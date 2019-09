No mācītāja par modeli: stāsts par kardinālu dzīves maiņu 45 gadu vecumā

Fotogrāfijas, kurās galvenais varonis iemūžināts Džeimsa Bonda cienīgās pozās un grimasēs – tieši ar šāda veida bildēm teju vai internetu "salauza" Klints Heislets (Clint Hayslett), kurš 45 gadu vecumā bija nolēmis pilnībā mainīt savu dzīvi. Vīrietis, kurš 20 dzīves gadus bijis mācītājs, pamazām sāka "lauzties" modes pasaulē, taču viņa gadījumā nekas nenotika lēnām. Klints kļuva teju vai par interneta sensāciju, un to viņam palīdzēja izdarīt dēls un viens "Twitter" ieraksts.



Klinta popularitāte aizsākās ar vienu ierakstu blogošanas vietnē "Twitter". Viņa 21 gadu vecais dēls Kolins savā profilā ievietoja tēva fotogrāfijas, pozējot ar "Donahugh" saulesbrillēm. Pie bildēm viņš pierakstīja: "Manam tēvam ir 45 gadi. Viņš sācis īstenot modeļa karjeru, un es nekad neesmu redzējis viņu laimīgāku. Viņš man teica, ka tikai gaidot, kad tā sāks attīstīties. Tāpēc, "Twitter", iepazīsties ar manu tēti."

My dad is 45, pursuing a modeling career, and I’ve never seen him happier. He told me he’s just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/zYSmZGbPCn — Collin (@coolcat_collin) March 28, 2019



Kā raksta "Time", fotosesijā esot uzņemtas 3500 bildes, un Klints par šo darbu nesaņēma ne centa. Savukārt "The Blade" raksta, ka ilgi nebija jāgaida, kad šis ieraksts bija izplatījies pa interneta plašumiem. Pavisam īsā laikā ar to bija dalījušies desmitiem tūkstoši cilvēku, kā arī ieraksts bija saņēmis vairākus simtus tūkstošu "patīk". Kolins atklāj, ka sākumā par ierakstu bija pateicis tikai dažiem draugiem, kuri ar to bija dalījušies, lai palīdzētu viņa tēvam attīstīt izvēlēto profesiju.



Savukārt pašam Klintam līdz tam neesot pat bijis savs "Instagram" un "Twitter" konts. Viņš esot atgriezies mājas no sporta zāles, nemaz nezinot, ka kļuvis par interneta sensāciju. "Es biju pārsteigts un satraukts, jo, kā tu maz kaut kam tādam vari sagatavoties?!" sacījis Klints.



Kā minēts iepriekš, pirms pievēršanās modeļa karjerai vīrieša dzīve bija daudz citādāka. 20 gadus viņš bija mācītājs, pēdējos piecus gadus pavadot "Harvest Lane Alliance" baznīcā Toledo. Jau vairākus gadus ģimene, draugi un paziņas bija teikuši, ka viņam vajadzētu pamēģināt modeļa karjeru, kas sākumā šķitis smieklīgs piedāvājums, jo neesot juties tik pārliecināts par sevi.

Kā raksta "Adme", vīrietis sācis darboties modes apģērbu veikalā, apmeklēt sporta zāli un pievērst uzmanību savam izskatam. Viņa frizieris esot bijis arī "Donahugh" mārketinga menedžeris, un tieši viņš esot bijis tas, kurš Klintu uzaicinājis uz pirmo nopietno fotosesiju.



Jāpiebilst, ka ieraksta ažiotāža bija ārkārtīgi plaša, un netrūka arī cilvēku, kuri Kolina tekstu izmantoja, lai izveidotu līdzīga principa amizantus ierakstus. "The Blade" raksta, ka ģimene esot stundām ilgi pavadījusi smejoties par ierakstiem un arī atbildot cilvēkiem uz Kolina oriģinālo ierakstu.

My dad is 41, pursuing a modeling career, and I’ve never seen him happier. He told me he’s just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/0EzyBRpiOl — brittany; 4 (@brightofglows) March 30, 2019

My dad is 76, pursuing a modeling career, and I’ve never seen him happier. He told me he’s just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad! pic.twitter.com/4fXxBb6tpI — Foxy Grandma 👵🏼💅🏻✨ (@officialfoxygma) April 1, 2019

My dad is 64, pursuing a modeling career, and I’ve never seen him happier. He told me he’s just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/ePRQNnZHbf — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) April 1, 2019



Tāpat medijos tiek vēstīts, ka Klints ir laimīgi precējies, un sieva par viņa pēkšņo popularitāti ir sajūsmā. Abi esot kopā jau kopš vidusskolas laikiem. Savukārt dēls Kolins sacījis, ka simtprocentīgi ir gatavs tēvu atbalstīt un darīs to tik ilgi, kamēr viņš būs priecīgs un darīs to, ko patiesi vēlas.



Šobrīd vīrietis ir parakstījis līgumu ar "Pro-Model & Talent Management" un turpina darboties kā modelis dažādos projektos. Kā viņš pats sacījis, tagad viņa galvenais mērķis ir atstāt pozitīvu iespaidu uz citiem, atklājot savu stāstu.

View this post on Instagram A post shared by Clint Hayslett (@mrclinthayslett) on Sep 8, 2019 at 7:14am PDT

Vīrieša gaitām vari sekot līdzi viņa "Instagram" profilā.