Septiņi neskaidras redzes iemesli un ieteikumi, kā rīkoties

Miglaina, neskaidra, nefokusēta redze ir visizplatītākā redzes problēma, un visbiežāk par to nav lieki jāuztraucas. Neskaidrs skats varētu būt vien zīme – tev jāatjauno briļļu vai kontaktlēcu recepte. Tomēr var būt arī gadījumi, kad miglains skats signalizē par ko nopietnāku.

Neraugoties uz to, ka nekad nevajag celt paniku pirms laika, ja neskaidra redze tev nav raksturīga, tā parādījusies pēkšņi, iespējams, to arī pavada kāds cits acu diskomforts, nevelc garumā un apmeklē ārstu. Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar dažiem neskaidras redzes iemesliem un ieteikumiem, kā to gadījumā rīkoties.

Tomēr vienmēr atceries – tikai speciālists var noteikt diagnozi.

Tev nepieciešamas brilles vai jauna recepte

Tuvredzība, tālredzība un astigmatisms ir refrakcijas kļūdas un visizplatītākie neskaidras redzes cēloņi, kas ir visvieglāk nosakāmi, skaidrots portālā ''Health''. Vairumā gadījumu viss, kas tev būs nepieciešams, ir optometrista vai oftalmologa recepte brillēm vai kontaktlēcām. Tāpat ir iespējams veikt lāzeroperāciju, taču par šādu iespēju vispirms konsultējies ar savu ārstu.

Tev nepieciešamas brilles lasīšanai

Presbiopija arī ir refrakcijas kļūda, kas lielākoties raksturīga cilvēkiem pēc 40 gadu vecuma. Tas nozīmē, ka cilvēkam ir grūtības koncentrēties uz tuvumā esošajām lietām, piemēram, lasāmvielu. Ja tev šķiet, ka žurnāli, grāmatas un kafejnīcas vai restorāna ēdienkarte jātur tālāk no sejas, lai salasītu tur rakstīto, pie neskaidrās redzes varētu būt vainojama presbiopija. Tāpat kā ar citām refrakcijas kļūdām, arī šajā gadījumā var palīdzēt brilles, kontaktlēcas vai operācija.

Konjuktivīts

Konjuktivītu parasti izraisa adenovīrusi – nepatīkami vīrusi, kas attīsta saaukstēšanos, bronhītu un kakla sāpes, un tas arī var būt viens no neskaidras redzes iemesliem. Lai arī parasti konjuktivīts nav bīstams, skolā, darbā vai citā kolektīvā tas var izplatīties kā ugunsgrēks. ''Vīrusa daļiņas uz virsmām var palikt dzīvas apmēram divas nedēļas,'' paskaidro bērnu oftalmoloģe Kima Lī.

Konjuktivīts bez ārstēšanas parasti izzūd vienas līdz divu nedēļu laikā, bet, ja cilvēkam ir smagāki simptomi, nepieciešams konsultēties ar ārstu par nepieciešamajām ārstniecības metodēm. Tikmēr vari izmēģināt vēsas kompreses, lai mazinātu niezi, siltas kompreses, lai mazinātu pietūkumu, vai bezrecepšu acu pilienus, kas palīdzēs mazināt kairinājumu, iesaka Lī. Tāpat regulāri mazgā gultasveļu (it īpaši spilvendrānas) un rokas, lai novērstu baktēriju izplatīšanos.

Tu guli ar kontaktlēcām

Kontaktlēcas var uzlabot tavu redzi, bet, ja tu tās lieto nepareizi, tās var arī izraisīt redzi laupošas infekcijas. Katru reizi, kad tu mirkšķini acis, kontaktlēcas pārvietojas pāri acij, izveidojot mikroskrāpējumus uz acs virsmas. Savukārt infekciju izraisošie mikroorganismi var nokļūt zem lēcas un iekļūt skrāpējumos. Gulēšana ar kontaktlēcām, kā saka Lī, ''ir ideāls Petri trauks, lai audzētu mikroorganismus un izraisītu radzenes čūlas,'' kas var aizmiglot redzi. ''Vienmēr, ejot gulēt, izņem kontaktlēcas!'' uzsver oftalmologs Rajivs Šahs.

Paaugstināts asinsspiediens

Tu droši vien jau esi dzirdējusi, ka paaugstināts asinsspiediens var izraisīt insultu vai sirds slimības. Tas, ko tu, iespējams, nezini, – paaugstināts asinsspiediens var izraisīt arī acs ''mini insultu'' sauktu par tīklenes vēnu oklūziju. Tas ir stāvoklis, kas var izraisīt sāpes acīs un redzes zudumu. Jāpiebilst – tas parasti skar vienu aci. Lai atgūtu skaidru redzi, nepieciešams nekavējoties saņemt medicīnisko palīdzību. Savukārt, lai maksimāli izvairītos no tīklenes vēnu oklūzijas – ja tev ikdienā ir paaugstināts asinsspiediens, pēc 50 gadu vecuma vēlams regulāri apmeklēt acu ārstu, lai pārbaudītu, vai ar redzi viss ir kārtībā.

Stress

Stress un trauksme var ietekmēt veselību daudz un dažādos veidos, tostarp arī redzi. ''Daudzi pacienti nezina, kā stress var ietekmēt viņu redzi un acu veselību. Piemēram, stress var izraisīt nevajadzīgu zīlīšu paplašināšanos, bet adrenalīns var palielināt uz acīm izdarīto spiedienu,'' paskaidro Amerikas Optometriskās asociācijas prezidente Barbara Horna. Kaut arī stresa ilgtermiņa ietekme uz acu veselību var atšķirties, vieglu diskomfortu lielākoties var atrisināt, dabiski pazeminot stresa līmeni, piebilst Horna.

Tomēr nepārtraukts paaugstināts stresa līmenis var izraisīt neatgriezenisku redzes zudumu. Lai novērstu ar stresu saistītas redzes problēmas, Horna iesaka uzturēt veselīgu dzīvesveidu, atpūtināt acis no dažādiem ekrāniem un izmēģināt dažādas stresa mazināšanas metodes, piemēram, meditāciju, elpošanas vingrinājumus vai sportu.

Sausās acs sindroms

Tas ir pasaulē biežākais redzes diskomforta un apsārtušu, kairinātu acu iemesls, norāda oftalmologs Vincente Diazs. ''Visizplatītākie sausās acs sindroma veidi ir nepietiekama asaru veidošanās vai pārāk ātra asaru iztvaikošana,'' viņš skaidro. Asaru plēve ir būtiska, runājot par komfortu, acs veselību un optiski skaidras virsmas uzturēšanu. Gaismai nonākot acī, tā vispirms sastop asaru plēvi un pēc tam radzeni (virspusējo un priekšējo acs daļu). ''Ja asaru plēve ir neveselīga vai tās nav, radzene kļūst kairināta un gaisma, tai nonākot acī tiek izkliedēta, nevis koncentrēta, tādējādi izraisot neskaidru redzi,'' atklāj Diazs.

Kad doties pie ārsta?

Par laimi, vairums neskaidras redzes cēloņu nekā neapdraud tavu redzi, tāpēc pie aizmiglota skata uzreiz nevajadzētu celt paniku. Bet, jā, ir arī gadījumi, kad medicīniskā palīdzība jāsaņem uzreiz vai vismaz nekavējoties jāsazinās ar ārstu, kas ieteiks tālākos soļus. To vajadzētu darīt, ja:

tava redze pēkšņi mainās un pēc acu mirkšķināšanas neuzlabojas;

tev parādās sāpes kādā no acīm;

tu neredzi konkrētā apgabalā, piemēram, ar kreisās acs labo pusi.

Protams, vēlreiz atgādinām – reizi gadā vēlams apmeklēt acu ārstu, lai novērtētu kopēju acu veselības stāvokli. Veicot regulāras pārbaudes, iespējams, samazināt kāda nepatīkama pārsteiguma risku.