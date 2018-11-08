Земля 180 тысяч оленей и одного Санта-Клауса: зачем зимой ехать в финскую Лапландию

Delfi Turgid
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Еще больше снежных видов спорта
Земля 180 тысяч оленей и одного Санта-Клауса: зачем зимой ехать в финскую Лапландию
Foto: Shutterstock

Вы выходите ночью из маленького лапландского аэропорта Киттиля, вдыхая ледяной воздух, и опасаетесь, что отморозите нос. Это ворота в самый большой и самый северный регион Финляндии, где проживает около 180 000 оленей и примерно столько же людей. Зачем вам туда ехать, рассказывает AFAR.

Эти люди не боятся холода. Вместо того чтобы дрожать от мороза, жители Лапландии одеваются потеплее и выходят на улицу, демонстрируя сису (это финское слово обозначает особую выносливость, когда человек упорно преодолевает любые препятствия). Прогулки по бесконечной дикой природе и активный отдых на свежем воздухе — вот что вы найдете в зимней стране чудес Лапландии и будете радоваться, несмотря на холодную погоду.

Снежные виды спорта

Земля 180 тысяч оленей и одного Санта-Клауса: зачем зимой ехать в финскую Лапландию
Foto: Pixabay

Лапландия застывает в снегу более чем на шесть месяцев — все здесь как будто покрывается слоем белого марципана и сосны сгибаются под тяжелыми снежными шубами. Но финнов это не останавливает, они увлекаются причудливыми зимними видами спорта, для которых нужно достаточное количество снега и льда. Если вы не боитесь высоты и любите экстрим, то попробуйте штурмовать замерзшие скалы. А если хотите ощутить восторг, то становитесь на кайт-лыжи или кайт-сноуборд.

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Еще больше снежных видов спорта

Source info

Delfi Turgid

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