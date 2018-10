Prezidenta sakodiens un ārkārtas vēlēšanas – Ikstens par topošā premjera meklējumiem

Politologs Jānis Ikstens vēlēšanu naktī “Delfi TV ar Jāni Domburu” studijā pauda viedokli, ka nākamā premjera izvēle tieši atkarīga no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa nākotnes ambīcijām. Prezidentam būtu jāizvirza, kādas šobrīd ir valsts prioritātes, un tad jāredz, kurš tās var realizēt. Ja to nespēj neviens no ievēlētajiem, nākamais loģiskais solis ir ārkārtas vēlēšanas.

Latvijas Republikas Satversmes 51. pants nosaka, ka Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina Valsts prezidents. "Ja viņš [prezidents] ir ļoti norūpējies par savu otro termiņu, un, ja viņš par to ļoti nopietni domā, tad visticamāk viņš centīsies ieturēt ļoti mierīgu gaisotni, nevienu neaizskart, neapvainot, izveidot kaut ko rīkoties spējīgu," vēlēšanu naktī "Delfi TV ar Jāni Domburu" studijā sprieda Ikstens. Savukārt uz raidījuma vadītāja jautājumu par to, vai pie šāda ievēlētā Saeimas sastāva Vējonim "spīd otrais termiņš", politologs atbildēja, ka "tas ir sarunu jautājums". Pēc Ikstena domām, ja prezidents uzņemtos bezbailīga valsts vadītāja lomu, tad viņš teiktu: "Nu tā, draugi mīļie, valstī ir šādas un šādas prioritātes, tādas un tādas reformas, kurš to var [īstenot]?". Ja neviens nevarētu uzņemties pildīt prezidenta virzīto dienas kārtību, kā nākamo loģisko soli politologs redz ārkārtas vēlēšanas. "Tur ir sava loģika, bet tur tad arī jābūt tvērienam, sakodienam un visam pārējam," sprieda Ikstens. Jāatzīmē, ka ārkārtas parlamenta vēlēšanas nav tikai politologa pieņēmums, par to kā iespējamu rezerves variantu Dombura studijā iepriekš izteicās gan Aldis Gobzems (KPV LV), gan pašreizējais premjers Māris Kučinskis (ZZS). Šāds scenārijs iespējams, ja Saeimā iekļuvušie spēki nespēs vienoties valdības veidošanā, savukārt, kamēr nav izveidots jauns Ministru kabinets, darbu turpina iepriekšējā valdība. Delfi jau ziņoja, ka Jaunā konservatīvā partija (JKP) nolēmusi negaidīt, kamēr prezidents aicinās kādu veidot valdību, bet sākusi proaktīvu rīcību, lai jau tuvākajās nedēļās Vējonim prezentētu iespējamo valdību. JKP līderis Jāni Bordāns noraida iespējamo ārkārtas vēlēšanu scenāriju. Apkopotie 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti liecina – iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru pārvarējušas septiņas partijas un partiju apvienības – "Saskaņa", "KPV LV", Jaunā konservatīvā partija (JKP), "Attīstībai/Par!", Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA), Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Jaunā vienotība".

"Saskaņai" parlamentā varētu būt 23 vietas, "KPV LV" un JKP – katrai 16 vietas, "Attīstībai/Par!" un NA – katrai 13 vietas, ZZS – 11 vietas, bet "Jaunajai Vienotībai" – 8 vietas.