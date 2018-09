Krīze gada vecumā? Psihologa skaidrojums par mazules uzstājīgo mammas 'dancināšanu'

"Man ir meita, viņai ir gadiņš. Lasīju, ka šajā vecumā attīstībā iestājas krīze. Meita sākusi izrādīt ietiepību un uzstājību. Piemēram, raud un velk mani aiz rokas, kad es ēdu, kad esam ciemos, vienmēr prasa, lai viņu turu aiz rociņas. Es nezinu, kā pareizi uzvesties. Iet ar viņu pie rokas? Tad, kā viņa sapratīs, ka arī mammai ir savas vajadzības un intereses?" pēc speciālista padoma portālā "Parents" taujā kāda satraukusies mamma.

Atbildi viņai sniedz bērnu psihoterapeite Irina Mlodika:

"Es saprotu, ka jūsu meitas vajadzības ir pretrunā ar jūsējām. Un, protams, jūsu meitai nevajadzētu mammu vadīt. Taču, no jūsu vēstules ir radies iespaids, ka viņai it kā pašai būtu jāsaprot, ka arī jums ir personīgās vajadzības un intereses. Tomēr bērnam šajā vecumā vēl ir grūti saprast otru cilvēku, viņa vēlmes un motīvus. Tagad tas dzīvo pasaulē, kur viss un visi "griežas" ap viņu. Un tas ir normāli, un šis ir dabisks attīstības etaps un apkārtējās realitātes uztvere.

Protams, jūsu meita sakreņķējas, ja kaut kas neizdodas tā, kā viņa vēlas. Un viņas reakcija ir raudāšana, asaras, neapmierinātība, tas ir dabiski. Jums arī turpmāk nāksies viņai kaut ko atteikt, neaizmirstiet par to. Jo pati būsiet mierīgāka un stingrāka, jo vieglāk meitai būs uztvert jūsu atteikumu. Svarīgi ņemt vērā vēl vienu aspektu. Ja jūs, bērnam atsakot, nervozējat, piedzīvojat vainas sajūtu, teju attaisnojaties vai apvainojaties par to, ka bērns pats vēl kaut no nesaprot, tad viņam būs sarežģītāk pieņemt jūsu "nē". Kādēļ? Tāpēc, ka bērnam būs grūtāk pārstrādāt visas šīs jūtas, kuras seko pēc atteikuma. Ja jūtiet, ka vēlaties meitai pateikt "nē", dariet to iespējami pārliecinošāk, mierīgāk un stingrāk.

Izdzīvo kopā ar bērnu jūtas: "Es saprotu, ka tu dusmojies, ka mums jāvelk šīs bikses, bet mēs vienalga tās vilksim". Bērni, un, jā, arī pieaugušie kopumā, nemīl atteikumus, vai arī ar nepatiku dara to, ko viņi negrib. Viņiem ir tiesības būt satrauktiem, neapmierinātiem, dusmoties. Bet jūsu, kā mammas uzdevums, ir mierināt, palīdzēt izdzīvot emocijas, neatkāpties no sava lēmuma, ja tas jums ir nepieciešams, jo ne velti jūs šādu lēmumu pieņēmāt."

