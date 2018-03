Kāpēc bērniem ir jāskatās multfilmas un kādas izvēlēties

Multiplikācijas filmas ir neatņemama bērnības sastāvdaļa. Pasaules Veselības organizācijas (PVO) nostāja jautājumā, kas skar bērnu veselību, ir diezgan strikta - jo vēlāk un mazāk, jo labāk.

Tikai ļoti nedaudzi vecāki spēj noturēt pozīciju, ka bērns tiešām līdz skolas sākumam neskatās televizoru, neizmanto datoru vai planšeti multiplikācijas filmiņu vērošanai. Kā šo procesu padarīt mazāk kaitīgu un pat gūt kādu labumu, stāsta psiholoģe, "Rimi bērniem" eksperte Iveta Aunīte.

Kāpēc bērniem ir jāskatās multenes

Līdz aptuveni divu gadu vecumam bērns mācās no tiešā kontakta ar apkārtējo pasauli un dzīviem cilvēkiem, tāpēc ieraut viņu izdomātās multeņu fantāzijās nevajadzētu. Sasniedzot trīs gadu vecumu, bērna pasaules uztveri veido ne tikai vecāki un apkārtējā vide, bet arī priekšā lasītās grāmatas, spēles un filmas. Vēlāk skola ienes savas aktualitātes – bērnam gribas skatīties to, ko skatās vienaudži. Nevajadzētu ar pārspīlētiem aizliegumiem bērnu izolēt no vienaudžu sabiedrības.

Multenīšu kopīga vērošana

Kopīga multfilmu skatīšanās ir ne tikai kopā pavadīts laiks, bet arī neuzbāzīgs un vērtīgs audzinošs pasākums. Pēc filmas noskatīšanās aprunājies ar bērnu, ko viņš ir uztvēris no redzētā? Kurš varonis patika? Kura tēla uzvedība likusies nepieņemama?

Multiplikācijas filmas varoņiem jābūt dažādiem, bet tiem nav jābūt agresīviem. Viņi var strīdēties, draudzēties, rīkoties pareizi vai nepareizi. Aprunājies ar bērnu par redzēto, kā viņš to ir sapratis un kā šo situāciju vai uzvedību redz pieaugušie.

Cik ilgi un kad

Kaitējums, ko organismam nodara nemitīga ekrāntehnoloģiju izmantošana mazotnē, ir gan redzes bojājumi, gan sīkās motorikas nepietiekama attīstība, vispārējās fiziskās attīstības aizture, uzmanības deficīta sindroms, kā arī agresija un smadzeņu garozas attīstības aizture.

Pētījumi liecina, ka pēdējos 20 gados, palielinoties laikam, ko bērni pavada pie ekrāniem, valodas attīstības aizture pieaugusi dramatiski. Ja agrāk tā bija četriem procentiem bērnu, tad tagad jau 32 procentiem bērnu ir runas attīstības traucējumi.

Foto: Shutterstock

Lai mazinātu kaitīgo ietekmi, PVO iesaka līdz trīs gadu vecumam multenes bērniem nerādīt ne televizorā, ne arī datorā.

No trīs līdz septiņu gadu vecumam pieļaujamais laiks pie ekrāniem ir 30 minūtes.

No septiņu līdz 10 gadu vecumam – 30 – 50 minūtes.

No 11 – 18 gadiem līdz trīs stundām dienā.

Ievies noteikumus

Ievies nosacījumu – bērns dienas laikā drīkst noskatīties tikai vienu multeni. Kopīgi izpēti televīzijas programmu vai arī vienojieties, kuru filmiņu bērns skatīsies datorā. Ņem vērā ieteikumus, cik ilgi noteiktos vecumos bērns var atrasties pie ekrāna.

Vēl vajadzētu ņemt vērā laiku, kad tiek skatītas multfilmas. Noteikti nevajadzētu to darīt pirms gulētiešanas. Vismaz stundu pirms miega ieteicams atturēties no filmām un multenēm, lai bērna uztvere tiktu atslogota un varētu noskaņoties miegam.

Izvēlieties pareizās multfilmas

Maziem bērniem izvēlies filmiņas ar labestīgu un vienkāršu sižetu, ko bērns spēj atstāstīt. Pievērs uzmanību filmiņas varoņa tēlam – vai tas ir reālistisks un viegli atpazīstams. Lai arī bērniem ļoti patīk arī teletūbiji un ar rozā ragu apveltīti vienradži, vieglāk un dabiskāk viņam būs uztvert un atpazīt pelēko zaķi vai strīpainu kaķi, nevis abstraktu tēlu, ko radījusi mākslinieka fantāzija. Skatoties multiplikācijas filmu, bērns identificējas ar galveno varoni. Vai galvenā varoņa uzvedība, runas veids un rīcība ir tāda, kādai vecāki gribētu, lai līdzinās viņu bērns?

Par agresīvām multfilmām

Tikai multfilmu dēļ bērns nepaliks agresīvs, bet tās var ietekmēt bērnam uzvedību tad, ja ģimenē ir arī citas grūtības un problēmas. Tad multiplikācijas filma var būt kā katalizators, kas ''palaiž'' vai saasina, piemēram, agresīvu uzvedību. Protams, ja bērns pārsvarā tikai skatās multfilmas, tad viņam var būt apgrūtinātas sociālās un komunikācijas prasmes, jo viņam attiecības ir tikai ar ekrānu nevis dzīviem cilvēkiem.

Bērniem patīk atkārtoti skatīties vienas un tās pašas multenes

Cik reizes var skatīties vienu un to pašu! Dažkārt bērni vienu un to pašu sižetu skatās vairākas reizes tad, ja multiplikācijas filmā attēlotās emocijas vai situācijas viņam ir aktuālas. Aprunājies ar bērnu, kas tieši viņam patīk šajā filmiņā. Varbūt tā ir tēma par drosmi, bailēm vai draugu attiecībām, ar kurām reālajā dzīvē viņš netiek galā.

Kādas multiplikācijas filmas skatīties nevajadzētu

Pēdējā desmitgadē ir iecienīts veidot tādas multenes, kuras ir aizraujoši skatīties gan bērniem, gan arī pieaugušajiem. Tajās ir dažādiem vecumiem piemēroti divdomīgi joki, pietiekami sarežģīts sižets, dažādas situācijas un intriga. Tieši šādas multenītes pirmsskolas vecuma bērniem skatīties nevajadzētu, jo kadri, kas ātri nomaina viens otru, komplicēts stāsts ir grūti uztverams un maza bērnam prātam nav saprotams. Priekšroka ir vienkāršam un saprotamam sižetam ar viegli uztveramu morāli un atrisinājumu.