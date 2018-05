Kā bērnam iemācīt pareizo attieksmi neveiksmju un kļūdu gadījumos

Mēdz gadīties, ka mūsu bērnos negaidīti parādās tieksme pēc perfekcionisma, taču izpildīt uzdevumu ideāli viņiem vēl nav pa spēkam. Lai neciestu pašapziņa, ir svarīgi laikus bērnam paskaidrot, ka kļūdas un neveiksmes ir neatņemama dzīves sastāvdaļa.

Par to, kā bērnam iemācīt pareizo attieksmi pret kļūdām, no kurām var gūt arī daudz mācību, raksta portāls "Parents", un lūk, sākotnēji iepazīstinot ar kādu reālu pieredzi, kas gan jau būs saprotama daudzām ģimenēm!

"Nesen dēls no dārziņa atnesa rakstu darbu, kas mani ļoti pārsteidza. Tas krasi atšķīrās no iepriekšējiem neveiklajiem rakstu darbiem. Tomēr dēls sacīja, ka ticis galā "ļoti slikti", jo tas nelīdzinoties skolotājas piemēram. Es tam nepievērstu uzmanību, ja vien nebūtu bijis līdzīgs gadījums karatē. Bērns sāka raudāt, kad uzreiz nevarēja atkārtot trenera rādītās jaunās kustības".

Vecākus šādas epizodes satrauc, viņiem šķiet, ka bērns cieš no zemas pašapziņas. Tomēr daudziem šī vecuma bērniem ir pilnīgi dabiski sevi salīdzināt ar citiem: draugiem, brāļiem un māsām, audzinātājām, un pat paša vecākiem. "Bērnam ir svarīgi just, ka viņš visu dara ne sliktāk," skaidro bērnu psiholoģe Olga Koreckaja. Turklāt bērniem vēl ir grūti apzināties, ka cilvēks nevar būt vienādi apdāvināts visās sfērās. Viņi cenšas līdzināties vienaudžiem, kuri kaut ko dara labāk, un pat pieaugušajiem, kuri rāda piemēru. Vecākiem ir jāpalīdz bērniem pieņemt šo cilvēcisko dažādību, kura pasauli arī dara dažādu un interesantu, uzsver psiholoģe.

Slavēt procesu, nevis rezultātu

Padomā, kā tu parasti paslavē savu bērnu. Iespējams, tu bieži saki: "Cik lieliski, ka tava hokeja komanda uzvarēja" vai "Tu šodien ideāli aizšņorēji zābaciņus". "Ja tu pastāvīgi akcentē uzmanību uz rezultātu, kuru bērns sasniedzis, tad viņš sāk domāt, ka panākumi – tas ir vienīgais, ko tu no viņa gaidi," saka Maikls Borba, kurš ir autors vairākām grāmatām par bērnu audzināšanu. "pacenties novērtēt pūliņus, kurus bērns pielicis, nepiedodot nozīmi tam, cik ļoti viņam padevies uzdevums: "es redzu, ka vecmāmiņai domātais zīmējums prasa ļoti daudz laika un uzmanības. Droši vien, ka ir interesanti zīmēt mākoņus, jo viņi tik bieži atgādina dažādus dzīvniekus".

Ja bērns iesaistīts sacensību spēlē, nav vērts saasināt uzmanību uz to, kurš uzvarējis, pat ja tas izdevies tavam bērnam. Pasaki: "Vai nav tiesa, ka bija jautri ar draugiem uzspēlēt loto?" tavi vārdi bērnam palīdzēs sajust: spēle, lai gūtu no tās baudu, ir ne mazāk svarīga par to, vai tajā uzvarēts vai zaudēts. Prieks no komunikācijas ar draugiem – tā jau ir balva.