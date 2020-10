Trauksme, pārkaršana, alkohola lietošana: iemesli, kāpēc nakts vidū mēdzam atmosties

Ikviens savas dzīves laikā kādā brīdī atmostas nakts vidū, un tas nav nekas neparasts. Daudziem iemesls, kāpēc notiek pamošanās, ir labdabīgs un īslaicīgs, piemēram, nepieciešamība apmeklēt labierīcības, jo pirms miega izdzerts pārāk daudz šķidruma. Taču regulāra pamošanās nakts vidū var kļūt problemātiska, jo tā negatīvi ietekmē miegu kopumā.

Miegs ir akūti nepieciešams stāvoklis ikvienam cilvēkam, jo tas palīdz ķermenim atjaunoties. Savukārt nepilnvērtīgs naktsmiers var izraisīt nopietnas veselības problēmas un pasliktināt kognitīvās funkcijas. Un, runājot par atmošanos nakts vidū, galvenais jautājums ir – vai tu spēj pēc tam normāli iemigt? Turpinājumā, iedvesmojoties no portāliem ''Women's Health'' un ''Medical News Today'', piedāvājam iepazīties ar biežākajiem iemesliem, kas var likt mums naktī atmosties, un iespējamajiem problēmu risinājumiem. Tiesa, ārpuskārtas konsultācija ar ārstu par ļaunu nenāks.

Ekrānu lietošana un trokšņi

Saskaņā ar Amerikas Nacionālo miega fondu dažādu ekrānu (viedtālruņa, planšetes, televizora u. c.) lietošana pirms gulētiešanas var samazināt miega hormona melatonīna ražošanu un izsist no līdzsvara cilvēka dabisko pulksteni. Tas savukārt var apgrūtināt gulēšanu un veicināt atmošanos nakts vidū. Papildus ekrānu gaismām, arī trokšņi, kas nāk no dažādām ierīcēm, var tevi atmodināt.

Lai mazinātu trokšņu un ekrānu ietekmi uz tavu miegu, Amerikas Nacionālais miega fonds iesaka vismaz 30 minūtes pirms (vēlams pat divas stundas pirms) gulētiešanas vairs nelietot nevienu elektronisko ierīci. Tas ļaus smadzenēm norimt un var veicināt labāku miega kvalitāti.