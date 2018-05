Daudz bērnu – liela laime vai milzum daudz raižu? Stāsti par kuplām ģimenēm

Spēcīga, sociāli un ekonomiski neatkarīga ģimene ir viens no svarīgākajiem katras sabiedrības pastāvēšanas priekšnoteikumiem. Ģimenes ne tikai būtiski ietekmē sabiedrības un valsts labklājību, bet veic arī vairākas svarīgas funkcijas, piemēram, uztur demogrāfisko stabilitāti, nodrošina bērnu un jauniešu socializāciju un sagatavošanu pastāvīgai dzīvei, ģimenes locekļu aprūpi, sniedz savstarpēju atbalstu ģimenes locekļiem.

Ģimenes valsts politikas virsmērķis ir veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūciju un tās vērtību sabiedrībā, tā teikts Labklājības ministrijas izstrādātajā dokumentā "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes". Cita starpā šajā dokumentā minēts arī tas, ka daudzbērnu ģimenes ir kā nozīmīgas vērtības princips – valsts un pašvaldības īpaši atbalsta daudzbērnu ģimenes.

15. maijs – Starptautiskā ģimenes diena. Tādēļ vēlamies aktualizēt un izcelt vairākas patiešām stipras ģimenes, kuras audzina gan pašu, gan arī citu vecāku bērnus.

Kas ir ģimenes laime? Bērni, prieks, smiekli, kopābūšana ikdienā, svētkos un arī bēdās. Cik daudz stereotipu valda par daudzbērnu ģimenēm? Vai laime ir naudas maka biezumā vai bērnu smaidos? Protams, bez finansēm nekādi, un tomēr, kas ir svarīgākais, vai vecāku mīlestība un bērniem veltītā uzmanība vai limuzīns pils priekšā? Kādēļ katrs bērns dienā būtu pelnījis vismaz 15 minūšu nedalītu uzmanību no kāda no vecākiem? Vai Latvijā ir viegli audzināt vairāk par vienu bērnu? Iedvesmojies no portāla "Cālis" arhīva rakstiem un nosvini šo dienu ar savējiem!