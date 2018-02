Mirklis pirms koncerta pusgaismā Introversijas. Šoreiz izdevās realizēt to, ko novēlu sev vienmēr, gatavojoties iziet uz skatuves- kaķisku laiskumu..:) Tādu atslābinātu, tanī pašā laikā vienmēr gatavu būt kustībā, modru šeit & tagad esošu un tanī pašā laikā maigi plūstošu no viena mirkļa otrā, no vienas emociju gammas- citā.. murrr.. Un, lai gan es pati visu varu (rolling eyes ;))), man ir tik svarīgs brīdis ar manām sievietēm, kā rituàls pirms ieiešanas citā dimensijā: make-up @bernatovica , tērps @sarmitecippa , klātbūtne @alinakolo 🙏❤️

