Četrkārtējais F-1 (Pirmās formulas) pasaules čempions Sebastjans Fetels no Vācijas svētdien triumfēja Kanādas Grand Prix " izcīņā, atgūstot vadību arī kopvērtējumā.

"Ferrari" komandas pilots Fetels bija ātrākais sezonas septītajā posmā, izcīnot savu 50. uzvaru F-1 etapos karjerā. Tāpat viņš "Ferrari" komandai nodrošināja pirmo uzvaru Kanādas "Grand Prix" izcīņā pēdējo 14 gadu laikā.

Sacensības vācietis sāka no "pole position", nosargājot līderpozīciju līdz finišam, kuru viņš sasniedza pēc stundas, 28 minūtēm un 31,377 sekundēm.

Otrais palika "Mercedes" komandas somu pilots Valteri Botass, uzvarētājam zaudējot 7,376 sekundes, bet trešo vietu ieņēma "Red Bull" vienības braucējs Makss Verstapens no Nīderlandes, kurš bija vēl teju par sekundi lēnāks.

Tikmēr aiz goda pjedestāla palika Verstapena komandas biedrs Daniels Rikjardo no Austrālijas, bet piektais finišu sasniedza līdzšinējais kopvērtējuma līderis un pagājušās sezonas čempions Lūiss Hamiltons no Lielbritānijas, kurš brauc ar "Mercedes" formulu.

Hamiltons iepriekš Žila Vilnēva vārdā nosauktajā Monreālas trasē bija triumfējis sešas reizes un svētdien varēja atkārtot šīs trases uzvarām bagātāko F-1 pilotu rekordu, ko savulaik sasniedza vācietis Mihaels Šūmahers, tomēr britu sportists šoreiz nespēja iesaistīties cīņā par pirmo vietu.

Zīmīgi, ka Šūmahers pēdējo no septiņiem panākumiem Monreālas trasē guva 2004. gadā, kas līdz šim bija arī pēdējā "Ferrari" komandas uzvara Kanādā.

Tikmēr sesto vietu svētdien ieņēma Fetela komandas biedrs Kimi Raikonens no Somijas, tālāk sekojot "Renault" komandas pilotiem Niko Hilkenbergam un Karlosam Sainsam junioram, kamēr devītais bija Estebans Okons no "Force India", bet desmitais palika F-1 debitants Čārlzs Leklērs no Monako, kurš pārstāv "Sauber" komandu.

Savu 300. sacīksti F-1 svētdien aizvadīja divkārtējais pasaules čempions Fernando Alonso no Spānijas, taču "McLaren" pilots nesasniedza finišu.

Kopvērtējumā tagad Fetelam ir 121 punkts, bet par punktu atpaliek Hamiltons. Tālāk ar 86 punktiem seko Botass, bet viņam divus punktus zaudē Rikjardo, tālākās vietas ieņemot Raikonenam un Verstapenam, kuriem ir attiecīgi 68 un 50 punkti.

Savukārt konstruktoru kausā vadībā ar 206 punktiem joprojām atrodas "Mercedes", kamēr "Ferrari" komandai ir 189 punkti, bet trešā ar 134 punktiem tikmēr ir "Red Bull".

Nākamais F-1 posms 24. jūnijā notiks Francijā.

Jaunajā F-1 sezonā braucējiem ir jāveic 21 posms. Salīdzinot ar pagājušo sezonu, no kalendāra ir izņemts Malaizijas etaps, taču sacīkstes atgriezīsies Francijā un Vācijā. Francijas "Grand Prix" norisināsies slavenajā Pola Rikāra trasē, bet Vācijā sportisti par godalgām cīnīsies Hokenheimā.

Pagājušajā sezonā kopvērtējumā triumfēja Hamiltons, kurš izcīnīja savu ceturto titulu karjerā, bet komandu vērtējumā "Mercedes" palika nepārspēta ceturto gadu pēc kārtas.