Rīgas starptautiskais kinofestivāls izziņojis jau pirmās filmas, ko šoruden kino baudītāji varēs noskatīties festivāla programmā. Tāpat no otrdienas, 22. maija, tirdzniecībā pieejamas tā saucamā "early bird" jeb pirmās īpašās cenas biļetes uz filmu seansiem. Festivāls šogad norisināsies no 18. līdz 31. oktobrim.

Kā portālu "Delfi" informē Riga IFF rīkotāji, lai gan lielākā daļa festivāla programmas vēl top, jau zināms, ka šogad festivālā tiks izrādītas vairāk nekā 150 spēlfilmas, dokumentālās filmas un īsfilmas no visas pasaules. Līdztekus plašajai filmu programmai festivāls turpina attīstīt arī izglītojošo, izklaidējošo un tīklošanās pasākumu klāstu, kas Rīgā pulcēs vairākus simtus starptautisku viesu no kino profesionāļu vides.

"Riga IFF Selection" programmā būs skatāma kritiķu augsti novērtētā režisores Emīlijas Atefas "Trīs dienas Kiberonā" (3 Days in Quiberon), kas aplūko trīs dienas Eiropas kino ikonas Romijas Šneideres (Romy Schneider) dzīvē. Melnbaltā estētikā veidotās filmas centrā ir Šneideres skandalozā intervija un fotosesija žurnālam "Stern", kurā viņa atklājas ne kā spoža filmu zvaigzne, bet kā ievainojama un sagrauta sieviete, kurai nācies veikt šķietami banālo izvēli starp laimi un karjeru. Kamerdrāma, kas ieturēta 70. un 80. gadu mijas filmveides stilistikā, bijusi nominēta Berlīnes starptautiskā kinofestivāla galvenajai balvai "Zelta lācis" un saņēmusi septiņas augstākās godalgas "Zelta Lola" Vācijas Kinobalvas (Deutscher Filmpreis) ceremonijā.

Šajā programmā tiks izrādīta arī režisora Marselo Martinesi filma "Mantinieces" (Las herederas). Tā ir Latvijā tik reti redzamā Paragvajas kino notikums, jūtīgs, Latīņamerikas kolorīta un enerģijas piesātināts vērojums par kādas villas aizgājušo dienu greznības norietu un šī mantojuma ķīlniecēm. Filma saņēmusi Alfrēda Bauera vārdā nosaukto balvu "Sudraba lāci" kā darbs, kas paver jaunas perspektīvas. Tāpat filmai ticis "Sudraba lācis" labākās aktrises kategorijā (Ana Bruna), kā arī FIPRESCI balvu kā labākajai filmai šī gada Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā.

Savukārt programmā "Nordic Highlights", kas tiek veidota sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā, Dānijas Kultūras institūtu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī ar Norvēģijas, Dānijas, Somijas un Zviedrijas vēstniecībām, būs skatāma islandiešu mākslinieka Hlinura Palmasona debija pilnmetrāžas kino – "Ziemas Brāļi"(Vinterbrødre), spriedzes caurausts stāsts par ģimenes saišu nebeidzamajām ziemām. Filma ir bagātīgi godalgota vairākos starptautiskos kinofestivālos.

Bērnu filmu programmā "Kids Weekend" arī šogad tiks izrādītas kā spēlfilmas, tā arī animācijas filmas visjaunākajiem skatītājiem. Centrālais notikums būs "Latvijas filmas Latvijas simtgadei" programmā tapušās režisora Edmunda Jansona animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" pirmizrāde. Filma veidota pašmāju studijā "Atom Art", un ir Edmunda Jansona pirmā pilnmetrāžas animācijas filma. Tā veidota pēc Luīzes Pastores grāmatas "Maskačkas stāsts" motīviem un vēsta par Jēkabu – zēnu no Rīgas centra – un viņa vasaras piedzīvojumiem nomaļajā Maskavas forštatē.

Šogad Riga IFF piesaka arī jaunu programmu – "Berlinale 2018 Riga". Tajā būs iekļautas šī gada Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā izrādītās filmas. Programma top sadarbībā ar Gētes institūtu Rīgā, kas šogad svin savu 25 gadu jubileju. Kā sola festivāla rīkotāji, programma piedāvās jaunus talantus, jaunas zvaigznes, lietpratīgi veidotu kino plašai auditorijai, autoru pārsteigumus un enerģisku dokumentālo kino.

Šobrīd jau zināms, ka programmā būs iespēja noskatīties dokumentālo filmu "Aizveries un spēlē klavieres!" (Shut up and play the piano!), kas ir pārsteidzošā un ekscentriskā, pašlaik Vācijā mītošā kanādiešu mūziķa Čili Gonsalesa (īstajā vārdā – Džeisons Čārlzs Beks) kino portrets.

Lai iegūtu vairāk informācijas par filmu programmām, festivāla rīkotāji aicina apmeklēt festivāla mājas lapas programmu sadaļu.

Pirmās biļetes pieejamas 10 biļešu komplektos, kuru cena ir 30 eiro. Tos var iegādādāties no 22. maija festivāla mājas lapā – rigaiff.lv, kā arī "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās. Pirmo biļešu skaits ir ierobežots, bet to īpašā cena festivāla apmeklējumu padara ievērojami izdevīgāku.