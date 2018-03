Revīzija ledusskapī un ikdienas ieradumos – pirmie soļi grūtniecības plānošanā

Grūtniecība ir īpašs dzīves posms ikvienai sievietei, kam nepieciešama sagatavošanās, lai viss izdotos kā plānots. Pirms domāt par bērniņa vārdu un to, kādus aizkarus izvēlēties bērnistabā, nepieciešams sagatavot savu ķermeni un ikdienas dzīvi kopumā.

Ar padomiem, kā sagatavoties šim dzīves nozīmīgajam un atbildīgajam brīdim, dalās aptieku tīkla "Apotheka" sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

Pārtrauc lietot kontracepcijas līdzekļus

Ja kopā ar partneri esat nolēmuši, ka ir īstais laiks bērna ieņemšanai, tad noteikti ir jāpārtrauc lietot jebkāda veida kontraceptīvos līdzekļus. Tā kā izsargāšanās veidi ir dažādi, piemēram, hormonālais kontraceptīvais plāksteris, hormonālās tabletes, dzemdes spirāle – arī to lietošana ir atšķirīga. Konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, noskaidro, kā pareizi pārtraukt sava kontraceptīvā līdzekļa lietošanu. Jāņem vērā, ka dažos gadījumos mazuļa ieņemšana iespējama pavisam drīz pēc izsargāšanās pārtraukšanas, taču ir arī gadījumi, kad grūtniecība var iestāties tikai pēc vairākiem mēnešiem, jo tavam organismam ir nepieciešama "atelpa".

Cik ilgs laiks nepieciešams, lai ieņemtu bērnu, uzzini šajā rakstā. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ginekoloģijas klīnikas vadītāja Nellija Lietuviete stāsta, cik ilgā laikā vajadzētu iestāties grūtniecībai, kādas kļūdas pāri pieļauj, cenšoties ieņemt bērniņu un kad ir pamats meklēt ginekologa palīdzību.

"Izrevidē" ledusskapi

Grūtniecības laikā tiek patērēta liela daļa organismā uzkrāto uzturvielu, tāpēc, ievērot veselīgu diētu, uzturā lietot vitamīnus un minerālvielām bagātu pārtiku, ir ļoti būtiski. It īpaši pavasarī, kad ir beidzies ziemas aukstais laiks, organisms ir novājināts. Gadījumā, ja bērniņu plāno ieņemt pavisam drīz, piedomā pie ikdienas ēdienkartes jau šobrīd. Pirms bērna ieņemšanas laicīgi nepieciešams lietot folskābi, kas palīdz novērst nervu caurulīšu defektu. Dabīgā veidā folskābi var uzņemt, ēdot zaļos augus – spinātus, dilles, lokus, kāpostus, brokoļus.

Par folskābes lietošanu, turklāt ne tikai sievietei, bet arī vīrietim, plašāk lasi šeit, kur šo jautājumu skaidro ginekoloģe Daiga Baranovska. Foto: Shutterstock

Tāpat arī nodrošini sevi ar kalcija rezervēm, uzturā lietojot piena produktus. No ēdienkartes ieteicams "izsvītrot" treknu, sālītu, ģenētiski modificētu, kā arī hormoniem bagātinātu pārtiku. Tāpat arī jāizvērtē patērētā kofeīna daudzums. Veselīgs svars būtiski ietekmē grūtnieces pašsajūtu un veselību. Savukārt palielināts svars izraisa paaugstināta asinsspiediena risku, kā arī tas var paildzināt dzemdības.

Uzturi sevi formā

Bērna iznēsāšana ir ne vien emocionāls, bet arī fiziski grūts process, tādēļ ir nepieciešams sagatavot arī muskuļus bērniņa iznēsāšanai. Īpaši ieteicams stiprināt iegurņa un vēdera muskulatūru, kā arī muguras muskuļus. Viens no vieglākajiem veidiem, kā to darīt, ir peldēt un piedalīties ūdens aerobikas nodarbībās. Stipra ķermeņa muskulatūra atvieglos ne tikai laiku, kamēr iznēsāsi bērnu, bet palīdzēs ātrāk atgriezties ierastajā formā pēc dzemdībām. Ja pirms grūtniecības plānošanas ar sportu neesi nodarbojusies bieži, ieteicams konsultēties ar fizioterapeitu par piemērotām, nekaitīgām fiziskām aktivitātēm, kas pielāgotas tieši tev. Nebaidies dažādot sporta veidus un izvēlies fiziskās aktivitātes, kas sagādā prieku!

Te atradīsi, kādi sporta veidi ir ieteicami grūtniecēm un ar kādām aktivitātēm tomēr nebūtu vēlams nodarboties.

Izvairies no toksīniem

Toksīni, kurus satur, piemēram, cigaretes un alkohols, iespaido ne tikai grūtnieces, bet arī bērniņa veselību. Tāpat vēlams izvairīties no toksīnus saturošiem mazgāšanas un kosmētikas līdzekļiem, kuri kairina ādu. Matu un ķermeņa kopšanai izvēlies no sulfātiem un parabēniem brīvus mazgāšanas līdzekļus. Atbrīvošanās no kaitīgiem ieradumiem un pareiza mazgājamo līdzekļu, kosmētikas izvēle ir nepieciešama gan māmiņas labsajūtai, gan veselīgai augļa attīstībai.

Kas notiek smēķējošas sievietes dzemdē, to uzzini šajā rakstā.

Noskaidro nezināmo savlaicīgi

Pirms grūtniecības nopietni jāizvērtē vairāki apstākļi, kas var ietekmēt plānotā bērna attīstību, tajā skaitā ikdienā lietoto medikamentu saturs. Lai izvairītos no negatīvām blakusparādībām, pirms grūtniecības ļoti ieteicama ir ārsta vizīte. Ārsts, iespējams, ieteiks veikt vairākas analīzes, lai pārliecinātos par topošās mātes un arī tēva veselības stāvokli. Tāpat arī nepieciešams pārliecināties par iespējamām alerģiskām reakcijām. Nebaidies ārstam uzdot visus sev interesējošos jautājumus. Bagātīga informācija palīdzēs labāk sagatavoties lielajam dzīves notikumam.