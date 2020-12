"Kamēr Īlons Masks pievērsies Marsam, man jāstrādā ar Zemi," sarunā ar "Delfi plus" noteic rīdzinieks Maksims Sibirins. Lai gan viņš smaida, tas nav joks. Puiša plāni ir grandiozi – līdz pat savai Silīcija ielejai, kurā atbalstītu "zaļos" jaunuzņēmumus. Maksims darbojas arī projektos, kuru mērķis – glābt pasauli no plastmasas un mazināt sociālo nevienlīdzību. Pēdējo dažu gadu laikā Maksima dzīvē notikušas kardinālas pārmaiņas, kā rezultātā viņš pārskatījis savu attieksmi pret vidi, naudu un pat savu ķermeni, kā arī atbrīvojoties no 30 kilogramiem svara.

Bērnībā Maksims ar milzu interesi regulāri skatījās TV kanāla "Discovery" raidījumus, kā arī interesējās par astrofiziku, projektēja mazas raķetes, kas darbotos ar cieto degvielu, bet skolā viņam visvairāk patika matemātika. Tomēr pēc 9. klases abi ar brāli iestājās skolā, kuru beidzot, abi kļuva par diplomētiem pavāriem.

Darba gaitas puisis uzsāka agrāk – no 14 līdz 16 gadiem strādāja konditorejas cehā, bet 16, 17 gados – "McDonalds". Runājot par pavāra pieredzi, jaunajam puisim tik tiešām piemitis talants, viņš veiksmīgi izgājis praksi restorānā "Kaļķu vārti", piedalījies arī izstādē "Riga Food", kā arī labi gatavo joprojām, tomēr nu jau vairs tikai savā personīgajā virtuvē. Vienā dienā kardināli mainot savas dzīves ceļu, Maksims nolēma nelauzties ēdināšanas biznesā.

"Droši vien, ja tevi velk uz piedzīvojumiem, tad viss dzīvē attiecīgi arī sakārtojas. 19 gadu vecumā kādā ballītē iepazinos ar Žeņu. Viņš nupat bija šķīries no meitenes, ar kuru bija plānojis pēc dažām dienām doties uz Krētu – dzīvot un strādāt. Viņš man izstāstīja par radušos situāciju un piedāvāja braukt kopā, izmantojot otru biļeti. Vajadzēja vien samaksāt par vārda maiņu. Tā nu es nokļuvu savā pirmajā salā ar palmām," atceras Maksims.