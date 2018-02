Kā bērnam mācīt izvirzīt mērķus un tiekties uz panākumiem: septiņi ieteikumi

Visi vecāki vēlas, lai viņu bērns dzīvē sasniedz augstus rezultātus un tiek novērtēts. Lai gūtu panākumus ceļā uz uzvaru, nepietiek vien ar potenciālu, tāpēc nepieciešams apgūt prasmi izvirzīt mērķus, kurus pēc tam soli pa solim sasniegt.

Daudzi bērni slinkuma dēļ nevēlas praktizēties vai attīstīt savas prasmes, lai gan viņiem tas ir pa spēkam. Bērniem vecumā līdz 12 gadiem vislielākās grūtības sagādā "izkaldināt" plānu, kura ietvaros virzīties uz panākumiem, taču visvieglāk ir viņiem parādīt veidu, kā izglītoties un panākt vēlamo.

Portāls "Parents" piedāvā iepazīties ar septiņiem ieteikumiem vecākiem, kā bērniem palīdzēt sagatavot mērķu plānu un gūt panākumus.

Par to, kāpēc ir tik svarīgi izvirzīt gan mazos, gan lielos mērķus, sarunās ar "Cālis" atklāj arī "Iespējamās misijas" skolotāji Dinārs Ozols un Edgars Bajaruns.

Iegūsti priekšstatu par bērna līdzšinējām prasmēm. Sākotnēji ieteicams aptvert, kā atvase paša spēkiem gan nosaka, ko vēlas, gan arī kādā veidā to sasniedz. Piemēram, ja bērns pats ir sakrājis naudu, lai iegādātos sev vēlamo lietu, svarīgi pārrunāt, ar kādām metodēm viņš nonācis pie mērķa īstenošanas. Dod padomus, ko vajadzētu darīt nedaudz citādāk, lai nākamie nodomi tiktu realizēti ar vēl lielākiem panākumiem.

Sāc ar mazumiņu. Mudini domāt par maziem sasniegumiem ik dienas, tas radīs gandarījuma sajūtu, un veidosies vēlme darīt vēl un vēl. Personības izaugsmes treneris Džims Viltens uzsver, ka mazie mērķi ir labākais veids, kā bērnus virzīt uz lieliem mērķiem, tie veidos enerģijas pieplūdumu un motivāciju darboties tālāk. Apmierinātības sajūtu bērnam var radīt, piemēram, pamudinājums veikt mājasdarbus.

Foto: Shutterstock

Ļauj pašam izvēlēties. Nav nepieciešams uzspiest savu gribu un viedokli par to, kas bērnam būtu jāsasniedz, jo tas radīs nepatiku, un mērķi sasniegt būs daudz grūtāk nekā tad, ja viņš pats izvēlēsies, ko vēlas panākt. Tavs uzdevums ir palīdzēt pilnveidot viņa ieceres. Ja izjūti dusmas vai neapmierinātu, ka bērns ne tik veiksmīgi dodas mērķa virzienā, tad tā ir zīme, ka tev nepieciešams nedaudz atkāpties no iniciatīvas veidošanas.

Apsver bērna iespējas. Ieklausies atvasē, ko viņš vēlas, pievērs lielāku uzmanību izteikumiem par to, ko viņš grib sasniegt. Iespējams, tā ir atslēga uz panākumiem, lai palīdzētu nokļūt līdz sapnim. Iedziļinies teiktajā un palīdzi izveidot grafiku ar konkrētiem uzdevumiem, kas pamudinātu uz pareizu rīcību. Tāpat ik pa laikam seko līdzi, kā veicas procesa īstenošanā, nepieciešamības gadījumā atbalstot ar padomiem.

Rādi piemēru. Bērnam lielāka izpratne par mērķu sasniegšanu veidosies, ja rādīsi priekšzīmi, kā labāk rīkoties, lai veiksmīgāk panāktu vēlamo rezultātu. Izvēlies par piemēru ko tādu, kas interesētu jaunieti, palīdzi aptvert, kas būtu jādara, lai to īstenotu. Tāpat jāsaprot, ka mērķa sasniegšana nesastāv tikai no vienas aktivitātes, bet gan no ievērojami lielāku darbību kopuma. "Pieaugušajiem ir daudz labāka izpratne par to, kā sasniegt vēlamos rezultātus," atzīst grāmatas "Rewards for Kids! Ready to Use Charts&Activities for Positive Parenting" autore Virdžīnija Šillere.

Pārbaudi, vai ieceres ir realizējamas. Reizēm nospraustie mērķi ir lielāki nekā iespējas, un nesasniedzamības gadījumā bērns tiek apbēdināts. Lai mazinātu vilšanās sajūtu, seko līdzi atvases vēlmēm un savlaicīgi norādi uz grūtībām un sarežģījumiem. Protams, tas nenozīmē, ka jārada pesimistisks noskaņojums, tā vietā vajadzētu iedvesmot!

Uzslavē par sasniegumiem. Nevajadzētu aizmirst izteikt komplimentus, jo cildinājumi bērnam dos lielāku motivāciju doties pretim jauniem izaicinājumiem. Mērķi kļūs arvien ambiciozāki un ievērojamāki, ja bērns jutīsies novērtēts. Saki tādas frāzes kā, piemēram, "Tev labi sanāk!"

Foto: Shutterstock

Nekad neapstājies pie pirmajām neveiksmēm. Šādās situācijās vecākiem ir jāatrod veids, kā motivēt bērnu, lai viņš nenokārtu degunu jau pašā sākumā. Ja nezini, kā rīkoties, seko šiem soļiem:

Pārskati izvirzīto mērķi, jo varbūt sākotnēji tas nebija līdz galam izvērtēts. Iespējams, bijušas pārāk lielas ambīcijas;

Neaizmirsti bērnam pajautāt viņa viedokli, ko vajadzētu darīt citādāk;

Palīdzi bērnu uzvedināt uz domām, kā atvieglot ceļu uz panākumiem;

Pastāsti par savām piedzīvotajām neveiksmēm bērnībā un iespējamiem risinājumiem, lai sasniegtu mērķi - tas var uzlabot bērna pašsajūtu;

Neaizmirsti novērtēt bērna centienus arī tad, ja viņam neizdevās iegūt pašus augstākos rezultātus;

Izvairies no piedraudēšanas vai kādu labumu piesolīšanas - ja tiks iegūti labi rezultāti, tas ilgtermiņā nepalīdzēs.

Lai veiksmīgāk sasniegtu mērķus, nepieciešams izstrādāt plānu, kuram sekot. Džims Viltens dod padomu, kā ar piecu soļu palīdzību īstenot jebkuru ieceri. Sāc ar to, ka pieraksti, kas ir tavs izvirzītais mērķis. Tālāk jau padari to konkrētāku, izvērtējot, ko no tā sasniegšanas vēlies iegūt. Noteikti neaizmirsti aplūkot plusus un mīnusus, kādi var veidoties ceļā uz kāroto. Tāpat nevajadzētu steigties, bet uz panākumiem virzīties pamazām. Lai sekmētu procesa gaitu, nepieciešams rast atbildes uz jautājumiem: "Kas varētu būt tas cilvēks, kas palīdzēs? Kādas darbības vēlams veikt? Kad to vispiemērotāk darīt?" Svarīgi, lai kāds pārrauga attīstības gaitu un izsaka savu viedokli, kā līdz šim tev veicies.