AS " Sadales tīkls " nav konstatējis Smārdes un Milzkalna dzelzeļa stacijas apkārtnē nojauktas stārķu ligzdas. Uzņēmuma pārstāvji uzsver – stārķu ligzdošanas periodā uzņēmums neveic ligzdu noņemšanu.

Jau ziņots, ka satraukuma pilnu vēstuli "Delfi Aculieciniekam" ir "Delfi" lasītājs Leons Stiprais, kurš ir nobažījies par stārķu ligzdu nojaukšanu Tukuma un Engures novados. Sākotnēji "Delfi" aculiecinieks vēstīja par nojauktajām stārķu ligzdām Smārdes dzelzceļa stacijā, tiesa, vēlāk viņš precizēja, ka runa tomēr ir par Milzkalnes dzelzceļa staciju. Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) par notikušo ir sākusi pārbaudi, lai noskaidrotu, vai ligzdas noņemtas ar DAP izsniegto atļauju, bet, ja tādas nav, tad, piemēram, juridiskās personas var saskarties ar 1400 eiro lielu soda naudu.

"Atsaucoties uz informāciju, AS "Sadales tīkls" darbinieki pārbaudīja situāciju un jāsaka, ka Smārdē un dzelzceļa stacijas rajonā nav veikti elektrotīkla rekonstrukcijas darbi vai elektrotīkla bojājumu novēršana, kas varētu veicināt stārķa ligzdas noņemšanu," portālam "Delfi" norādīja AS "Sadales tīkls" pārstāve Renāte Meļķe.

Viņa arī uzsver, ka stārķu ligzdošanas periodā uzņēmums neveic ligzdu noņemšanu no elektrolīniju balstiem un vērojot stārķu aktivitāti un putnu ātrāku atgriešanos Latvijā, šis periods pat tiek pagarināts. "Tādējādi veicot ligzdu noņemšanu ārpus stārķu ligzdošanas perioda, netiek nodarīts kaitējums putnu populācijai, jo stārķis, atgriežoties no ziemošanas vietām, ātri vien uzvij jaunu ligzdu izraudzītajā vietā," mierina uzņēmuma pārstāve, kura piebilst, ka to apliecina sadarbībā ar Latvijas Ornitologu biedrību veiktais "Baltā stārķa monitorings" – atgriežoties putni sekmīgi ligzdo gan uz elektrolīniju balstiem, gan ēkām, gan kokos.

Kā klāsta Meļķe, katru gadu AS "Sadales tīkls" speciālisti veic elektroiekārtu un elektrolīniju apsekošanu. "Ja elektrolīnijas ir fiziski nokalpojušas, nespēj noturēt papildus slodzi, pievienotie elektrolīniju vadi ir bojāti vai ir pieteikti elektrotīkla bojājumi, stārķa ligzda ir jānoņem, lai pasargātu gan cilvēkus, gan pašu stārķus," skaido uzņēmuma pārstāve. Tāpat tas notiek gadījumos, ja elektrolīnijas balsts ir labā stāvoklī, bet ligzda ir nestabila un draud nokrist. " Tā ir jānoņem, jo šāda ligzda var būt bīstama gan cilvēku, gan stārķu dzīvībai, turklāt stārķi gadu gaitā veido jaunu ligzdas slāni, tā kļūst arvien lielāka un smagāka un atbalstās uz elektrolīniju vadiem, kas tehnoloģiski nav paredzēti šādai slodzei," apgalvo Meļķe, kura atzīmē – lietū pielijusi un ziemā apsalusi baltā stārķa ligzda var svērt pat līdz vienai tonnai un nelabvēlīgu laika apstākļu rezultātā ligzda var nogāzties. "Ja bīstamā ligzda netiek savlaicīgi noņemta, tā var kļūt par iemeslu arī stārķa mazuļu vai olu bojāejai," norāda AS "Sadales tīkls" pārstāve.

Tiesa, kā atzīst Meļķe, ja jāveic ārkārtas remontu darbi, AS "Sadales tīkls" ligzdu var noņemt arī ligzdošanas periodā - no 1. aprīļa līdz 31. augustam. "Pirms stārķa ligzdas noņemšanas vienmēr tiek informēta Dabas aizsardzības pārvalde," norāda Meļķe.

"Tāpat, gadījumos, kad tiek rekonstruēta gaisvadu elektrolīnija ar nepieciešamību demontēt balstu, un māju iedzīvotāji vēlas saglabāt esošo balstu ar stārķa ligzdu, vienlaicīgi uzņemoties visu atbildību par balsta tālāko likteni, balstu ir iespējams iegādāties savā īpašumā par simbolisku samaksu," atzīmē uzņēmuma pārstāve.

"AS "Sadales tīkls" kā videi draudzīgs uzņēmums, kas vienmēr domā par vides saudzēšanu arī šajā - stārķu jautājumā, rīkojas sociāli atbildīgi, nevis cīnoties pret, bet gan mēģinot sadzīvot ar baltajiem stārķiem," apgalvo Meļķe.