Foto: Pēc 'Piekrastes Tīrrades' sakopšanas Pāvilostas pludmale palikusi tikai netīrāka

Nedēļu pēc simtgades projekta "Piekrastes Tīrrade" sakopšanas darbiem Pāvilostā kāds iedzīvotājs pilsētas pludmalē fiksējis vides aktīvistu atstātus atkritumu maisus, riepas un izmētātus dēļus. Iniciatīvas koordinatori vaino pašvaldību, kura nav pildījusi solīto.

"Šāds te skats paveras nedēļu pēc "Piekrastes Tīrrades" akcijas aptuveni kilometru uz dienvidiem no Pāvilostas. Attēli uzņemti 7. septembra pēcpusdienā. Maisi saplēsti un atkritumi izvazāti," portālam "Delfi" sašutis stāsta aculiecinieks.

"Šajā situācijā jāatzīst, ka Pāvilostas novada pašvaldība nav izpildījusi solīto un nav izvedusi maisus uzreiz pēc talkas beigām. Jau janvārī ar projektā iesaistītajām pašvaldībām vienojāmies, kā katrā novadā tiks savākti šie atkritumi. Noticis pārpratums," notikušo portālam "Delfi" skaidro viena no iniciatīvas koordinatorēm Ilze Grēvele.

Tāpat viņa apstiprina, ka arī projekta koordinatori no kāda vietējā iedzīvotāja svētdien saņēmuši sūdzību par izmētātajiem atkritumiem. "Uzreiz pēc sūdzības saņemšanas sazinājāmies ar Pāvilostas pašvaldību, kuri apgalvoja, ka vakar, 10. septembrī, izdevuši rīkojumu atkritumus izvest," papildina Grēvele.

Pāvilostas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova portālam "Delfi" apstiprina, ka iepriekš projekta "Piekrastes Tīrrade" organizētāji ir vienojušies ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju, ka pludmalē salasītie atkritumu maisi un lielgabarīta gruži tiks savākti, iesaistot pašvaldības labiekārtošanas dienestu.

Tomēr Kurčanova atklāj, ka līdz pat šim brīdim akcijas organizētāji nav devuši nekādu ziņu, kur un kādā daudzumā gruži ir novietoti un savācami.

"Ir jāsaprot, ka Pāvilostas novada pludmale ir 46 kilometrus gara un nav iespējams to apsekot katru dienu. Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magonis uzskata, ka šoreiz akcijas organizētāji nav izpildījuši savu pienākumu un iepriekšējo vienošanos ar pašvaldību, nav ziņojuši pašvaldībai par atstātajiem atkritumiem pludmalē," skaidro Kurčanova.

Viņa uzsver, ka līdz šim ikviens akcijas rīkotājs vai iedzīvotājs ir ziņojis pašvaldībai par pludmalē novietotajiem atkritumiem. Ziņot par konkrētu vietu pludmalē, kur atkritumi novietoti, ir nepieciešams tādēļ, lai pašvaldības labiekārtošanas dienests varētu plānot, kura nobrauktuve uz pludmali ir vistuvāk, un kā vislietderīgāk izlietot pašvaldības finansu un citus resursus.

Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors informē, ka otrdien, 11. septembrī, gružu maisi un citi pludmalē esošie atkritumi tiks savākti Vērgales pagasta pludmalē un trešdien, 12. septembrī, atkritumi tiks savākti arī Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas pludmalē.

"Akcijas rīkotāji, labu mērķu vadīti, nav aizdomājušies, ka savākto gružu maisi būtu jāpielasa pilni un pēc iespējas pludmalē jānovieto kompaktās kaudzēs. Tā vietā viņi nepilnus maisus izklaidus izlikuši pa visu pludmali ik pa kilometram, kopā vairāk nekā 30 kilometru garumā," skaidro Pāvilostas novada pašvaldības pārstāve.

Kā ziņots, "Piekrastes Tīrrade" ir viena no simtgades iniciatīvām. Tās laikā Latvijas iedzīvotāji un tās viesi tiek aicināti sakopt visu 500 km garo jūras piekrasti. Iniciatīvas autori ir Vides izglītības fonds un kampaņa "Mana jūra".

Inicitīva tika uzsākta 1. septembrī, kad kopīgiem spēkiem tika sakopta Liepājas, kā arī Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas novada jūrmala. 15. septembrī Tīrrade norisināsies Dundagas, Rojas, Mērsraga un Salacgrīvas novadā, 22. septembrī - Engures, Carnikavas, Saulkrastu un Limbažu novadā, savukārt pēdējā mēneša sestdienā - 29. septembrī – Latvijai tiks uzdāvināta tīra Jūrmalas un Rīgas piekraste.

Sakopjot pirmos 111 km, 200 brīvprātīgie savāca 134 plastmasas maisus un 82 pārējo atkritumu maisus, šajos skaitļos netika ierēķināti bīstamie un lielgabarīta atkritumi, skaidroja iniciatīvas koordinatori. Vaicāti par to, kas viņus pārsteidza visvairāk, dalībnieki uzsvēra ļoti lielo balonu skaitu.

Jau ziņots, ka vides aktīvisti 1. septembrī Kurzemes pludmalē starp citām drazām atraduši no Vācijas atpūstu kādas bankas 175 gadu jubilejas balonu.

Foto: Ieva Grinberga

"Tīrot piekrasti, atradām balonu, kas pirms deviņiem mēnešiem palaists gaisā Vācijā, Štutgartē, kādas bankas jubilejas svinībās," stāsta viens no "Piekrastes Tīrrades" dalībniekiem Arturs Jansons. Diemžēl baloni vienmēr no debesīm nokrīt zemē un no skaistiem svētku dekoriem kļūst par atkritumiem.

Tika atrasti arī televizori, ledusskapja durvis, bīstamie atkritumi un ļoti daudz riepu.

