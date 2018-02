Priekšlikums paredz, ka likvidatora grupā strādās arī nekustamo īpašumu ieguldījumu eksperts Andris Kovaļčuks un korporatīvo un finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs.

Izlemts veidot likvidatoru grupu, lai nodrošinātu objektīvu lēmumu pieņemšanu likvidācijas procesā, žurnālistiem skaidroja bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks Vadims Reinfelds.

Pašlaik sākts darbs pie likvidācijas plāna izstrādes, un arī bankas valde piedalās plāna izstrādē. Plāns piecu dienu laikā jāiesniedz banku uzraugam, kam savukārt plāns būs jāizvērtē 30 dienu laikā.

Likvidatoru kandidāti būs jāapstiprina Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz ar likvidācijas plānu. Pēc plāna akceptēšanas likvidatoru grupa sāks savu darbu. Līdz tam brīdim bankas darbību turpina vadīt bankas valde.

Reinfelds skaidroja, ka patlaban ir pāragri spriest, kāds būs likvidācijas plāns. Taču visi prasījumi tiks apmierināti. "Bankai pašlaik nav maksātnespējas pazīmes, bankai ir pietiekošs pašu kapitāls un banka spēj norēķināties ar saviem noguldītajiem," uzsvēra Reinfelds.

Plānots, ka jau piektdien sāksies garantēto noguldījumu līdzekļu izmaksa bankas klientiem. Tuvākajā laikā tiks paziņota banka, kura tiks pilnvarota veikt šīs izmaksas un kurā būs jāvēršas klientiem. Visas summa, kas nepieciešama garantēto noguldījumu izmaksai, tiks apmaksāta no bankas līdzekļiem.

Bankas pārstāvji skaidroja, ka pašlikvidācijas gadījumā būtiskā atšķirība ir tā, ka likvidatoru darbu kontrolē akcionāru sapulce. "Process tiek veikts efektīvi, kreditoru prasījumi tiek apstiprināti savlaicīgi un aktīvi tie realizēti labākā iespējamā veidā," sacīja Reinfelds.

Portāla "Delfi" apkopotā informācija liecina, ka Vēbers 2012. gada sākumā nolēma pamest vienu no slavenākajiem Latvijas advokātu birojiem - Andra Grūtupa advokātu biroju, tajā pašā gadā viņš izveidoja zvērinātu advokātu biroju "Elvijs Vēbers un partneri".

Vēbers 1994. gadā sāka strādāt Grūtupa birojā un 1998. gadā tika uzņemts Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. 1998. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē viņš ieguvis tiesību zinātņu maģistra grādu.

Vēbers valsts amatpersonas deklarācijā uzrādījis kopīpašumā esošu nekustamo īpašumu Stopiņu novadā, kā arī divas 2014. gadā ražotas automašīnas "Ford S-MAX", "Toyota Avensis" un tajā pašā gadā ražotu motociklu "BMW F 800 GS".

Par advokātu profesionālajiem pienākumiem Vēbers 2016. gadā saņēmis 8640 eiro. Laulātajai viņš 2016. gadā uzdāvinājis 20 tūkstošus eiro, bet mātei 44 tūkstošus eiro.

Parādsaistības un skaidras naudas uzkrājumus deklarācijā Vēbers nav uzrādījis.

Kostomārovs ir finanšu darījumu konsultants, kā arī "ABLV Bank" meitasuzņēmuma "ABLV Corporate Finance" valdes loceklis, arī Kovaļčuks pārstāv bankas meitasuzņēmumu - viņš ir "New Hanza Capital" izpilddirektors.

"ABLV Bank" līdzīpašnieks un vadītājs Ernests Bernis otrdien žurnālistiem sacīja, ka lēmums par bankas likvidāciju bija smagākais lēmums viņa dzīvē. Tas izdzēsa 25 gadus veikto darbu, un notika pusotras nedēļas laikā. Līdz ar šo lēmumu tiks izdzēsta trešā lielākā Latvijas banka ar vietējo kapitālu, bet tā bija vienīgā pareizā izvēle, sacīja Bernis.

Bankas vadītājs uzsvēra, ka patlaban viņam primāri svarīgs uzdevums ir caurspīdīgs likvidācijas process.

Turklāt Bernis turpina vadīt meitassabiedrību uzņēmumus, kuru darbība pašlaik ir bloķēta. Jārisina arī šo uzņēmumu sarežģītā situācija. Tikai pēc tam varēs domāt par tālāko.

Arī otrs bankas līdzīpašnieks Oļegs Fiļs atzina, ka tagad viņam būs jāveic likvidācijas uzraudzības funkcijas, kas ir liels un atbildīgs darbs.

Atbilstoši kredītiestāžu likumam bankai, kas gatavojas sākt pašlikvidāciju, piecu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jāvēršas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), kura pārbaudīs, vai banka spēj noteiktajā termiņā un pilnā apmērā izpildīt saistības pret kreditoriem un iesniegs Eiropas Centrālajai bankai (ECB) lēmuma projektu par bankas licences anulēšanu. FKTK sola pēc dokumentu saņemšanas nekavēties ar to izvērtēšanu.

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga ECB lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un FKTK padome 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

Savukārt 26. februārī "ABLV Bank" akcionāri pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju.

"ABLV Bank" aktīvu apjoms 23. februārī bija 3,31 miljards eiro. Bankas saistības 23. februāri bija 2,96 miljardi eiro, tai skaitā piesaistītie noguldījumi bija 2,11 miljardi eiro.

"ABLV Bank" kredītportfelis ir augstas kvalitātes, un 23. februārī tas veidoja 964 miljonus eiro.

"ABLV Bank" lielākie akcionāri ir Oļegs Fiļs, Ernests Bernis un Nika Berne, kam uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% bankas akciju.

Kopš 2012. gada "ABLV Bank" ir meitasbanka Luksemburgā "ABLV Bank Luxembourg". Arī tās darbība līdz ar ECB lēmumu ir iesaldēta.

Banka licenci saņēma 1993. gada 9. septembrī. "ABLV Bank" galvenokārt strādāja ar ārvalstu - Krievijas, Ukrainas, citu NVS valstu - klientiem.

Bankas peļņa 2016. gadā sasniedza rekordlielu rādītāju - 79,3 miljonus eiro. 2017. gada trīs ceturkšņos peļņa bija 40,84 miljoni eiro.

"ABLV Bank" vairākus gadus bija pēc aktīviem otrā lielākā banka Latvijā. Taču pēdējā laikā bankas aktīvu apjoms samazinājās, tā mazināja sadarbību ar augsta riska klientiem, un FKTK bija uzdevis bankai samazināt čaulas kompāniju īpatsvaru.