Politiķi sākuši spriest par iespēju noteikt pilnvaru termiņu ierobežojumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padomes locekļiem. Pašlaik FKTK padomē ir divas amatpersonas, kas šo amatu ieņem kopš komisijas darbības sākuma 2001. gadā. Savukārt iestādes vadītāja krēsls līdz šim gan nav bijis ļoti stabils – pirms pašreizējā komisijas priekšsēdētāja Pētera Putniņa FKTK bijuši trīs vadītāji, no tiem divi amatu atstāja, nenostrādājot pat vienu pilnvaru termiņu.

Portāls "Delfi" apkopoja informāciju par līdzšinējiem FKTK vadītājiem un to, kādas banku problēmas diviem no tiem lika atstāt amatu pirms laika.

Uldis Cērps

FKTK darbu sāka pirms 17 gadiem, 2001. gada jūlijā, un pirmais komisijas priekšsēdētājs bija Uldis Cērps. Pēc pirmā pilnvaru termiņa Saeima 2006. gada oktobrī viņu atkārtoti iecēla FKTK priekšsēdētāja amatā. Tomēr pusotru gadu pēc atkārtotas apstiprināšanas amatā Cērps Latvijas banku uzrauga amatu atstāja, jo pieņēma darba piedāvājumu Zviedrijas finanšu tirgu uzraugošajā institūcijā. Savukārt kopš pērnā novembra Cērps strādā Apvienoto Arābu emirātu centrālajā bankā.

Cērpa laikā divas Latvijas bankas piedzīvoja to pašu, ko februāra vidū "ABLV Bank", - ASV vēršanos pret Latvijas bankām atbilstoši ASV pretterorisma likumam "Patriot Act". 2005. gadā ASV paziņoja, ka "Multibanka" un "VEF banka" rada bažas par naudas atmazgāšanas risku, tāpēc ASV finanšu institūcijas nedrīkst uzturēt šo banku korespondentkontus ASV dolāros.

Ne par tolaik pieredzēto cīņā ar naudas atmazgāšanu, ne par pašreizējo situāciju Cērps publiskus komentārus nesniedz, jo to neļauj viņa pašreizējais amats.

Irēna Krūmane

2008. gada aprīlī Saeima FKTK priekšsēdētājas amatā ievēlēja Irēnu Krūmani, kura uz banku uzraudzības iestādi pārcēlās no Finanšu ministrijas valsts sekretāres amata. Pusgadu pēc Krūmanes stāšanās pie banku uzrauga stūres pasaule piedzīvoja finanšu krīzi, un Latvijā grūtībās nonāca "Parex banka", kuru valsts pārņēma savā īpašumā un kredītiestādes stabilizācijā ieguldīja 1,2 miljardus eiro.

Krūmanes amatam liktenīga kļuva nākamā krīze Latvijas finanšu nozarē - "Latvijas Krājbankas" krahs 2011. gada novembrī. Novembra vidū Lietuvā tika nacionalizēta "Latvijas Krājbankas" mātesbanka - Vladimiram Antonovam piederošā "Snoras" banka, bet dažas dienas vēlāk FKTK apturēja "Latvijas Krājbankas" darbību, jo bankā tika konstatēts līdzekļu iztrūkums.

Tobrīd FKTK darbu banku uzraudzībā kritizēja gan politiķi, gan citi, izskanēji aicinājumi komisijas vadītājai atstāt amatu, un 28. novembrī Krūmane paziņoja par atkāpšanos no amata. "Radītā spriedze ap manu atrašanos šajā amatā tikai kavē komisijas pilnvērtīgu darbu, un jebkura politiska diskusija (..) bremzē sektora stabilizāciju," amata atstāšanu tolaik pamatoja toreizējā FKTK vadītāja.

Dažus mēnešus pēc FKTK atstāšanas Krūmane sāka strādāt Latvijas Bankā Maksājumu sistēmas pārvaldes vadītāja vietnieces amatā un ieņem šo amatu joprojām.

Kristaps Zakulis

Trešo FKTK vadītāju Kristapu Zakuli parlaments amatā apstiprināja 2012. gada janvārī. Viņa profesionālās pieredzes bagāžā bija darba pieredze Satversmes aizsardzības birojā un Drošības daļas vadītāja amats gan "Swedbank", gan "Lattelecom".

Zakulis FKTK priekšsēdētāja amatā pavadīja četrus gadus un atlūgumu iesniedza 2016. gada janvārī pēc tam, kad viņa vadītā iestāde tika kritizēta par nepietiekamu cīņu ar netīro naudu Latvijas bankās. Nespēja novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu cirkulēšanu caur bankām Latvijā tobrīd draudēja kļūt par klupšanas akmeni Latvijas centieniem pievienoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai jeb OECD, kas bija skarbi kritizējusi nepietiekamu atbildīgo institūciju darbu naudas atmazgāšanas novēršanā.

Zakulis par amata atstāšanu paziņoja pēc tam, kad vairākas dienas medijos bija cirkulējušas ziņas par iespējamu FKTK vadītāja nomaiņu. Paziņojumā par atkāpšanos Zakulis skaidroja, ka lēmums par amata atstāšanu ir izsvērts un runas medijos par FKTK vadītāju nomaiņu nav negaidītas. "Būsim reālisti – šādu iestāžu vadības maiņa Latvijā nav jauna prakse, un tam biju gatavs. Tā kā FKTK priekšsēdētāja amats ir uzticības amats, tāpēc uzskatu, ka mana atkāpšanās mazinās šo aizdomu, baumu un šaubu ēnu pār FKTK," toreiz paziņojumā rakstīja Zakulis.

Tagad Zakulis ir bankas "Luminor" valdes loceklis, kura atbildībā ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumi. Šajā amatā viņš strādā kopš 2017. gada oktobra.

Pēters Putniņš

Pāris nedēļas pēc Zakuļa atbrīvošanas no amata, 2016. gada februārī, Saeima FKTK priekšsēdētāja amatā iecēla Pēteru Putniņu, kurš līdz tam kopš 2012. gada nogales bija FKTK priekšsēdētāja vietnieks.

Kļūstot par komisijas vadītāju, Putniņš par galveno darbības prioritāti izvirzīja cīņas ar naudas atmazgāšanas pastiprināšanu.

Pēc tam, kad februāra vidū ASV rosināja noteikt sankcijas pret "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanu un starptautisko sankciju pārkāpšanu, kas īsā laika sprīdī noveda līdz bankas darbības apturēšanai un akcionāru lēmumam par kredītiestādes pašlikvidāciju, Putniņš žurnālistiem sacīja, ka FKTK pēdējos divos gados izdarījusi maksimumu, ko varēja, lai novērstu aizdomīgas naudas klātbūtni Latvijas banku sistēmā.

Pēdējās nedēļās, kopš naudas atmazgāšanas problemātika atkal nonākusi politiķu un sabiedrības uzmanības lokā, finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS) medijiem vairākkārt apliecinājusi, ka uzticas FKTK amatpersonām un ka pēdējos divos gados paveikto atzinīgi novērtējušas arī ārvalstu institūcijas. Arī ASV dokumentos, kas pamato pārmetumus "ABLV Bank", par Latvijas banku uzrauga darbu raksta, ka pēc FKTK vadītāja maiņas 2016. gadā uzrauga īstenotā politika naudas atmazgāšanas novēršanai kļuvusi stingrāka, pastiprinātas prasības bankām ievērot atbilstības regulējumu, uzraugs aktīvi sācis vērsties pret pārkāpumiem šajā jomā.

Vienlaikus Latvijas politiķi uzskata, ka nepieciešams FKTK darbības audits. Valdība uzticējusi Finanšu ministrijai risināt sarunas ar starptautiskām institūcijām par FKTK un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta audita veikšanu.

Šonedēļ, 8. martā, žurnālā "Ir" publicētā intervijā vaicāts par to, vai līdz ar diskusijām par uzraudzību kādā brīdī varētu būt jautājums arī par paša atrašanos amatā, Putniņš atbild: "Man nav bail par šo krēslu ne mazākajā mērā. Ja saņemšu signālu no valdības puses vai pats redzēšu, ka politiskajā vidē man uzticības nav, tad tad tas ir piecu minūšu jautājums. Man no šejienes aiziet ir ļoti vienkārši. Es strādāšu tik ilgi, cik ilgi, ja tā varētu teikt, mans darba devējs uzskatīs, ka es varu šos pienākumus pildīt."

Jauns regulējums?

Politiķi minējuši vairākus iespējamus grozījumus attiecībā uz FKTK padomes locekļiem: noteikt vienu pilnvaru termiņu piecu gadu garumā un ieviest ierobežojumu, ka viena persona amatu var ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas, kā arī Saeimai uzticēt ne tikai FKTK priekšsēdētāja un vietnieka iecelšanu, bet arī pārējo padomes locekļu ievēlēšanu, raksta aģentūra LETA.

Pašlaik FKTK priekšsēdētāju un viņa vietnieku amatā ieceļ Saeima uz sešiem gadiem pēc Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra kopīga priekšlikuma. Savukārt pārējos trīs padomes locekļus pēc kandidatūru saskaņošanas ar Latvijas Bankas prezidentu un finanšu ministru amatā ieceļ un no amata atbrīvo FKTK priekšsēdētājs.

Patlaban FKTK padomē ir divas amatpersonas, kas šo amatu ieņem kopš komisijas darbības sākuma 2001. gadā, - Ludmila Vojevoda un Gvido Romeiko.

Savukārt FKTK priekšsēdētāja vietnieka amatā līdz šim strādājušas trīs personas. Pēc FKTK dibināšanas divus termiņus komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā pavadīja Jānis Brazovskis, kuru 2012. gadā Saeima nepārvēlēja uz trešo termiņu. Pēc viņa nāca Putniņš, bet kopš 2016. gada oktobra FKTK priekšsēdētāja vietniece ir Gunta Razāne.