Komentējot vējstikla bojājumus kā vienu no iemesliem, kāpēc transportlīdzeklim tiek atteikta tehniskā apskate, CSDD sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Jānis Aizpors norāda: "Galvenā prasība attiecībā uz vējstikla bojājumiem – tie nedrīkst ierobežot autovadītājam redzamību, ietekmēt stikla izturību un apdraudēt satiksmes drošību."

Tomēr CSDD vērš uzmanību, ka ikviens gadījums tiek vērtēts individuāli. "Lai pārbaudītu sava spēkrata drošumu, aicinām autovadītājus augustā doties uz "Tehniskās apskates nakts" pasākumiem Cēsīs, Rēzeknē, Tukumā un Rīgā, kur bez maksas būs iespēja veikt auto diagnostiku un saņemt speciālista konsultāciju, kā arī noteiktā kārtībā veikt tehnisko apskati," mudina Aizpors.

Saskaņā ar "Balta" veiktā pētījuma rezultātiem teju puse jeb 46% aptaujāto autovadītāju savā pieredzē ar vējstikla bojājumiem ir saskārušies vismaz vienu reizi, savukārt katrs ceturtais jeb 27% – pat vairākkārt.

Runājot par tehniskajām apskatēm, autovadītāju vidū vienprātības gan nav – 40% ir pārliecināti, ka bojāts vējstikls ir pietiekams iemesls tehniskās apskates atteikumam, kamēr 24% autovadītāju par šo apgalvojumu nav pārliecināti. Vienlaikus 72% respondentu atzīst, ka laikā, kad negadījums noticis, nav bijusi iegādāta apdrošināšanas polise, kurā būtu iekļauta vējstiklam radīto bojājumu atlīdzināšana, tāpēc izdevumus par tā nomaiņu nācies segt pašiem.

Lai izvairītos no iespējamiem vējstikla bojājumiem, "Balta" speciālisti iesaka ievērot lielāku distanci ar kravas transportlīdzekļiem un būt īpaši uzmanīgiem situācijās, ja krava nav noslēgta un pastāv iespēja atsevišķu priekšmetu izkrišanai.

Pārvietojoties pa grants ceļiem, jāievēro papildu piesardzība, piemēram, izvēloties ceļa segumam un laika apstākļiem atbilstošu distanci ar priekšā braucošajiem auto. Vedot kravu, pārliecinieties, ka tā ir kārtīgi nostiprināta!

Tāpat negaisa laikā neatstājiet automašīnu zem kokiem un to tuvumā! Ja vējstiklā jau ir izveidojušies nelieli bojājumi, nekavējoties vērsties vējstiklu remonta vietās! Ievērojiet kustības ierobežojumus un braukšanas ātrumu ceļa remonta vietās!

Atlīdzības par bojātiem vējstikliem tiek pieteiktas arvien biežāk – šogad reģistrēto apdrošināšanas gadījumu skaits palielinājies par 5%, savukārt izmaksāto atlīdzību apjoms par 14%, sasniedzot 820 tūkstošus eiro, liecina "Balta" aktuālie dati.

"Visvairāk atlīdzību par negadījumiem, kas saistīti ar vējstiklu bojājumiem, tiek pieteikti laikā no maija līdz augustam, jo tieši šajā periodā cilvēki vairāk brauc ārpus pilsētas, tādejādi biežāk pārvietojas pa grants ceļiem. Vējstiklu bojājumus lielākoties gūst ceļa posmos, ko klāj grants segums, kad no garām vai priekšā braucošās automašīnas tiek pacelti akmeņi, kas trāpa transportlīdzekļa priekšējā vējstiklā. Tāpat šobrīd valsts autoceļu tīklā norit aktīva būvdarbu sezona, kas arī mēdz palielināt risku gūt automašīnu vējstikla bojājumus. Jāsaka, ka mūsdienās ir iespējams kvalitatīvs stiklu remonts pie nelieliem vējstiklu bojājumiem, ja to veic nekavējoties pēc bojājuma iegūšanas. Tādējādi ir iespēja samazināt radušos zaudējumus, gan arī būtiski ietaupīt laika resursu vējstikla bojājumu novēršanai," stāsta Ingus Savickis, "Balta" atlīdzību direktors.

"Balta" veiktajā aptaujā sadarbībā ar pētījumu aģentūru "RAIT" piedalījās 306 respondenti no visas Latvijas, kuri ikdienā pārvietojas ar savu privāto automašīnu. Pētījums norisinājās interneta vidē šī gada jūlijā.