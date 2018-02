Tātad, tā ir taisnība, ka pēdējo desmit gadu laikā Latvijā ir izveidojies viens no lielākajiem banku sektoriem Eiropā, kurā ir vairākas bankas ar cienīgu apkalpošanu, kas arī tad pievilka vēl vairāk klientus. Kas ir šie klienti? Lielākoties, spriežot pēc banku noguldījumu statistikas, klienti nāk no postpadomju republikām - krievi, baltkrievi, ukraiņi, azerbaidžāņi, moldāvi un citi. Tā ir patiesība!

Visus šos cilvēkus Latvijā piesaistīja šādi faktori: mēs runājam vienā valodā (krievu), reklāma, Latvijas banku vadības darbs, teritoriālais tuvums un ērtā apkalpošana. Latvijas banku darbinieki vienmēr atzvana, konsultē, dod noderīgus padomus. Tā ir patiesība!

Un ļaudis noticēja, pārskaitīja savu naudu tur, kur viņus gaida. Tur, kur ir Eiropa un principā pat drošība, it īpaši, ja tas attiecas uz naudu, kuru viņi ir nopelnījuši.

Likās, ka viss ir labi, bankas pelna naudu, rada tūkstošiem darba vietu, valsts saņem banku sektora nodokļus, kas veido lielu daļu no budžeta. Jau šķita, ka viss ir izdevies. Ja ne gluži Šveice, bet tomēr, varēja, izdarīja! Piemēram, "ABLV Bank", tajā strādā gandrīz 1000 darbinieki (Latvijas pilsoņi). Tiešo nodokļu veidā šī banka Latvijas budžeta ir iemaksājusi 150 miljonus eiro. Banka būvē laikmetīgās mākslas muzeju, kura vajadzībām jau ir iepirkusi vairāk nekā 1200 māksla darbus. Banka kredītos aizdevusi miljardu eiro. Un tā ir taisnība!

Tā ir pati lielākā banka, kas pieder Latvijas iedzīvotājiem, ne nerezidentiem. Protams, bagātiem cilvēkiem, bet es esmu viņiem tikai pateicīgs, ka viņi investēja Latvijā, nevis krīzes laikā nozaga naudu. Viņi darīja visu savu klientu labā, banka izpildīja visas sākotnējās Eiropas Centrālās bankas prasības, četru dienu laikā viņi savāca 1 350 000 000 eiro. Tādi cilvēki ir Latvijas nākotne, tie ir Latvijas pilsoņi. Nejauciet viņus ar valsts ierēdņiem, kurus vaino kukuļņemšanā, šaubīgos sakaros un noziedzīgu grupu veidošanā. Mēs visi zinām stāstu par kuģi "Titāniks", kura komanda vienmēr palika ar pasažieriem. Un tā ir taisnība!

Teiksim godīgi, pret Latvijas bankām vienmēr ir bijušas pretenzijas (ne tikai pret "ABLV Bank"), tām aizrādīja par klientu naudas izcelsmi, par pārskaitījumiem uz ofšoriem, par faktiskajiem konta īpašniekiem, par naudas atmazgāšanu un citām sliktām lietām. Ar šīm lietām niekojas ne tikai postpadomju zemju varenie, bet arī pārējās, it kā demokrātiskās pasaules varenie. Un tā ir taisnība!

Ir radies priekšstats, ka lielākā daļa bankas klientu, kas ir Latvijas nerezidenti, ir, tā maigi sakot, ne tie godīgākie ļaudis. No kurienes gan viņiem ir radusies nauda, viņi nekad nebūtu spējuši paši to nopelnīt, viņi cenšas noslēpt, izvest no savas valsts kaut kā iegūto naudu. Bet lielajā postpadomju telpā, kur dzīvo miljoniem cilvēku, ir iespēja godīgi strādāt, maksāt nodokļus un nopelnīt. Bet kāpēc tad šie cilvēki grib savu naudu glabāt ārpus savas valsts? Atbildu - tāpēc, ka [Ukrainā] notiek karš, tāpēc, ka jebkuram likumpaklausīgam pilsonim var atņemt visu, var ar viņu izdarīt jebko. Bet cilvēkiem ir bērni, vēl priekšā visa dzīve. Un šie cilvēki negrib zaudēt to, ko ir nopelnījuši. Kas tur ir slikts? Ir 21. gadsimts, jebkurš bankas darījums ir redzams, kas kam ko ir pārskaitījis. Tā ir taisnība!

Nesaprotu vienu - kad bija pretenzijas pret "ABLV Bank", kur tad bija FKTK? Kur bija regulators Eiropas Centrālās bankas personā? Kādas problēmas būtu atrast to, kas nav kārtībā, novērst un pēc tam ļaut cilvēkiem dzīvot?

Latvija attīstās, kļūst bagātāka un izvairās no krīzēm. Un vēlreiz paldies "ABLV Bank" par jūsu attieksmi pret klientiem, tā ir jūsu patiesā reputācija.