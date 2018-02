Portāla "Delfi" lasītāja Oksana uzticējusi personisku stāstu par šajā Valentīndienā, kas ir arī viņas dzimšanas diena, piedzīvotu bildinājumu – debesīs. Sieviete atzīst, ka šogad 14. februārīs bija laimīgākā diena viņas dzīvē.

"Šodien ir 14. februāris, kas ir ir mana dzimšanas diena. Mans mīļotais vīrietis pamodināja mani agrāk. Teica, lai sataisos, jo brauksim pēc pārsteiguma. Pilnīgā neizpratnē par notiekošo es sāku taisīties, lai gan nezināju – uz kurieni. Noskaņojums bija lielisks, jo ir taču mana 24. dzimšanas diena! Turklāt arī intriga – kāds būs pārsteigums," klāsta Oksana.

Atrodoties automobilī, draugs Oksanai pasniedza šalli, lai jaunā sieviete aizsien acis. "Teikšu jums godīgi, braukt ar aizsietām acīm ir ļoti jautri. Beigu beigās mēs kaut kur atbraucām. Varēja dzirdēt vēl citu cilvēku balsis. Uz brīdi iezagās doma, ka kaut kas tomēr nav kārtībā," atceras Oksana. Nonākot galapunktā, Oksanai apsēju noņēma.

"Kad ieraudzīju mazu lidmašīnu – manam priekam nebija gala! Gribējās ātrāk uzlidot gaisā un paskatīties uz Rīgu no putna lidojuma. Par to es jau sen biju sapņojusi," atzīstas Oksana. "Sapnis piepildījās, un mēs pacēlāmies gaisā. Aplūkoju mazītiņos namiņus, ceļus, cilvēkus," teic Oksana, kura sadzirdēja sava mīļotā vīrieša sarunu ar pilotu. Draugs pilotam vaicājis, vai viņš jau to redzot un lai pielidojot no citas puses.

Arī Oksana tūdaļ sākusi ziņkāri vērties apkārt, bet neko īpašu neievēroja. Pēkšņi draugs viņai teica, lai skatās. Sniegā viņa ieraudzīja uzrakstu: "Mīļā, nāc pie manis par sievu".

"Būdama vieglā šokā no laimes, es atbildēju "jā". Bet acīs man bija prieka asaras," stāsta Oksana un atklāj, ka joprojām ir iespaidu varā. Šī gada 14. februāris ir viņas laimīgākā diena mūžā. Uzraksts uz Rumbulas skrejceļa esot redzams joprojām. "Varbūt vēl kādam noderēs," joko Oksana.