam. Ja zini, ka menstruācijas sāksies marta trešajā nedēļā, tad zini, ka ieplānotā pelde, iespējams, būs jāpārceļ uz citu laiku. Ja menstruācijas pēkšņi sākas ātrāk, skaidrs, ka ietekmēti ir ne tikai tavi plāni, bet tava labklājība kopumā, jo tas var radīt lielu satraukumu – kāpēc tā?

Tomēr nav nepieciešamības stresot. Stenfordas Universitātes Medicīnas centra pārstāve Lea Milheisere stāsta, ka sievietes mēdz pārspīlēti satraukties par izmaiņām savā ciklā. "Sievietes domā, ka viņu ciklam ir jābūt tieši 28 dienu ilgam, un ja nākas novērot kādas novirzes no šī skaitļa, tad uzskata, ka kaut kas nav kārtībā. Tomēr tā ne vienmēr ir," viņa skaidro.

Raksta turpinājumā, iedvesmojoties no "Elite Daily", esam apkopojuši iemeslus, kas var būt par iemeslu kaitinošajai problēmai.

Menstruācijas patiesībā nav sākušās par ātru



Mēneša ilgums nemaina tavu menstruāciju biežumu, skaidro ginekoloģijas speciāliste Kesija Geitere. Normāls menstruālais cikls ilgst no 21 līdz 45 dienām, tomēr parasti tas ir aptuveni 28 dienas ilgs. Atceries, ka cikla ilgums nav atkarīgs no kalendārā datuma, līdz ar to – menstruācijas ne vienmēr sāksies vienā un tajā pašā laikā.

"Ir daudz iemeslu, kāpēc menstruācijas var sākties ātrāk," stāsta Milheisere. "Parasti tās sākas divas nedēļas pēc ovulācijas, tomēr dažkārt ovulācija var notikt nedēļu agrāk." Citiem vārdiem sakot – ja tu ovulē ātrāk nekā iepriekš, tad arī menstruācijas var "atnākt" negaidot.

Tu nupat piedzīvoji orgasmu

Izrādās – ja tev tuvojas menstruāciju laiks un tu piedzīvo orgasmu, mēnešreizes var sākties nedaudz ātrāk. Vienlaikus Milheisere uzsver, ka seksam vien nevajadzētu būt par iemeslu menstruāciju sākumam.

Tās patiesībā nav mēnešreizes

Iespējams, to nezināji, tomēr ir arī citi iemesli (izņemot menstruācijas), kas var radīt nelielu asiņošanu, un tas ir pavisam normāli. Piemēram, ja tev pirms neilga laika bija mēnešreizes, un nu jau atkal novēro brūnus izdalījumus, Milheisere skaidro, ka tās, iespējams, ir tikai oksidējušās asinis, kas aizkavējušās no iepriekšējām menstruācijām.

Kā tādā gadījumā atpazīt, vai piedzīvo menstruācijas vai vien nelielu smērēšanos? "Vienkārši sakot – ja tās ir mēnešreizes, tad tās arī izpaudīsies kā mēnešreizes. Ilguma un asiņošanas stipruma ziņā tās neatšķirsies no citām reizēm. Tās vien būs sākušās nedaudz ātrāk," paskaidro Milheisere.

Foto: Shutterstock

Tavas menstruācijas vēl nav regulāras

Ja tev nupat ir sākušās mēnešreizes, tad var paiet vairāki gadi, līdz tās kļūs regulāras. Ja piedzīvo tās neilgu laiku, tad var gadīties mēneši, kuros tās nav itin nemaz, vai arī tās sākas agrāk, nekā ierasts. Kā skaidro speciālisti, no mēnešreižu sākuma var paiet pat seši gadi, līdz cikls kļūst regulārs.

Tu lieto hormonālo kontracepciju

Lietojot hormonālo kontracepciju, ķermenis tiek apmānīts, liekot domāt, ka jau esi stāvoklī. Tieši tāpēc šī metode ir tik efektīva grūtniecības novēršanā. Ja nupat esi sākusi lietot konkrētās tabletes, un šobrīd esi nedēļā, kurā tās nav jādzer, var sākties neliela asiņošana. Tāpat arī, ja pēkšņi pārtrauc lietot hormonālo kontracepciju, hormonu kritums var izraisīt iepriekš minēto stāvokli. Līdzīgus simptomus var novērot arī pēc spirāles ievietošanas.

Tev ir seksuāli transmisīva slimība

Ja tev ir kāda seksuāli transmisīva infekcija, piemēram, gonoreja vai hlamīdijas, laikā starp nākamajām mēnešreizēm var būt asiņošana, tomēr tā parasti ir vieglāka un mazāka nekā menstruāciju laikā.

Kad mēnešreizes sākas pārāk ātri, pievērs uzmanību tam, cik liela ir asins plūsma, salīdzinot ar citām reizēm, taču, pirms to dari, pagaidi vismaz dienu vai divas. Ja plūsma ir normāla, tev, visticamāk, nav nekādas seksuāli transmisīvā slimības, tomēr, ja tā ir mainīga, novērojama uzreiz pēc seksa vai arī menstruācijas parādās ik pēc divām nedēļām, vērsies pie ārsta, kurš palīdzēs noteikt problēmas sakni.

Tu esi zaudējusi svaru (vai tieši otrādi)

"Cilvēka menstruālās un reproduktīvās funkcijas galvenokārt kontrolē hipotalāmu un hipofīzes dziedzeri un to darbība reproduktīvajos orgānos (piemēram, olnīcās un dzemdē," skaidro endokrinologs Džošua Kleins. "Hipotalāma un hipofīzes darbību ļoti ietekmē uzturs, vielmaiņa un pieejamā enerģija." Jebkurš traucējums kādā no šiem faktoriem var ietekmēt tavas menstruācijas.

Tavā ikdienā ir vērojamas pārmaiņas

Jebkuras izmaiņas – neatkarīgi no tā, vai dodies atvaļinājumā vai arī pievērsies jaunam treniņu veidam –, var izraisīt pārmaiņas hormonos, kas savukārt var ietekmēt mēnešreižu gaitu. Tāpat arī noteicošs faktors var būt nepietiekama atpūta. Atceries, ka cilvēka ķermenim patīk pastāvība, nevis krasas pārmaiņas.

Pat tik šķietami nesaistīts aspekts kā pārcelšanās var ietekmēt tavu veselību. "Piemēram, ja pārcelies uz vietu, kurā dzīvo vairākas jaunas sievietes, tad galu galā jūsu cikli sāks sinhronizēties, kas var ietekmēt to, ka menstruācijas sākas agrāk."