Pēc portāla "Delfi" rīcībā esošās informācijas, baltais "BMW M4" avarēja Biķernieku trases Motormuzeja līkumā. Automobilis saslīdējis un nonācis ar granti klātajā drošības joslā – no sākuma spēkrats ar virsbūves priekšdaļu atsities pret trases norobežojošo betona barjeru, bet pēc tam sagriezies un vēlreiz to taranējis ar virsbūves aizmugurējo daļu.

Sadauzītais "BMW M4" uz treilera piektdienas dienas otrajā pusē bija redzams uz treilera pie "Radisson" viesnīcas, kurā uzturējās "Gran Turismo" pasākuma dalībnieki.

Kā iepriekš tika ziņots, avārija "Gran Turismo" pasākuma ietvaros nebija notikusi pēdējos divus gadus.

Tāpat portālam "Delfi" kļuva zināms, ka Biķernieku pasākumā vismaz divi spēkrati iebrauca trases grantētajā drošības joslā tā, ka trase bija jāslēdz līdz tam, kamēr to attīra. Viens no tiem bijis Igaunijas ekipāžas "Dodge Viper", kuru no grants seguma bija jāvelk laukā ar traktoru.

"Gran Turismo" kluba biedri Rīgā ieradās otrdien, 24. jūlijā. Šis ekskluzīvo automobiļu klubs apvieno 4 800 dalībniekus no visām Eiropas valstīm, Dienvidāfrikas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Āzijas un Austrālijas. Tā ir slēgta kopiena, kurā jauni biedri tiek uzņemti tikai pēc īpašām rekomendācijām. Katra biedra īpašumā jābūt vismaz vienam ekskluzīvajam auto.