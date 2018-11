'Tildes' mašīntulks uzvar pasaules mēroga mašīntulkošanas sacensībās

Latvijas uzņēmuma "Tilde" izstrādātais jaunākais mašīntulks uzvarējis starptautiskās mašīntulkošanas sacensībās WMT2018 un atzīts par labāko igauņu–angļu valodas mašīntulku, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Uzņēmuma mašīntulks sacensībās pārspēja tādu tehnoloģiju gigantu kā "Google", "Microsoft" un "Yandex" publiskos risinājumus.

"Tik augsta atzinība pasaules mēroga sacensībās apliecina, ka "Tildes" komanda ir izvēlējusies pareizo attīstības ceļu, īpaši attīstot digitālās tehnoloģijas skaitliski mazākām valodām. Uzvara sacensībās parāda, ka spējam sekmīgi mēroties ar lielākajiem pasaules uzņēmumiem. Tas ir iedrošinājums turpināt darbu, lai stiprinātu latviešu valodu un citas mazākas valodas digitālajā pasaulē," uzsver "Tilde" valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs.

WMT2018 konferences rīkotāji katru gadu izsludina mašīntulkošanas sacensības dažādām valodām. Šī gada sacensību uzdevumos ietilpa arī ziņu tulkošana no igauņu valodas uz angļu valodu un no angļu valodas uz igauņu valodu. Četru mēnešu garumā pētniecības un izpētes centri no visas pasaules izstrādāja jaunākās un efektīvākās sistēmas konkrētā uzdevuma izpildei.

Valodas speciālisti, salīdzinot dažādu mašīntulku rezultātus, par labāko atzina "Tildes" igauņu mašīntulku, turklāt tas tika salīdzināts arī ar profesionālu tulkotāju veikumu, pielietojot automātiskās salīdzināšanas metodes. Tās parādīja, ka "Tildes" tulkojumi par 64,9% atbilst cilvēka tulkojumam, savukārt "Google" ― tikai par 52,1%. Mašīntulkošanas sistēmai šis ir ļoti augsts rādītājs, jo simtprocentīga atbilstība nav iespējama — pat labākie cilvēki–tulkotāji vienu un to pašu tekstu mēdz iztulkot nedaudz atšķirīgi.

"Tilde" sacensībās piedalījās ar savu jaunāko mašīntulkošanas risinājumu, kas balstīts neirontulkošanā — mākslīgā intelekta tehnoloģijā. To izstrādājusi uzņēmuma datorlingvistikas pētniecības grupa, kurā strādā astoņi zinātņu doktori un kura sadarbojas ar galvenajiem valodu pētniecības centriem pasaulē: Vācijas Mākslīgā intelekta pētījumu centru (DFKI), Edinburgas Universitāti, Prāgas Kārļa Universitāti un citiem. Cieša sadarbība "Tildei" izveidojusies arī ar Latvijas Universitātes pētniekiem.

Uzņēmuma jaunā tehnoloģija nodrošinājusi starptautiskus panākumus jau otro gadu pēc kārtas.

Pagājušajā gadā WMT2017 konferencē "Tildes" mašīntulks uzvarēja sacensībās par kvalitatīvāko angļu–latviešu valodas tulkojumu. Sacensībās uzvarējušais risinājums ir jau pieejams ikvienam Latvijas iedzīvotājam programmā "Tildes Birojs". "Tildes" specializētos mašīntulkošanas risinājumus izmanto uzņēmumi un iestādes dažādās Eiropas valstīs, piemēram, Igaunijas, Bulgārijas un Austrijas prezidentūras vajadzībām Eiropas Savienības Padomē.