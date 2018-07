Daudzus apbūrusi Horvātijas prezidentes sirsnīgā fanošana par savu valstsvienību. Grabara-Kitaroviča uz finālspēli bija ieradusies, tērpusies Horvātijas izlases krekliņā, un visa mača garumā kvēli atbalstīja izlasi, neslēpjot prieku par gūtajiem vārtiem.

Lai gan Horvātija šoreiz piekāpās Francijai, arī pēc spēles Grabara-Kitaroviča bija pacilātā omā, un viņas foto no Lužņiku stadiona kļuvuši par īstu sensāciju, vēsta dažādi ārzemju plašsaziņas līdzekļi.

Horvātijas prezidentes nepiespiestā uzvedība un vienkāršība sociālajos tīklos izraisījusi sajūsmu, un daudzi steiguši slavēt viņas sirsnību, kad prezidente pēc spēles apskāvusies ar futbolistiem.

Daži pat sprieduši – Francija, iespējams, vinnējusi Pasaules kausā, bet ļaužu sirdis, pateicoties prezidentei, izcīnījusi Horvātija.

Classy and humble in defeat, a lot of people should learn from Kolinda Grabar-Kitarović on how to take a defeat. #KolindaGrabarKitarovic pic.twitter.com/OZKu48mioL