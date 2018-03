"23. februārī ar 55. autobusu braucu uz Jaunmārupes pusi. Pieturā pamanīju četrus nepilngadīgos, kuri pīpēja, bija alkohola reibumā. Iekāpu ar viņiem vienā autobusā," atminas Viesturs. "Netālu no pieturas, kur man bija jākāpj ārā, viens no viņiem uzvēma man virsū un izlēca ārā no autobusa," par piedzīvoto klāsta vīrietis.

Viņš nekavējoties izkāpis ārā un devies mājup novilkt "apvemto jaku un cimdus, jo ilgāk apvemts negribēju palikt". Viesturs tūdaļ arī vērsās pie "Rīgas satiksmes", cerībā, ka viņa lietu izskatīs, balstoties uz videokameru ierakstiem. Uzņēmums viņa lūgumu atteica un skaidroja, ka vīrietim bija jāizsauc policija. "Uzskatu, ka kaut kādu atbildību viņiem bija jānes, jo atrasties autobusā alkoholisko vielu reibumā ir pret noteikumiem, par citu cilvēka apģērba smērēšanu gan nezinu, taču domāju – ka ar to ir identiski. Vai tiešām esmu vainīgs, ka iekāpu autobusā, samaksāju naudu, nostājos blakus nepareizajam cilvēkam?" izmisumu neslēpj vīrietis.

Uzņēmumā "Rīgas satiksme" norāda, ka nav tiesīgi meklēt, aizturēt un sodīt personas, kuras sabiedriskajā transportā citam pasažierim nodarījušas kaitējumu. Arī gadījumos, kad sabiedriskajā transportā notiek zādzības, vainīgo meklē un soda policija, nevis "Rīgas satiksme". "Video ierakstus esam tiesīgi izsniegt tikai policijai, jo to lietošanu ierobežo likums par personas datu aizsardzību. Vienīgais pārkāpums sabiedriskajā transportā, par kuru uzņēmums var sodīt – ir braukšana bez biļetes," teic "Rīgas satiksme" sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Bartaševiča-Feldmane.

Uzņēmumā visus pasažierus, kuri transportā novēro personas alkohola reibumā, smēķējošas personas, cilvēkus ar smakojošām drēbēm vai personas, kas traucē kārtību, aicina nekavējoties par to ziņot autobusa vadītājam vai arī policijai.