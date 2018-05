Gēni nenosaka visu – ko bērns nevar mantot no vecākiem

Ko bērns var mantot no tēva un mātes? Vai pastāv "ilgdzīvošanas gēns"? Kādēļ vecākiem ar gaiši zilas krāsas acīm dažreiz piedzimst brūnacaini bērni?

Daudzi cilvēki tā arī saprot ģenētiku: pastāv kaut kāds gēns, kas kodē kādu pazīmi. Un, lūk, kāpēc bērnam acis ir no mātes, deguns – tēva, bet uzacis – "mantotas no vectēva". Bet patiesībā āriene, prāta spējas un cilvēka raksturs ir grūtas un dažreiz, pat zinātniekiem, neizprotamas daudzu gēnu mijiedarbības rezultāts, portālā "Detimail" uzsver pediatrs, bērnu ķirurgs Artjoms Kabanovs, netieši norādot, ka audzināšana tomēr ir spēcīgāka par pārmantojamību.

Nav divu cilvēku ar vienādu acu krāsu

No skolā apgūtās bioloģijas mācību vielas parasti visi atceras, ka brūnās acu krāsas gēns ir dominantais, bet gaiši zilās krāsas – recesīvais. Ja bērns saņēmis recesīvo gēnu no abiem vecākiem, viņš būs ar gaiši zilas krāsas acīm. Ja kaut viens no diviem gēniem būs dominantais, tad acis šim bērnam būs brūnā krāsā.

Saskaņā ar šādiem secinājumiem, vecākiem ar gaiši zilām acīm principā nevar piedzimt bērns ar brūnas krāsas acīm – jo vecāki taču mazulim var nodot tikai recesīvos, "gaiši zilos" gēnus. Tomēr viss nav tik vienkārši, norāda mediķis.

Foto: Shutterstock

Realitātē acu krāsu ietekmē daudzi gēni. Katrs no tiem piedalās melanīna pigmenta ražošanā, transportēšanā vai glabāšanā. Atkarībā no tā, cik daudz melanīna atrodas varavīksnē un kā tas izplatās, acu krāsa var būt no gaiši, gaiši zilas līdz tumšai, gandrīz melnai. Nokrāsu ir ļoti daudz. Faktiski nav divu cilvēku ar vienādu acu krāsu, akcentē pediatrs.