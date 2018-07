Televīzijas kanālu LNT un "Kanāls 2" īpašnieku AS "Latvijas Neatkarīgā televīzija" plāno pievienot SIA "All Media Latvia" (iepriekš pazīstams kā SIA "TV 3 Latvia), ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Abi mediju uzņēmumi pieder vienam īpašniekam – Lietuvas kompānijai UAB "Bite Lietuva".

Reorganizācijas ietvaros visi AS "Latvijas Neatkarīgā televīzija" aktīvi, tiesības, pienākumi un darbinieki tiks nodoti SIA "All Media Latvia". Pēc reorganizācijas "Latvijas Neatkarīgā televīzija" beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa, un "All Media Latvia" turpinās "Latvijas Neatkarīgā televīzija" darbību.

Tā kā abu mediju uzņēmumu daļas ir ieķīlātas par labu Londonā reģistrētajai "ING Bank N.V., London Branch", no tās tiks saņemta piekrišanai reorganizācijai.

Pēc apvienošanās "All Media Latvia" turpinās izmantot tās esošo nosaukumu. Saistībā ar reorganizāciju plānots palielināt "All Media Latvia" pamatkapitālu. Uzņēmums izdos jaunas daļas, kuras iegūs UAB "Bite Lietuva" apmaiņā pret pievienojamās "Latvijas Neatkarīgā televīzija" mantu kā lietu kopību.

Reorganizācijas līguma projekts pievienots "Latvijas Neatkarīgā televīzija" reģistrācijas lietai 19. jūlijā. Reorganizācija stāsies spēkā ar brīdi, kad komercreģistrā tiks izdarīti apvienošanas ieraksti par abām iesaistītajām sabiedrībām.

AS "Latvijas Neatkarīgā televīzija" dibināta 1996. gadā. 2015. gadā par uzņēmuma vienīgo īpašnieku kļuva Zviedrijas mediju koncerns "MTG Broadcasting AB", kuram Latvijā piederēja televīzijas kanāls "TV3" un tā īpašnieks SIA "TV 3 Latvia".

2017. gada 18. oktobrī "MTG" grupas biznesu Baltijas valstīs, tostarp telekanālu LNT, iegādājās starptautiska aktīvu pārvaldīšanas kompānija "Providence Equity Partners", kurai pieder arī Baltijas telekomunikāciju operators "Bite". Pēc darījuma noslēgšanas pagājušā gada 19. oktobri "TV 3 Latvia" nosaukums tika mainīts uz "All Media Latvia"

2017. gadā "Latvijas Neatkarīgā televīzija" strādāja ar apgrozījumu 6,296 miljonu eiro apmērā, un tās zaudējumi bija 1,536 miljoni eiro. Savukārt "All Media Latvia" apgrozījums bija 18,467 miljoni eiro, un uzņēmuma peļņa pēc nodokļiem bija 1,391 miljons eiro.