Jauniešiem jaunā EK programmā piedāvās iegūt prakses vietu vai darbu

Lai veicinātu solidaritāti visā Eiropā, Eiropas Komisija (EK) ir izstrādājusi jaunu starptautisku programmu – "Eiropas Solidaritātes korpuss". Tā jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedāvās iegūt starptautisku un nacionālu pieredzi brīvprātīgajā darbā, atrast savu pirmo prakses vai darba vietu, kā arī īstenot solidaritātes projektus, ieguldot savu enerģiju un idejas sabiedrībā aktuālu izaicinājumu risināšanā. Pirmais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 16. oktobris.

Jaunā EK izstrādātā programma ilgs no 2018. līdz 2020. gadam, un tās īstenošanai visā Eiropas Savienībā būs pieejami 375,60 miljoni eiro.

Latvijā "Eiropas Solidaritātes korpusu" administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA). Paredzēts, ka jaunieši un organizācijas, kuras vēlas īstenot "Eiropas Solidaritātes korpusa" programmas projektus, projektu pieteikumus turpmāk varēs iesniegt trīs reizes gadā.

Ideja par šādas programmas nepieciešamību radās jau 2016. gada nogalē, kad EK priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā runā par stāvokli ES paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, radot iespējas jauniešiem, kas vēlas sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrībā un izrādīt solidaritāti.

Šogad tiks izsludināts tikai viens projektu konkurss, tādēļ visi interesenti aicināti iesniegt savus projektu pieteikumus līdz šī gada 16. oktobra pulksten 13 (pēc vietējā laika). Projektu pieteikumu iesniegšana notiks elektroniski. Plašāka informācija par projektu konkursu atrodama šeit.

Pirmajā programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" projektu konkursā Latvijas organizācijām un jauniešiem savu ideju īstenošanai pieejami ap 670 tūkstošiem eiro.

Lai sniegtu atbalstu projektu iesniedzējiem, JSPA organizēs divus informatīvus seminārus. 11. septembrī ES Mājā (Aspazijas bulvārī 28, Rīgā) no pulksten 14 līdz 16 notiks informatīvs seminārs uzņēmumiem, bevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām, stāstot par jaunās programmas iespējām un īpašu uzmanību pievēršot projektiem, kuros organizācijas varēs algot jaunieti darbam sabiedrības labā. Savukārt 13. septembrī JSPA (Mūkusalas ielā 41, Rīgā, 1. stāvā) no pulksten 10 notiks informatīvs seminārs jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Tajā būs iespēja attīstīt Solidaritātes projektu idejas. Dalība abos pasākumos – bez maksas.

Foto: Shutterstock

"Solidaritāte ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. Tāpēc esam gandarīti Latvijā uzsākt jaunās ES programmas ieviešanu, jo tā ir praktiska iespēja ikvienam Latvijas jaunietim iesaistīties savām vēlmēm un interesēm atbilstošos projektos un strādāt sabiedrības labā, izrādot savu solidaritāti pret tiem, kuriem tā visvairāk nepieciešama. Aicinām jauniešus būt aktīviem un reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, kur jau šobrīd atrodami arī organizāciju piedāvājumi iesaistīties projektos," stāsta Rasa Lazdiņa, JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja.

Kā izmantot "Eiropas Solidaritātes korpuss" iespējas

Programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" īdtenošanas gaitā organizācijas un jaunieši varēs īstenot šādas aktivitātes:

Brīvprātīgais darbs Latvijā vai ārvalstīs;

Apmaksāta prakse ES valstīs;

Darbs ES valstīs vai Latvijā;

Solidaritātes projekti.

Projektus var iesniegt jebkura publiska vai privāta organizācija (NVO), uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā. Būtiski - lai varētu pretendēt uz programmas finansējumu, ikvienai organizācijai jāsaņem Kvalitātes zīme, ko piešķirs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Lai atrastu savu brīvprātīgā darba, prakses vai darba iespēju vai īstenotu solidaritātes projektu, visiem jauniešiem nepieciešams reģistrēties "Eiropas Solidaritātes korpusa" datubāzē. Jaunieši var pieteikties datubāzē ievietotajiem projektiem vai arī gaidīt uzaicinājumu no organizācijām. Šobrīd tajā ir reģistrējušies jau vairāk nekā 70 000 tūkstošu jauniešu no visas Eiropas. No Latvijas – 654 jaunieši.

Piedaloties brīvprātīgā darba projektos, jauniešiem tiek atmaksāti ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti (projekta norises vietu) turp un atpakaļ, uzturēšanās izdevumi (dzīvesvieta un ēdināšana), vietējā transporta izdevumi, atbalsts vietējās valodas apgūšanai, veselības un dzīvības apdrošināšana un kabatas nauda personīgiem tēriņiem.

Ja jaunietis veic apmaksātu praksi vai darbu, viņš saņem atalgojumu atbilstoši tās valsts likumdošanai, kurā veic aktivitāti. Ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti un atpakaļ tiek segti, bet izmaksas par ēdināšanu, dzīvesvietu un vietējā transporta izdevumiem jaunietim jāsedz pašam.

Ar papildu informāciju var iepazīties šeit.

Par "Eiropas Solidaritātes korpusu"

"Eiropas Solidaritātes korpuss" ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.