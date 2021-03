Vēders kā balons un sāp: kas ir kairinātu zarnu sindroms

Uzpūties vēders nekad nav jautra padarīšana, it īpaši tad, ja to pavada arī spiedošas sāpes un slikta vēdera izeja. Kā izrādās, ja tevi skar šāda problēma, tu nebūt neesi tāda vienīgā, jo kairinātu zarnu sindroms (KZS) ir ļoti izplatīts – tas skar aptuveni 11 procentus pasaules iedzīvotāju. Tiesa, neraugoties uz to, ka tā ir izplatīta veselības problēma, to nav iespējams viegli diagnosticēt.

Bieži vien sievietes nepatīkamās sajūtas piecieš, tā arī īsti nesaprotot, kāpēc tās rodas un kur rodas. Savukārt, ja meklē palīdzību pie speciālista, ārsta vizīti nākas pamest bez skaidras atbildes. Turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Women's Health'', apkopojām būtiskāko informāciju par kairinātu zarnu sindromu – simptomus, ārstēšanu, biežākos cēloņus.

Kas ir kairinātu zarnu sindroms?

KZS ir funkcionāls traucējums, kas ietekmē zarnas. Tas nozīmē, ka ir problēmas ar zarnu darbību. To diagnosticē, ja tiek novēroti atkārtoti KZS simptomi, piemēram, periodiskas vēdera sāpes, ko papildina caureja, aizcietējums vai pārmaiņus abas vēdera izejas problēmas.