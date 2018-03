'Rietumu banka' sākusi bloķēt ofšoros reģistrētu uzņēmumu kontus

Foto: LETA

AS "Rietumu banka" daļai klientu paziņojusi, ka aptur darbu ar ofšoros reģistrētu uzņēmumu kontiem, raksta "rus.delfi.lv", atsaucoties uz portālu "The Bell". Pati "Rietumu banka" skaidro, ka pieņemts lēmums atteikties no paaugstināta riska klientu apkalpošanas.