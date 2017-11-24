Вращайте их полностью. Как часто надо поворачивать растения, чтобы они росли равномерно

Наверняка вы замечали, что большинство растений тянутся к свету. Любое растение будет вытягиваться к источнику света и, если его не поворачивать, оно может выглядеть весьма странно. Gardening Know How делится советами о том, как и когда поворачивать растения.

Процесс, который заставляет растение тянуться к свету, называется фототропизм, однако оно не связано с тем, что растение вытягивается. В каждом растении содержатся клетки ауксины и именно их рост определяет форум растения.

Те ауксины, которые находятся на солнечной стороне растения, растут более жесткими и короткими, а ауксины на теневой стороне — вытянутыми и эластичными. Это значит, что одна сторона вашего растения вырастет более длинной, что и создаст это сходство с журавлем или подъемным краном.

Регулярное поворачивание растения поможет ему выглядеть хорошо со всех сторон и укрепит его здоровье и рост.

Как часто надо поворачивать растение?

На этот счет нет единого мнения, однако самая частая рекомендация — поворачивать на четверть полного оборота с любой частотой от трех дней до двух недель. Возьмите себе за правило поворачивать растение на четверть каждый раз, когда вы его поливаете — так вы не будет напрягать память, пытаясь вспомнить, когда вы его поворачивали. Таким образом ваше растение будет расти намного ровнее.

Флуоресцентный свет

Альтернативой поворачиванию можно считать установку флуоресцентного света с теневой стороны растения — таким образом ауксины с обеих сторон будут расти одинаково жесткими и ровными.

С тем же успехом можно разместить источник света и над растением — особенно полезно это в тех случаях, если нет возможности поставить горшок с растением к окну. А если вас устраивает положение вашего растения, и вы не хотите возиться с лишним освещением, то и вам, и цветку можно обойтись поворачиванием.