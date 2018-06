Valstī pilnā tempā rit gatavošanās šogad paredzētajiem neskaitāmajiem pasākumiem. Tauta gatavojas uz 100 gadu valsts izdzīvošanas svinībām, Dziesmu un deju svētkiem, dažādu pilsētu svētkiem, novadu svētkiem, gada tirgu, koncertiem, festivāliem. Mēs, latvieši, ar lielo gadu pieredzi dažādu svētku rīkošanā un svinēšanā esam, ja ne labākie pasaulē, tad noteikti tuvu tam.

Iepriekš jau secināts, ka Latvijā mēneša laikā mēdz būt pat 40 dažādi pilsētu svētki. Iedrošinos paredzēt, ka visas šī gada plānotās svinības izdosies. Vēlēsim veiksmi.

Kā būs ar Latvijas nākotnes un izdzīvošanas svarīgāko notikumu – Saeimas vēlēšanām? Liela daļa valsts iedzīvotāju jau mēnešiem ilgi pirms Dziesmu un deju svētkiem intensīvi piedalās mēģinājumos un svētku plānošanā. Pieņemu, ka liela daļa no viņiem ir nodarbināta ar ģimenes pienākumiem un darbu savā profesijā. Būtu brīnums, ja ar šādu slodzi lielākajai daļai no potenciālajiem vēlētājiem pietiek laika, intereses, enerģijas, lai iedziļinātos un kaut cik sakarīgi un kritiski novērtētu kādu no vēlēšanu sarakstos piedāvātajiem kandidātiem. Ja vēl potenciālais vēlētājs atklāj, ka Latvijas Saeimas vēlēšanu formula ir izteikts brāķis, un nolemj vēlēšanās nepiedalīties? Tāda izvēle, protams, nav pareiza. Ar tādu pieeju vēlētājs atdod savas, lai arī ierobežotās balsošanas tiesības, kādam citam. Iespējams, kādam, kura balsojums valstij varētu būt nelabvēlīgs vai pat kaitīgs.

Pašreizējo vēlēšanas formulu vēlētājs varētu novērtēt kā brāķi, tādēļ, ka viņam ir atņemtas taisnīgās un demokrātiskās tiesības pēc saviem uzskatiem izvēlēties labāko Saeimas sastāvu. Pat no savas izvēlētās partijas vēlētājam ir dota tikai 1/5 daļa demokrātijas. Viņš ir spiests izvēlēties kandidātus tikai vienā no pieciem apgabaliem – Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales. Rodas jautājums - vai mērķis šajā vēlēšanas formulā ir ievēlēt Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales Saeimu vai visas Latvijas Saeimu? Ja Latvijas Saeimu, tad katram Latvijas pilsonim demokrātiskā valstī ir jādod iespēja pēc saviem uzskatiem izvēlēties labāko sastāvu Saeimā. Sastāvu, kuram viņš uztic gādāt par savas valsts izdzīvošanu, kā arī piedāvāt optimālu cerību uz labklājību un spožāku nākotni visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Taisnīgāka un demokrātiskāka Latvijas Saeimas vēlēšanu formula būtu, ja valstī būtu tikai viens kandidātu saraksts no katras partijas, būtu dota iespēja vēlēt par visiem savas partijas kandidātiem. Šāda pārmaiņa radītu taisnīgāku iznākumu abiem vēlētājam un kandidātam. Vēlētājam nebūtu atņemta iespēja balsot par viņam nepieejamiem, četros apgabalos noslēptiem kandidātiem, bet viņš iegūtu pilnīgi visas savu atbalstītāju balsis. Šāds labojums Latvijas Saeimas vēlēšanu procesā būtu pozitīvs solis demokrātisku tiesību virzienā un piemērota dāvana nākamajā valsts simtgadē.

Kā lielāko pretestību pret pārmaiņām Saeimas vēlēšanu sistēmā saskatu no politiķiem, kuri izliekas, ka pašreizējā formula izteikti pārstāv novadu iedzīvotāju tiesības. Padomāsim, vai visi vēlēšanu apgabalos "iespraustie" kandidāti tiešām ir saistīti ar apgabalu, no kura kandidē? Padomāsim, vai deputāts, kura interesēs nav pārstāvēt visu valsti, ieskaitot apgabalus, ir pelnījis vēlētāja balsi? Vai tāds deputāts vispār ir cienīgs būt Latvijas Saeimā?

Bez raksta sākumā minētajām neskaitāmajām svinībām, vēlētājs gribot negribot tiks ierauts pašreiz notiekošajā politiķu un partiju savstarpējo strīdu virpulī. Strīdi risinās par OIK, čekas maisiem, demogrāfiju, pensijām, medicīnu, korupciju, izglītību un bieži arī par neko. Klāt vēl tam visam nāks partiju cīņas par ministrijām un politiķu cīņas par krēsliem Saeimā. Vēlēsim laimi mums, potenciālajiem vēlētājiem. Lai mums izdodas bez galvassāpēm izdzīvot šo biezo, ar pasākumiem piesārņoto kokteili un ievēlēt pieņemamu Saeimas sastāvu Latvijas nākotnei!

