Rupjmaize saldētavā, čaukstošās rudens lapas un Imants Ziedonis – mammu pārdomas par dzimteni no ārzemēm

Laiks, kad dzimšanas dienu svin mūsu Latvija, ir pārdomu laiks ne tikai tiem, kuri te dzīvo un var izbaudīt visus svētku pasākumus, bet arī tām daudzajām ģimenēm, kuras dzīvo ārpus mūsu valsts. Katram ir savs stāsts, kas pamudinājis pārcelties uz dzīvi ārzemēs, un katram ir savas pārdomas par dzimteni, latvietības saglabāšanu un turpmāko nākotni.

Svētku laikā portāls "Cālis" sazinājās ar mammām, kuras pirms pāris gadiem bija mūsu stāstu varones – Sanitu Hildarsoni no Islandes un Sandru Āboliņu no Ungārijas, lūdzot pastāstīt par savām sajūtām pirms Latvijas dzimšanas dienas. Stāstus par abām latvietēm atradīsi šeit un šeit, bet šajā reizē par to, kā un vai tiek svinēti valsts svētki ārpus dzimtajām mājām, par to, kādas pārdomas par mūsu valsti radušās, iepazīstot atšķirīgas kultūras un cilvēkus.

Sandrai, piemēram, ledusskapja saldētavā vienmēr esot noglabāta rupjmaize no Latvijas, bet viņa ne dienu arī nenožēlojot lēmumu pārcelties uz dzīvi Ungārijā. Sanitas vīrs ir islandietis, kurš saprot, cik svarīgi ir bērniem mācīt arī latviešu valodu. Sanitai ir vairākas asociācijas ar Latviju, bet viena no tām – Imants Ziedonis. Bet, lai runā pašas mammas!