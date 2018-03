Alana uz daudzu citu meitenīšu fona izcēlās ar savu spēju šķobīt seju un pūcēties par katru mazāko sīkumu. Tāpat arī simpātijas viņa iemantoja, pateicoties savai nebēdnībai un dzirksteļojošajai humora izjūtai.

Alanai šovasar apritēs 13 gadi, un, lai gan bērnu skaistumkonkursos viņa jau sen vairs nepiedalās, Hanijas Bū Bū vārds nav nogrimis aizmirstībā. Arī būdama pusaudze, viņa piedalās dažādos televīzijas šovos un gozējas tabloīdu ziņu virsrakstos.

Pēc dalības "Toddlers & Tiaras" Alana tika pati pie sava šova "Here Comes Honey Boo Boo", kurā kameras sekoja līdzi viņas ģimenes gaitām.

Savukārt aizvadītajā gadā pirmizrādi piedzīvoja šovs "Mama June: From Not to Hot", kura galvenā zvaigzne ir Hanijas mamma Džūna.

Šova ietvaros Džūna, kuru pasaule iepazina kā omulīgu apalīti, dara visu iespējamo, tajā skaitā arī guļas zem skalpeļa un pārcieš milzīgas sāpes, lai kļūtu slaida, un šova epizodēs regulāri parādās arī Alana, kura, lai gan joprojām ir aušīga nebēdne, vairs nav nekāds bērns, bet gan pusaudze ar visām no tā izrietošajām sekām.

Tāpat arī par Alanas gaitām interesējas sensāciju mednieki, kuriem laiku pa laikam izdotas tikt pie jauniem kadriem, un Hanijas firmas zīme – šķobīšanās un aušošanās ikreiz, kad viņas virzienā tiek pagrieztas kameras, – joprojām nav zudusi.